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Культурная политика

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Депутат Рады от партии &laquo;Слуга народа&raquo; Дмитрий Гурин Депутат Рады от партии &laquo;Слуга народа&raquo; Дмитрий Гурин

«Второстепенная, с манией величия»: украинцев возмутили слова депутата о русской культуре

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Украинцы раскритиковали депутата «Слуги народа» за оскорбление русской культуры

Депутат партии «Слуга народа» Дмитрий Гурин, размышляя на тему пользы закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», назвал русскую культуру «второстепенной». Украинским интернет-пользователям, однако, подобное пренебрежительное отношение к русским классикам не понравилось — и они начали массово критиковать депутата в соцсетях.

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Украинские пользователи Facebook раскритиковали публикацию депутата Рады от партии «Слуга народа» Дмитрия Гурина, назвавшего русскую культуру «второстепенной и региональной». В своем скандальном посте он также выразил мнение, что за всю историю русская литература имела всего лишь «пару коротких вспышек». Данная запись депутата была приурочена к случившемуся на прошлой неделе вступлению в силу новых положений закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В соответствии с ними вся сфера обслуживания в стране перешла на украинский.

«Нет никакой проблемы в том, что русскоязычные дети будут учиться на украинском в школе и будут свободно владеть еще одним языком, — выразил мнение Гурин. — Нет никакой проблемы в том, что продавец в магазине обратится к покупателю на украинском.

Нет никакой проблемы в том, что дети будут знать мировую литературу вместо «великой русской», которая за свою историю имела пару коротких интересных вспышек (вторая половина 19 века и Серебряный век), а все остальное время оставалась второстепенной региональной культурой с манией величия».

По словам депутата, он также не видит проблемы в том, что украинские дети не будут смотреть «Иронию судьбы» с «больными отношениями между главными героями» и уезжать учиться в Европу, а не московские вузы.

«Нет никакой проблемы в том, что наши дети не будут понимать русскую пропаганду и будут уезжать учиться в вузы Польши и Германии, а не Москвы. Все это пойдет нам всем только на пользу», — заключил он.

Однако украинские пользователи с мнение депутата категорически не согласились.

«Так зачем вы запрещаете «второстепенную региональную культуру с манией величия», если ничего страшного в том, что дети не будут знакомы с ней?»; «Никто не знает человека с плохим образованием Гурина. Но весь мир знает Достоевского, Булгакова, Ахматову и так далее, знают и любят. Их знали до перевода и экранизаций их произведений»; «Уважать надо и русский, и украинский язык. Русская культура — не региональная, а мировая. И никакой мании величия у нее нет, как нет и больных отношений у героев «Иронии судьбы». <...> [Необходимо] знать всю мировую культуру, выключая и русскую. Боюсь, что депутат отражает уровень интеллекта и души власти. Каковы эти качества, таково и качество, а также гуманизм принимаемых законов»;

«Передергивание немножко. Если вы рефреном повторяете «нет никакой проблемы», то это как раз означает, что проблема есть. Это как с кейсом, когда в названии государства есть слово «демократическая», то там есть проблемы с демократией»; «А слабо сделать так, чтобы наши дети не уезжали в Польшу и Германию, а учились, работали и жили в своей стране?»; «Ужас. И это депутат, позор такой власти», — возмутились они в комментариях.

С 16 января на территории Украины вступили в силу новые положения закона об украинском языке в качестве государственного, по которым все предприятия, учреждения и организации обязали осуществлять обслуживание и предоставлять любую информацию о товарах и услугах на украинском. Закон был подписан еще экс-президентом страны Петром Порошенко, нынешний глава государства Владимир Зеленский в свое время обещал пересмотреть инициативу, но так этого и не сделал.