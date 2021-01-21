«Беня, Бенечка, Бэтмен»: как россияне утешают Аффлека

После появления новостей о расставании голливудского актера и режиссера Бена Аффлека c Аной де Армас русскоязычные пользователи и пользовательницы Instagram начали массово оставлять комментарии под его публикациями.

Авторы большинства таких комментариев постарались найти слова поддержки в этой ситуации и подбодрить Аффлека:

«Беня! Держи хвост пистолетом»; «Бен, все будет! Она еще сто раз пожалеет»; «Бен, ты лучший, она тебя не достойна»; «А рецептами блюд, которые могут побороть тоску никто еще не делился?»; «А где гадалки? Верну любимую по фото?» — написали поклонники.

Многие из тех, кто обратился к Аффлеку, пригласили его к себе в гости и пообещали помочь в поиске новой любви: «Беня, давай к нам в горный Алтай приезжай, мы тут тебе быстро сердце залатаем»; «Бен, приезжай во Владивосток, развею твою печаль»; «Беня, держись! Будь мужиком! Приезжай, пельменями и фирменным Наполеоном накормлю!»; «Ярославль — прекрасный город, Бен! Приезжай. У нас намечается оттепель, будет всего -1°C. Сгоняем в Белкино, покатаемся на горках, я тебя научу щи варить, полки прибивать, стиралку чинить»; «Я тоже Анна, но не все мы Ани одинаковые! Накормлю, обогрею»; «Уважаемый Бен (не знаю как Вас по батюшке), прекращайте грустить и приезжайте в Тверь. Моей маме нужен зять, а вы вроде ниче такой».

Подключились к флэшмобу и не только российские поклонники: «Бен, из Беларуси с любовью! Приезжайте сюда!!! Спасите белорусов от последнего диктатора Европы и мое сердце от одиночества!»

Однако ни на один из комментариев Аффлек не ответил, отметила с печалью одна из пользовательниц: «Столько девушек написали тебе Беня, хоть бы одной ответил».

Часть комментаторов напомнила, что Аффлек известен по своим ролям супергероев и призвала его соответствовать суровому образу:

«А мне она вообще сразу не понравилась! Глаза хииитрые, да и готовит наверно плохо. Ну ее, Бенечка! Найдем тебе лучше! Не грусти, Бэтмен ты в конце концов или что?!»; «Только вперед, ни шагу назад. Ты же Сорвиголова, жизнь продолжается»; «Бэтмен ему идет больше. Как бы печально не звучало: герой Бэтмен всегда должен быть один».

Некоторые пользователи также вспомнили в комментариях о проблемах Аффлека с алкоголем. После тяжелого развода с Дженнифер Гарнер, обвинившей его в измене, поклонники и журналисты часто обращали внимание на мрачный и неухоженный внешний вид актера.

После начала новых отношений светская хроника обратила внимание на улучшение в настроении и внешнем виде Аффлека. Новое расставание вызвало тревогу у тех, кто следил за этой частью жизни знаменитости.

«Не бухай. Встретишь свою любовь»; «Девы, какие там новости? Бен вышел из запоя? А то я увидела репортаж по Рен-ТВ и распереживалась…»; «Только не пей. Или не пой. Или не ной», — выражали свою озабоченность пользователи.

Обилие русскоязычных комментариев под записями Аффлека вызвало недоумение у англоязычной части подписчиков. Они сравнили происходящее с активизацией русскоязычных пользователей в Instagram после новостей об уходе актера Брэдли Купера от модели Ирины Шейк к певице Леди Гаге.

Тогда флешмоб россиян в аккаунтах американских звезд получил название «Гага-чат». Этот же термин англоязычные комментаторы использовали и для описания текущей ситуации: «Что происходит? Не понимаю, кто-нибудь расскажите мне. Возвращение «Гага-чата».