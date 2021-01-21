Москва открывает музеи: куда сходить на выходных

В связи с улучшением ситуации с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин одобрил открытие учреждений культуры 22 января. Он написал в своем блоге, что в пятницу возобновляется работа музеев, библиотек, выставочных залов и проведение зрелищных мероприятий при условии, что количество посетителей не будет превышать 50% вместимости помещений. Также Собянин разрешил повысить посещаемость театров с 25% зрителей до 50%.

«Таковы условия, в которых нам предстоит жить в ближайшие недели. Я искренне надеюсь, что улучшение эпидемиологической ситуации продолжится, и тогда мы сможем смягчить и другие пока еще сохраняющиеся ограничения», — написал Собянин в сопроводительном письме к Указу «О внесении изменения в Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ».

Руководители столичных музеев рассказали «Газете.Ru» о готовности к открытию и поделились планами на ближайшие дни.

Пушкинский музей

Пресс-секретарь музея Агния Надеждина сообщила, что в главном здании ГМИИ вместе с постоянной экспозицией для посетителей откроется выставка «Хранители. Братство ключа» (22 января — 14 марта 2021), приуроченная к юбилею отдела нумизматики.

«Кроме того, на Белом полу (площадка перед залом №7) представлены две мини-выставки, объединенные названием «Под небом голубым» (22 января — 14 февраля 2021).

Они были задуманы как своего рода приветствие, обращенное к посетителям и сотрудникам музея в период пандемии, которая ограничила наши возможности путешествовать», — поделилась собеседница в комментарии «Газете.Ru».

Также в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков продолжит работу выставка «Реклама как искусство. Британский постер конца XIX — начала XX века из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина» (20 октября 2020 — 14 марта 2021).

Музей-театр «Булгаковский дом»

Директор «Булгаковского дома» Николай Голубев признался, что сотрудники соскучились по гостям и ждут их с нетерпением.

«Ждет наш кот Бегемот, ждут наши экскурсоводы, актеры, Михаил Афанасьевич — все в предвкушении, — сказал Голубев «Газете.Ru». — Во время пандемии сотрудники занимались повышением квалификации, старались придумать что-то новое, поднять малознакомые темы.

На голом энтузиазме держались, если честно. Но он еще остался. Особенно кот истосковался, он у нас очень общительный и скучает без посетителей».

По словам директора «Булгаковского дома», зрителей ждут несколько обновленных экскурсий, в том числе автобусных, адаптированных к ограниченному количеству людей. На 23 января в музее-театре запланирован спектакль «Сиротливый запад» Мартина Макдонаха в постановке артиста Малого театра, педагога ВТУ им. Щепкина Петра Жихарева.

Музей Москвы

Пиар-менеджер Музея Москвы Ксения Маренникова рассказала «Газете.Ru», что учреждение откроется 22 января двумя новыми экспозициями и выставкой-блокбастером «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда».

«Масштабная экспозиция «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда», которая проработала для посетителей три дня в ноябре, продолжит работу, — говорится в сообщении директора Музея Москвы Анны Трапковой. — Более того, мы продлеваем ее до 11 апреля. В то время, как выставка стояла в закрытом режиме, ее кураторы продолжали работать с наследниками и коллекционерами, так что нас ждет реэкспозиция: добавятся новые работы вхутемасовцев».

Также посетители Музея Москвы могут купить билеты на новую актуальную выставку «Музей самоизоляции». Она состоит из четырех разделов: «Начало», «Пик», «Плато» и «После», каждый из которых фиксирует определенную эмоцию, связанную с хроникой распространения коронавируса в столице. Еще одна новинка — выставка «Миф о Сухаревой башне», посвященная истории и культурному наследию необычной московской достопримечательности. Кроме того, в пятницу возобновят работу экспозиции »…И другие культурные ценности» (до 31 января) и постоянная выставка «История Москвы для детей и взрослых».

Музей-заповедник «Царицыно»

По словам генерального директора музея-заповедника «Царицыно» Елизаветы Фокиной, на данный момент в музее работают несколько выставок и постоянных экспозиций. В конце декабря была открыта новая выставка «Керамика. Парадоксы», ставшая первым в истории музея онлайн-вернисажем, который посмотрели несколько тысяч человек в соцсетях. По словам директора, пандемия подарила музею уникальную возможность «попробовать свои силы в онлайн-формате».

