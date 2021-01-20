«Насилие, гомосексуализм и суицид»: суд Петербурга запретил «Тетрадь смерти»

На заседании Колпинского районного суда Санкт-Петербурга запретили распространение нескольких аниме-фильмов на двух русскоязычных сайтах. В частности, под запрет попали сериалы «Тетрадь смерти» и «Инуяшики». Судья Дмитрий Никулин сделал вывод, что оба аниме несут угрозу психике детей.

«Демонстрация насилия на экране, вседозволенности, размытости представлений о добре и зле ведет к тому, что деформируется психика ребенка. Фактически сейчас столкнулась Россия с депопуляцией, потому что кто у нас приносит потомство в дальнейшем — те, кто растет сейчас, — цитирует его «Медиазона».

— Подрастающее поколение — главный человеческий потенциал. А мы его лишаемся из-за таких фильмов. В разных направлениях — и гомосексуализм, и суицид»..

Также судья постановил заблокировать на одном из сайтов страницу с «Токийским гулем». Это аниме повествует о студенте, который стал наполовину существом под названием «гуль», поедающим людей ради выживания. По словам Никулина, суду не удалось установить ответчика, поскольку домен сайта базируется за границей.

«При просмотре первой серии «Токийского гуля» мы увидели наличие сцен с отделением частей тела и их употреблением в пищу, — зачитал судья постановление специалиста. — В данном сериале практически формируется установка на садистические наклонности. Из такого человека легко вырастить садиста. Надо понимать, что у нас очень много скрытой психопатологии».

По похожим причинам суд удовлетворил иск о запрете фильма «Эльфийская песнь». Кроме того, Никулин планировал рассмотреть песню Моргенштерна «Я съел деда» на наличие призывов к противоправным действиям. Согласно источнику, судья не смог найти текст композиции и отложил заседание по этому иску на 17 февраля.

Юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян рассказал, что после оглашения судьей конкретной ссылки на фильм материалы дела поступают в Роскомнадзор. Затем федеральная служба уведомляет владельца сайта о необходимости удалить неугодный контент.

«И если не удаляет… Понятное дело, что все работают на https, постранично блокировать РКН не может, поэтому провайдеры начинают блокировать весь домен. Далее, если этот ролик начинает тиражироваться, то, конечно, это требует нового решения суда — если только это не зеркало самого сайта», — поделился Дарбинян.

Руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Санкт-Петербурга Дарья Лебедева ответила на вопрос «Газеты.Ru» о том, есть ли смысл блокировки страниц с фильмами на ограниченном количестве сайтов.

«Вода камень точит, — заявила пресс-секретарь. — Основными причинами блокировки стали отсутствие отметки «18+» и возможное побуждение детей к противоправным действиям. В суде речь шла именно о детях».

По словам Лебедевой, доступ к ссылкам с запрещенным контентом будет полностью заблокирован в России, несмотря на место регистрации домена.

«Без разницы, это все Роскомнадзор спокойно блокирует на территории нашей страны. Борьба с возможным использованием VPN и прочих обходных путей для доступа к запрещенному контенту — это не наш вопрос», — добавила она.

В декабре объединенная пресс-служба городских судов Санкт-Петербурга заявила о планах Колпинского районного суда разобраться «в пагубном влиянии японского аниме на умы детей РФ». Согласно Telegram-каналу пресс-службы, суд зарегистрировал пять административных исков о признании информации по 49 ссылкам запрещенной на территории России.

За неделю до заседания петербургский школьник пытался покончить с собой, подражая главному герою «Тетради смерти». Мальчика направили в реанимацию.