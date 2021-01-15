Промахнулся по жене: актер фильма «На игре» порезал себя при нападении

Российский актер Сергей Чирков, будучи пьяным, напал на жену с ножом, однако промахнулся и порезал себе ногу. Вызванные супругой артиста сотрудники полиции зафиксировали нападение и допросили участников инцидента. Известный публике по главной роли в фильмах «На игре» и «На игре: Новый уровень» Чирков подтвердил, что много выпил, из-за чего неосторожные движения привели к травме, передает «Пятый канал» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Актер подчеркнул, что претензий к жене не имеет, и попросил не проводить проверку по этому делу. Правоохранительные органы работают над выяснением обстоятельств случившегося.

Свою личную жизнь артист предпочитает не афишировать. В его Instagram-аккаунте нет ни одного снимка, по которому можно понять, есть ли у него семья. Во время работы над картиной «На игре» СМИ приписывали Чиркову роман с актрисой Мариной Петренко и даже рассуждали о грядущей свадьбе. Об отношениях с фигурировавшей в инциденте женщиной и вовсе ничего не известно.

Пользователи соцсетей уже поставили актера в один ряд с коллегами по цеху Маратом Башаровым и Павлом Прилучным, которые снискали славу «домашних боксеров». Примечательно, что в отличие от своих западных коллег, уличенные в избиении женщин российские артисты продолжают играть в театре и сниматься в кино.

Одна из немногих, кто решился выступить с публичным осуждением Башарова, стала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. В одном из выпусков ток-шоу «Пусть говорят», посвященном очередному скандалу с его участием, спортсменка выступила с эмоциональным заявлением.

«Вы знаете, мой папа был очень умным человеком. Он говорил: кто пьет, тот пить не перестанет. Это нарастающая агрессия, у него все время это. Марат, ты что, как праздник, так сразу напиваешься? Все время бьешь этих несчастных женщин, ей-богу. — сказала Тарасова. — Как ты сам считаешь, вот в этот раз какое тебе наказание нужно назначить? Потому что тебя пора наказывать. Давно пора!»

Тренер также усомнилась в том, что актеру может помочь лечение, утверждая, что «алкоголик пить не перестанет». Тарасова также высказала возмущение тем, что такие вопросы «взрослому мужику» должна помогать решать вся страна.

«Почему вся страна должна заботиться, что ему надо сделать? Пока все заботятся, он избивает всех и все. Ну что это такое… Он что, маленький человек? Он что, совершенно глупый идиот? Если так, то его надо изолировать от общества! Пусть тогда немножко посидит», — заключила она.

Судя по реакции поклонников Чиркова в сети, многие не готовы ему простить инцидент, в отличие от более знаменитых Башарова и Прилучного.

«Очень разочаровалась в вас, Сергей»; «Полку абьюзеров прибыло! Больше ничего смотреть с тобой не стану»; «Этому наверное не простят», — оставляли подписчики комментарии в его соцсетях.

Сергей Чирков родился в 1983 году в Новокуйбышевске, но его детство и юность прошли в Смоленской области.

Переехав в Москву, будущий артист один год проучился во ВГИКе, но в итоге высшее театральное образование получил в ГИТИСе. В студенческие годы играл в международной лиге КВН.

Кинокарьера Чиркова началась в 2002 году с роли в фильме «Черный мяч» режиссера Хусейна Эркенова. За его плечами главные роли в таких фильмах, как «Геймеры», «Счастливый билет», «Остров ненужных людей», «Новогодний переполох», «Ангел или демон», «Ника».