«Теперь мы с радостью зовем посетителей в музей. «Керамика. Парадоксы» — это масштабная экспозиция в Хлебном доме, посвященная отечественной художественной керамике XX – начала XXI века, — рассказала Фокина «Газете.Ru».

— Еще одна выставка, которая очень ждет посетителей — «Птичий концерт» в Малом дворце. Она посвящена птицам в искусстве. Миссия выставки «Птичий концерт» — просветительская, а содержание согласуется с причудливым многообразием мира старинных усадеб».

Также в музее откроются постоянные экспозиции, рассказывающие историю строительства и жизни «Царицына» и оранжереи.

«Основные меры, необходимые для создания безопасной обстановки в музее, были выполнены еще в прошлом году. И с тех пор мы лишь совершенствуем их», — поделилась Фокина, добавив, что Детский музей, в котором многие экспонаты являются тактильными, остается закрытым.

Музей современного искусства «Гараж»

Руководитель Департамента по работе с аудиторией Музея современного искусства «Гараж» Егор Санин заявил, что все службы учреждения очень ждали решения по открытию культурных институций.

«Завтра, 22 января, начиная с 11 утра, музей будет рад принять посетителей не только в книжном и кафе, но и на выставочном пространстве. Рекомендуем приобретать билеты заранее онлайн», — сказал Санин «Газете.Ru».

С 22 января «Гараж» продлевает свой ключевой проект — триеннале «Красивая ночь всех людей», которая будет открыта до 28 февраля.

«Второй выпуск Триеннале провозглашает коррупцию и любовь, рушит иерархии и исследует связи — дружеские, профессиональные, любовные, случайные, — движущие актуальным российским искусством. На выставке представлены 75 художников, исследователей, образовательных и благотворительных организаций со всей страны», — поделился собеседник.

Также сотрудник музея рассказал о проекте программы Garage Atrium Commission «Движущие атмосферы» Томаса Сарасено, который будет доступен до 14 марта.

Музей истории ГУЛАГа

В комментарии «Газете.Ru» директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов сообщил о готовности учреждения принимать гостей с пятницы.

«Сохраняется необходимость носить маски и перчатки и соблюдать дистанцию в помещениях музея. Билеты по-прежнему будут продаваться только онлайн. Можно записаться на экскурсию, как индивидуальную, так и группой до 20 человек, — поделился собеседник.

— Новая выставка «Язык [не]свободы» откроется в музее в начале февраля и будет посвящена феномену лагерной лексики».

Директор добавил, что за время пандемии сотрудники музея стали уделять большое внимание онлайн-форматам, и в будущем планируют совмещать онлайн и офлайн события.

Театры

Благодаря возможности театров вмещать 50% зрителей вместо 25% у москвичей появилось больше шансов попасть на постановки Большого театра «Нуреев» (18+, с пятницы по воскресенье на исторической сцене в 19:00) и «Дидона и Эней» (16+, в пятницу и субботу на Новой сцене в 19:00). В субботу и воскресенье Большой можно посетить с детьми, купив билеты на театрализованный концерт «Путеводитель по оркестру. Карнавал животных» (6+ в 12:00 и 12+ в 19:00, оба — на новой сцене. Подростки от 12 лет могут сходить на «Нос» в субботу в 19:00. Опера в двух действиях пройдет на камерной сцене им. Б.А. Покровского на Никольской улице.

В субботу на малой сцене московского Театра юного зрителя пройдет премьера спектакля «Сказки на всякий случай» (6+, в 11:00, 14:00 и 16:00). В воскресенье состоится первый показ «Спящей красавицы» (7+, большая сцена). На основной сцене Театра на Таганке в субботу пройдет премьера спектакля «Отелло» (18+).

Театр «Современник» предлагает билеты на пятничные постановки «Играем… Шиллера!» (16+, 19:00) и «Фантазии Фарятьева» (16+, 19:30). В субботу и воскресенье в 19:00 в театре покажут спектакль «Враги. История любви» (16+). В Театре Сатиры 22 января пройдет спектакль «Лес» (16+), 23 января — «Бешеные люди» (16+) и 24 января — «Операнищих». Все постановки будут показаны в 19:00.