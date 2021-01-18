Гнев богов: Amazon обвинили в оскорблении чувств индуистов

Министерство информации и телерадиовещания Индии обратилось к компании Amazon за объяснениями после жалобы члена парламента страны на «намеренное высмеивание индуистских богов» в сериале «Тандава», который вышел 15 января на видеосервисе Prime Video.

В жалобе на имя министра информации Индии Пракаша Джавдекара автор обращения Манодж Котак также потребовал в срочном порядке ввести жесткую регуляцию технологии ОТТ в Индии (OTT «Over the top» — доставка видеосигнала пользователю без прямого контакта с оператором связи).Он выразил обеспокоенность тем, что ОТТ-формат позволяет обходить государственную цензуру и дает стриминг-сервисам возможность транслировать шоу «полные секса, насилия, наркотиков, унижений, ненависти и пошлости».

«Было замечено, что сегодня OTT-платформы стали очень популярны, особенно среди молодежи. Эти платформы свободны от каких-либо представителей органов цензуры, и они иногда пользуются неправомерным преимуществом под видом защиты интересов свободы», — написал Котак.

Кроме того, полиция зарегистрировала жалобу на продюсеров сериала и компанию Amazon от одного из зрителей, который тоже назвал «неуважительным» изображение индуистских богов в первом эпизоде шоу. Возмущение зрителя вызвали и высказывания героев на тему кастовой системы общества, которые могли «вызвать межкастовые столкновения», а также то, как был показан персонаж, занимающий должность премьер-министра Индии.

Создатель сериала Али Аббас Зафар опубликовал в своем Instagram официальные извинения от имени съемочной группы после того, как выход сериала вызвал в Индии скандал.

«Мы внимательно следили за реакцией зрителей на интернет-сериал «Тандава». Сегодня в ходе обсуждения Министерство информации и телерадиовещания сообщило нам о большом количестве жалоб и обращений на этот сериал в связи с серьезной озабоченностью и опасениями из-за болезненного для чувств зрителей содержания», — написал он .

Он также напомнил, что «Тандава» является художественным произведением, в основе которого лежит вымысел. Зафар подчеркнул, что любые сходства с реальными людьми и событиями в реальной жизни случайны.

«У актеров и съемочной группы не было никаких намерений оскорбить чувства каких-либо людей, каст, сообществ, рас или религий, а также обидеть или вызвать гнев у каких-либо организаций или политических партий. Принимая во внимание озабоченность, которую выразили люди, актеры и съемочная группа «Тандава» приносят свои искренние извинения, если он непреднамеренно задел чьи-либо чувства», — заявил создатель сериала.

Первая OTT-платформа была зарегистрирована в 2008 году, в настоящий момент индийским зрителям доступно около 40 платформ этого формата. По прогнозу аналитиков Ernst & Young, в 2020 году Индия должна была занять второе после США место в мире по числу пользователей OTT-платформ, достигнув отметки в 500 млн человек. В соответствии с отчетом KPMG, к концу фискального 2023 года OTT-рынок в стране должен вырасти на 45% и достигнуть стоимости в $1,7 млрд.