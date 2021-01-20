Мировой рекорд: аудитория Netflix превысила 200 млн

Спустя несколько часов после публикации Netflix о собственных успехах акции компании выросли на 12%, передает CNBC. Предполагается, что в этом году стриминговый сервис полностью покроет свои расходы. Компания заявила, что теперь может генерировать больше денежных средств, чем нужно, поэтому больше не видит необходимости в денежных займах. Вот ключевые показатели Netflix за четвертый квартал 2020 года:

— Выручка составила $6,64 млрд против $6,62 млрд, на которые рассчитывали аналитики.

— Прирост платных подписчиков сервиса по всему миру вырос на 8,5 млн за год против ожидаемых 6,47 млн.

Таким образом, общее число подписчиков Netflix превысило 200 млн человек (203,7 млн, если быть точнее). Аудитория компании удвоилась с 2017 года, когда она достигла на тот момент рекордные 100 млн подписчиков.

В пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении «Газеты.Ru», указывается, что данные о количестве новых подписчиков в США и Канаде инвесторы рассматривали как один из основных рисков. В минувшем квартале Netflix повысил стоимость подписки в этих странах, поэтому рост аудитории мог оказаться под угрозой. Однако результаты оказались непредсказуемыми: только в США и Канаде аудитория сервиса увеличилась на 860 тыс. вместо предполагаемых 503 тыс.

Тем временем прогноз Netflix на первый квартал 2021 года по числу подписчиков оказался слабее ожиданий инвесторов, отмечает Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс». Сервису прогнозируют расширение аудитории на 6 млн подписчиков против ожидаемых 8,5 млн.

Такому результату Netflix, во-первых, во многом поспособствовала пандемия коронавируса, из-за которой люди перешли на домашний прокат. Во-вторых, рост стриминговых сервисов привел к конкуренции с Disney+, Hulu, HBO Max, Peacock, Discovery Plus, Paramount Plus и Amazon Prime Video. На фоне успеха сервиса Disney+, у которого по состоянию на декабрь 2020 года было почти 87 млн платных подписчиков, Netflix пообещал вкладывать больше денег в производство оригинального контента.

Согласно Bankr, в 2020 году стриминг-гигант потратил $17,3 млрд на создание собственного видеоконтента — это на $2 млрд меньше, чем в 2019-м. В 2021 году, по прогнозам, расходы вырастут до $19 млрд.

Самым популярным проектом стриминга в четвертом квартале 2020 года стал 4-й сезон «Короны». Netflix сообщил, что с момента запуска в ноябре его посмотрели более 100 млн пользователей по всему миру, и этот успех также поднял просмотры предыдущих сезонов. На втором месте по популярности расположился сериал «Ход королевы» — за первые 28 дней с момента релиза его посмотрели 62 млн домохозяйств. Это самый успешный мини-сериал Netflix.

Сейчас в планах у стриминга порядка 500 проектов, которые находятся на стадии постпроизводства. В начале года Netflix объявил, что будет выпускать по новому фильму каждую неделю.

«Одним из ключевых аспектов отчета Netflix стало заявление о том, что теперь компания не испытывает потребности в заемном капитале. Ранее зависимость от долга считалась уязвимостью Netflix. Данное заявление нельзя назвать неожиданным. В предыдущем отчете менеджмент уже отмечал существенное снижение зависимости от внешнего финансирования», — отметил Михаил Денисламов.

Кроме того, компания заявила, что также намерена погасить большую часть долга перед инвесторами. При этом 10 лет назад Netflix отказалась от программы обратного выкупа акций. По информации CNBC, с 2011 года у Netflix накопилось около $15 млрд внешних инвестиций. В настоящее время сервис может покрыть $8,2 млрд из них.