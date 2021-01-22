Плейлист недели: Билли Айлиш, Rosalia, АИГЕЛ и Антоха МС

Билли Айлиш и Rosalia — «Lo Vas A Olvidar»

Билли Айлиш от трендов не отстает, поэтому взяла пример со своей старшей коллеги Розалии и запела на испанском. «Lo Vas A Olvidar» — первая совместная композиция артисток, приуроченная к выходу второго специального эпизода сериала «Эйфория» (22 января на HBO Max). Спродюсировал песню брат Айлиш Финнеас О'Коннелл.

Goat Girl — «Badibaba»

29 января герлз-бэнд Goat Girl вернется с новым альбомом «On All Fours». В преддверии пластинки группа поделилась синглом «Badibaba» и клипом к нему. Осторожно! Очень приставучий припев. Также можно послушать мрачную синти-поп композицию «Sad Cowboy» и громкий гитарный «The Crack».

Mujuice — «Rehab»

Ни года без нового альбома Mujuice: музыкант анонсировал уже 13-й по счету релиз, но дату выхода пока не уточнил. Пластинка получила название «Melancholium», и, судя по недавно вышедшей песне «Rehab», на ней он будет не только играть, но и петь. В прошлом году Mujuice отметился 56-минутным лонгплеем «Rytm Moskva».

АИГЕЛ и Ildar Vargan — «Чыкма судан»

Электронный дуэт АИГЕЛ представил новую версию песни «Чыкма судан» с их четвертого студийного альбома «Пыяла», вышедшего зимой 2019 года. Поэзия о несвободе на татарском языке под шаманские завывания варгана.

Антоха МС — «Россия»

Такого от Антохи МС точно не слышали: среди песен для души, которые обычно согревали в пасмурные дни, на новом EP «Все вокруг от чистоты» затерялась одна грустная композиция про «обедневшую в целом мире страну». Если такой настрой вас не устроит, вспомните про «Родину» из альбома «Родня».

Angel Haze — «Weight»

Рэперша из Детройта Angel Haze, известная по фиту с Sia, выпустила композицию «Weight» — это самоуверенный и быстрый флоу, по которому легко считать фирменный стиль артистки. Последний релиз Haze состоялся аж в 2015 году.

«Телеэкран» — «Когда роботы забудут о нас»

У петербургской группы «Телеэкран» вышел новый трек «Когда роботы забудут о нас». В шестиминутной композиции уместились психодел, пост-панк и минималистичная электроника. В этом году ребята представят альбом «SP». Дата выхода пока неизвестна.