«Ощущение грязи и мерзости»: Хилькевич вспомнила о домогательствах в 15 лет

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич поделилась историей о пережитом харассменте в своем Instagram-аккаунте. Актриса отметила, что описываемые события произошли много лет назад. Она также подчеркнула, что после скандала с голливудским продюсером Харви Вайнштейном и последовавшей лавины публичных историй о сексуальных домогательствах ей часто звонили журналисты с намерением выведать было ли в ее жизни что-то подобное.

«Я не хотела на волне хайпа говорить от этом, да и вообще видимо, не была готова. А сейчас могу. Скажу сразу — имен не назову, данные не передам. Мне не нужен публичный суд и сжигание на костре соцсетей. Уверена, что тот человек сам все уже понимает», — написала артистка.

По мнению Хилькевич, самое отвратительное в этой истории, что тогда она была пятнадцатилетним подростком. «Это сейчас с высоты своего возраста я понимаю, как это мерзко выглядело», — продолжила знаменитость.

Закончив со вступительной частью, актриса приступила к самой истории, подчеркнув, что в те годы она была начинающей артисткой, только заканчивающей театральную школу и мечтающей сниматься в кино.

«У меня почти не было опыта в съемках, кинопроизводстве, я не знала как проводятся пробы, ведь я только-только вступала на этот путь. — продолжила Хилькевич. — И вот прихожу я на пробы одного проекта на Мосфильм. Как правило, в начале происходит «знакомство с режиссером», где артист рассказывает о себе, они общаются, и по итогам беседы артиста приглашают дальше. Или же он слышит болючее «Спасибо, мы вам перезвоним».

Актриса рассказала, что после знакомства и общения с режиссером в его кабинете, он вывел ее в коридор и сообщил, что она ему очень понравилась и он позже напишет ей, когда и куда приехать в следующий раз.

Окрыленная таким успехом Хилькевич стала ждать «заветной смс» и мечтать о «реальных пробах». Долго ждать сообщения ей не пришлось.

«Наступает день Х. Я приезжаю к назначенному адресу — это жилой дом. Поднимаюсь, захожу — понимаю, что это жилая квартира. Меня встречает режиссер, по квартире ходит еще один взрослый дядя. Они обмолвились, второй дядя вышел, а режиссер пригласил меня в гостиную», — на этом артистка прервала повествование и обратилась к подписчикам с вопросом, хотят ли они знать, что было дальше.

Большинство поклонников Хилькевич выразили готовность слушать дальше, а некоторые признались, что никогда так сильно не желали знать, чем же все закончилось. Однако нашлись и те, кому показалась неадекватной дразняще-веселая манера, с которой артистка делится историей, изначально заявленной, как что-то тяжелое и травмирующее.

«Извините, Анна, но это дно. Охваты наращиваете и подписчиков на ЧБД («что будет дальше» — прием у блогеров, по увеличению числа комментариев под их публикациями) разводите» ; «Как отрывок из бульварной газетенки «СПИД-инфо» прочла, бегу мыть глаза», — делились мнением пользователи Instagram.

Через некоторое время артистка выложила продолжение истории.

«Мы сели на диван, он достал бумажки с текстом для проб и дал их мне в руки. Мы начали читать сцену по ролям. И тут он мне говорит: «Аня, прочитай эту сцену так, как будто я взрослый мужчина, которого ты безумно хочешь. У тебя еще не было секса, но ты хочешь испытать это со мной», — написала звезда.

Анализируя происходившее в тот момент, актриса предположила, что режиссер пытался применить на ней технику НЛП, просто получал удовольствие или использовал привычный для себя способ «развода» актрис на секс, однако в тот момент она этого не поняла.

«Очнулась я в тот момент, когда поняла, что сижу у него на коленках и он пытается завалить меня. Я вскочила как ужаленная и понеслась к выходу. Честно, я думала меня не выпустят, и я буду изнасилована прямо там. Ни о какой роли в кино я уже не думала. Но дверь открылась и меня спокойно отпустили», — написала она.

По словам актрисы, даже оказавшись на свободе она не могла избавиться от «ощущения грязи и мерзости». Несмотря на то, что история закончилась без драматических потерь, знаменитость призналась, что ей все равно «хватило».

«Через пару дней мне позвонили из кинокомпании и сообщили, что меня утвердили. Я отказалась. Не нужны мне роли, добытые таким способом, да и неизвестно как могла обернуться эта незаконченная история дальше, — продолжила артистка. — И повторюсь, уважаемые СМИ, я знаю что вы следите за моими публикациями, но мне звонить не нужно. Обидчика я наказывать не собираюсь и причинять боль тоже».

В заключение Хилькевич сообщила, что поделилась этой историей ради того, чтобы уберечь юных артисток от неприятностей, которые могут с ними произойти из-за недостатка опыта.

«Никогда не ходите в квартиры на пробы. Офисы стоят дешевле. А если вас хотят утвердить через «постель», то бегите от этого человека, это по другому делается. Ролей то много», — закончила Анна.