«Непреодолимая сила»: кто снимется со Стэйтемом в новом фильме Гая Ричи

В сентябре прошлого года председатель киногруппы STXfilms Адам Фогельсон сообщил, что Джейсон Стэйтем и Гай Ричи начинают работу над шпионским триллером под рабочим названием «Пять глаз» («Five eyes»). Впервые актер и режиссер встретились на съемках криминальной комедии 1998 года «Карты, деньги, два ствола». Сценарий новой ленты написали Айван Эткинсон и Марн Дэвис, а Ричи его доработал. Создание фильма «Пять глаз» стало третьим сотрудничеством режиссера с дуэтом сценаристов после «Джентльменов» и грядущего «Гнева человека».

Вдохновившись кассовым успехом «Джентльменов», полное финансирование фильма взяла на себя компания американского кинопродюсера Билла Блока Miramax. Киногруппа STXfilms приобрела права на распространение ленты по всему миру через свою сеть международных партнеров.

«Джейсон [Стэйтем] имеет огромные кассовые сборы во всем мире, и его совместная работа с Гаем Ричи — это непреодолимая сила, — цитирует Фогельсона Deadline. — Приятно вернуться к сотрудничеству с Гаем, Биллом [Блоком] и командой Miramax после нашего общего успеха в «Джентльменах». И мы считаем, что «Пять глаз» — это тот фильм, который понравится нашим зарубежным партнерам так же, как и нам».

Главный исполнительный директор Miramax также заявил о самых позитивных ожиданиях от сотрудничества с командой по производству фильма и компанией STXfilms.

«Мы рады снова сотрудничать с командой STX, а также с Ричи и Стэйтемом, чья неоспоримая химия, философия и талант наверняка привлекут внимание публики по всему миру», — сказал Блок.

Вместе со Стэйтемом в фильме снимутся Обри Плаза и Кэри Элвес. Как сообщает Deadline, к касту точно присоединится Джош Харнетт, а Хью Грант ведет переговоры о съемках. Издание уточняет, что контракт с Грантом еще не заключен.

Главный герой фильма — безымянный агент MI6 (Стэйтем), нанятый международной разведывательной организацией под названием Five Eyes. Перед персонажем Стэйтема ставят задачу предотвратить продажу смертоносного оружия, которое несет серьезную угрозу всему мировому сообществу. Для того, чтобы найти антагониста-миллиардера и завоевать его доверие, агент использует свою харизму, изобретательность, скрытность и другие профессиональные качества. В путешествии компанию герою Стэйтема составит эксперт ЦРУ в области высоких технологий. Фильм снимается в Катаре и Турции. Ранее источник Deadline заявил, что съемки ленты должны были начаться уже в октябре 2020-го, но больше издание не возвращалось к этой теме.

Режиссер сотрудничал с Хью Грантом в своей предыдущей криминальной комедии «Джентльмены», мировой бокс-офис которой превысил $115 млн. Сейчас Грант собирает лавры после теплого приема зрителями мини-сериала HBO «Отыграть назад» с Николь Кидман. За роль Джонатана Фрейзера он получил номинацию «Лучший актер в мини-сериале или телефильме» на премию Critics Choice Television Awards. Победители будут объявлены 7 марта на канале CW.

С Хартнеттом у Ричи также есть опыт работы. Актер снялся в его боевике «Гнев человеческий», мировая премьера которого состоится 4 марта 2021 года. В этот же день «Гнев человеческий» выйдет в российских кинотеатрах.