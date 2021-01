«Ставки высоки»: 29-летний российский режиссер экранизирует игру The Last of Us

Режиссер «Дылды» и «Тесноты» Кантемир Балагов поставит пилотный эпизод сериала HBO по мотивам игры The Last of Us. Автор «Чернобыля» Крейг Мэйзин назначен исполнительным продюсером, сценаристом и креативным директором проекта. Также в создании сценария примет участие вице-президент компании по разработке компьютерных игр Naughty Dog Нил Дракманн. Изначально сериалом должен был заняться режиссер «Чернобыля» Йохан Ренк, но ему не подошел график работы.

Производство проекта будут курировать HBO, Sony Pictures TV, PlayStation Productions, Naughty Dog и Word Games, передает The Hollywood Reporter. Действие приключенческой драмы происходит в постапокалиптических США спустя двадцать лет после глобальной пандемии.

Сам Балагов прокомментировал эту новость на своей странице в Instagram.

«Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last Of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные!» — написал режиссер.

Также он поблагодарил продюсера Александра Роднянского «за поддержку, веру и терпение» и поприветствовал Мэйзина и Дракманна. Когда в HBO объявили о назначении Балагова, Роднянский посвятил этой новости большой пост в Instagram.

«Ставки максимально высоки. Будущий сериал должен быть показан в том же тайм-слоте, где шла «Игра престолов», — подчеркнул продюсер. —

Новость может показаться похожей на сказку о Золушке: 29-летний юноша из Нальчика, заядлый геймер, становится режиссером экранизации одной из самых популярных компьютерных игр в мире, сценарий которой пишет самый успешный на сегодня сценарист для самого знаменитого американского телеканала».

Далее он объяснил, что это не сказка, а пример того, как работает современная киноиндустрия. По словам Роднянского, национальность или страна происхождения профессионала не играют роли в его будущей карьере. Премьеры фильмов «Дылда» и «Теснота» состоялись в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Обе ленты получили приз ФИПРЕССИ (Международной федерации кинопрессы), а за «Дылду» Балагова признали лучшим режиссером в программе «Особый взгляд». Кроме того, драма вошла в шорт-лист номинации «Лучший иностранный фильм» премии «Оскар».

«Дылда» была с успехом показана в десятках странах мира и вошла в топ лучших фильмов 2020 года всех главных американских изданий, от Variety и Rolling Stone до личного топа экс-президента США Барака Обамы. И именно успех фильма стал причиной, по которой Кантемир попал в поле зрения HBO и Крейга Мэйзина», — сказал Роднянский.

Кроме того, продюсер отметил не только профессиональные, но и духовные качества Балагова. По словам Роднянского, режиссер «внутренне открыт миру, новым жизненным поворотам и возможностям».

«Для меня всегда принципиально важно продвинуть режиссеров, с которыми работаю, на «следующий уровень», помочь им реализовать самые дерзкие планы. Кантемир всегда мечтал об экранизации именно этой игры, — сказал Роднянский. — Работа молодого режиссера в сердце Голливуда поможет всем нашим последующим русскоязычным проектам. Даст большую возможность принимать самостоятельные и смелые творческие решения. Потому что в индустрии все решает доверие».



Также продюсер сообщил, что его следующий с Кантемиром фильм будет снят в Нальчике. По словам Роднянского, сценарий ленты о современных молодых людях уже находится в разработке.

Компьютерная игра The Last of Us (в России издается как «Одни из нас») была выпущена в 2013 году эксклюзивно для консоли PlayStation 3. Кинематографичный экшн-эдвенчер добился сумасшедшего коммерческого успеха, а также получил множество наград, зарекомендовав себя в качестве одной из лучших игр в истории индустрии. В 2020 году у игры вышел сиквел.