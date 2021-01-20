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Оператор Ксения Середа Оператор Ксения Середа

«Ее случай — это редкость»: Ксения Середа снимет первую серию «The Last of Us»

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Ксению Середу пригласили стать оператором «The Last of Us»

Оператор Ксения Середа, известная по проектам «Кислота», «Звоните ДиКаприо!» и «Дылда», станет оператором первого эпизода сериала «The Last of Us». «Газета.Ru» рассказывает об основных этапах карьеры Середы от поступления во ВГИК и полнометражного проекта «Без кожи» до грядущего фильма Данилы Козловского о катастрофе на Чернобыльской АЭС.

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В ходе обсуждения будущего сериала «The Last of Us» его создатель Крейг Мэйзин признался, что хочет пригласить в качестве оператора первой серии россиянку Ксению Середу. Она будет снимать первую серию проекта вместе с режиссером Кантемиром Балаговым. Их предыдущая совместная работа «Дылда» была отмечена наградой на Каннском кинофестивале, а также попала в шорт-лист претендентов на «Оскар» от России.

«Не хочется выглядеть подлизой, но HBO очень крутые. Мы делаем этот масштабный, дорогостоящий сериал и говорим им: «Знаете, кого бы мы хотели видеть в режиссерском кресле пилота? Парня по имени Кантемир Балагов, который снял небольшой фильм «Дылда» на русском и в России». И они такие: «Не вопрос. Давайте». Очень круто. «Дылда» — очень красивый фильм.

Я на 99% уверен, что мы также пригласим оператора, с которой работал Кантемир, она тоже выдающаяся, ее зовут Ксения Середа», — заявил Мэйзин.

Как рассказывала сама Середа в интервью изданию «Собака.ру», увлечение кинематографом началось для нее с интереса к фотографии.

«Я ходила в кружок во Дворце пионеров на Воробьевых горах, где познакомилась с мальчиком. Он поступал во ВГИК на курс Вадима Ивановича Юсова и рассказал, что туда как раз нужно будет сдавать фото. Мне стало интересно, и я решила попробовать», — рассказывала она.

Во ВГИКе она попала в мастерскую к Юрию Невскому, известному по своей работе с Вадимом Абдрашитовым и Николаем Досталем. В ходе работы над первым полнометражным фильмом «Без кожи» Середа познакомилась с актером театра «Гоголь-центр» Александром Горчилиным. В 2018 году вышел его фильм «Кислота», где Середа выступила в качестве оператора.

«Ее случай — это редкость. Ей сколько? Двадцать три? И то, что она сейчас делает какую там по счету картину… Ну она же и сейчас снимает. У меня иногда ощущение, что я не догоняю до ее уровня. Я с ней давно работаю, но у меня всегда ощущение, что мы друг друга хорошо понимаем, просто я еще не на тех ступеньках, где она», — рассказывал Горчилин о работе с ней в интервью «Кино-Театр.Ру».

Успех «Кислоты» положил начало разговорам о возникновении новых имен в российском кинематографе, а некоторые зрители и критики сочли фильм «манифестом нового поколения».

«Мы думали, что делаем что-то важное, но не знали, что зрители назовут фильм «манифестом». У команды было желание показать то, что сейчас происходит с нашими знакомыми и друзьями, с какими ситуациями мы сталкиваемся. Через героев фильма мы транслируем наше ощущение мира», — говорила о «Кислоте» сама Середа в разговоре с «Москва-Баку.ру».

Следующим этапным проектом для нее стал сериал «Звоните ДиКаприо!». По собственному признанию, работа над ним вместе с режиссером Жорой Крыжовниковым «раскрыла в ней потенциал нового уровня».

«В сериале у нас была настоящая свобода движения, комбинирование кадров с телефона и профессиональной камеры, необычные монтажные приемы. Я была потрясена его фильмом «Горько!», потому что это, по сути, авторское кино в шкуре народного. Очень круто», — вспоминала она.

По собственным словам, получив приглашение на съемки нового фильма Кантемира Балагова, она «бросила все и приехала». Свою роль в ее решении сыграл его первый фильм «Теснота», впечатливший Середу операторской работой.

«В смысле цветового и светового рисунка было сложно на что-то опираться. Кантемир давал более ощущенческие вещи. К моменту нашей встречи у него была огромная подборка, как сейчас говорят, мудборд, с чувственными референсами. Это была не столько живопись, сколько сочетания цветов, фактуры, компоновки в эти фактуры», — вспоминала она в интервью «Сеансу» о работе над фильмом «Дылда».

После успеха сериала HBO «Чернобыль» стало известно, что Середа приступила к работе над фильмом о Чернобыльской катастрофе, режиссером которого выступил Данила Козловский.

«Какая-то часть ленты происходит под водой. Она про ликвидаторов, которые прошли в затопленную подреакторную часть, чтобы открыть шлюзы и спустить воду. Актеры погружаются с аквалангами в исторических советских гидрокостюмах. Постановщик трюков предложил мне вместе с ними позаниматься. Так я получила дайверский сертификат!» — поделилась она деталями работы над проектом.

Говоря о сексизме в российской киноиндустрии, она подчеркивала, что не хочет делить людей «по половому признаку». Середа также рассказала, что ей самой приходилось сталкиваться с неадекватным отношением на съемочной площадке.

«Был один очень неприятный случай, но я с ним справилась. Очень много коллег-девушек с этим сталкиваются. Кроме того, однажды был серьезный эпизод, когда режиссер буквально сказал, что сомневается в моей кандидатуре исключительно из-за гендера. Но сейчас уже мои работы показывают, можешь ты или не можешь», — отметила она.