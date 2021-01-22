Насиловал, бил, угрожал: рэп-звезду нулевых обвинили в жестоком отношении к девушке

Американский рэпер Soulja Boy (настоящее имя — Деандре Уэй) оказался в центре скандала, который грозит обернуться для него тюремным заключением. На днях его экс-помощница обратилась в суд с иском, обвинив музыканта в издевательском отношении к ней на протяжении двух лет. Об этом сообщает TMZ.

Женщина предпочла остаться неизвестной, поэтому фигурирует во всех материалах под именем Джейн Доу. По словам обвинительницы, она поступила на работу к 30-летнему рэперу в декабре 2018 года. Вскоре он начал демонстрировать ей свою заинтересованность, отправляя фотографии гениталий. Согласно заявлению, у Доу и Уэя в конце концов завязался роман, и женщина переехала жить к артисту. Однако уже спустя месяц, как утверждает истица, в ее отношении начались жестокие действия. Так, в один из дней у пары произошла ссора во время движения на автомобиле. Женщина заявляет, что артист вытолкнул ее из салона — и она была вынуждена пройти пешком более восьми километров.

Пострадавшая также утверждает, что Soulja Boy впервые изнасиловал ее в феврале 2019 года. Впоследствии, правда, он «выразил раскаяние», заплатив ей $1 тыс.

Следующий инцидент произошел в мае 2019 года — согласно Доу, рэпер плюнул в нее, когда она сообщила ему, что хочет расстаться. По словам пострадавшей, музыкант также впадал в безумие, когда ей на телефон поступали звонки или уведомления о комментариях в социальных сетях. Предполагаемая жертва заявила, что Уэй «бил и пинал» ее из ревности, а однажды пригрозил ей убийством. Кроме того, женщина утверждает, что артист несколько раз запирал ее в комнате без еды и воды.

Согласно обвинительнице, Soulja Boy иногда насиловал ее по два раза в день. После одного особенно жестокого нападения в августе 2020 года она решила уехать от рэпера. Через месяц предполагаемая жертва вернулась в его дом за вещами, и он снова ее изнасиловал.

Хип-хоп-исполнителю были предъявлены исковые обвинения в сексуальном насилии, побоях, причинении эмоциональных страданий, а также удержании против воли. Кроме того, женщина утверждает, что музыкант не заплатил должным образом за ее работу в качестве ассистентки.

Представитель рэпера опроверг все обвинения, заявив: «Soulja Boy никогда не поднял бы руку на женщину. Это какая-то бессмыслица!»

При этом данные обвинения в насилии — далеко не первые в реноме скандально известной звезды. В частности, пару лет назад некая Кайла Майерс, которую сам рэпер описывает как «обезумевшую бывшую», подала на него в суд по делу о предполагаемом похищении и избиении. По словам Майерс, инцидент произошел в начале 2019-го в доме артиста в Малибу. Тогда у нее случился конфликт с некоторыми участниками вечеринки. В ходе потасовки девушка якобы оказалась поваленной на землю, после чего к ней подошел сам Soulja Boy, ударил ее ногой в живот, а также пистолетом по голове. Затем артист сообщил гостье, что «она умрет» и приставил к ее виску дуло. Впоследствии хозяин дома приказал помощнику затащить ее в гараж и связать изолентой.

Майерс утверждает, что она некоторое время пробыла в плену у рэпера, а выбраться сумела, договорившись с помощником музыканта: тот предложил ей свободу в обмен на оральный секс.

В результате инцидента Кайла, по ее словам, получила переломы ребер, а также травмы лица. Вернувшись домой, она сообщила обо всем случившимся в полицию, которая провела обыск в доме рэпера и обнаружила там оружие — а для последнего это означало нарушение условного срока, к которому он был ранее приговорен за угрозы убийством своего коллеги Skrill Dilly. В итоге Soulja Boy получил восемь месяцев тюремного заключения.

Пик популярности Уэя пришелся на нулевые. Тогда вышел его сингл «Crank That», один из главных вирусных треков своего времени. Клип на эту песню собрал на YouTube около 470 млн просмотров.