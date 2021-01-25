«Считал, что все плохо»: стендап-комик Александр Шаляпин покончил с собой

Стендап-комик Александр Шаляпин совершил самоубийство, сообщила директор артиста Мария Малякина.

«Жена подтвердила — он покончил жизнь самоубийством. Он находился в депрессии. Мы с ним давно не общались. Последнее время он был на реабилитации, лечился. Вышел в четверг, приехал домой. Не справился. У нас были подтвержденные концерты на февраль», — цитирует ее ТАСС.

В разговоре с телеканалом «Звезда» она добавила, что одним из факторов, повлиявших на состояние Шаляпина, стала пандемия коронавируса.

«Просто в целом упадок, он считал, что все плохо и из-за коронавируса тоже», — пояснила она.

Первой о смерти 41-летнего Шаляпина узнала его жена. Когда она приехала с дачи в их квартиру на Хорошевском шоссе, то увидела там следы крови. Вместе с соседом они зашли внутрь, где обнаружили тело стендапера.

Она позвонила в полицию около четырех часов утра. Прибывшие на место врачи «скорой» констатировали смерть. Как рассказала жена артиста, он испытывал проблемы с алкоголем на протяжении последних 20 лет. По ее словам, последние семь лет он проходил лечение в клинике в Белгороде.

В Москву Шаляпин вернулся 21 января, сообщает «Пятый канал». Его жена уехала на дачу 22 января. Смерть Шаляпина предположительно наступила за 10-12 часов до того, как она обнаружила его тело.

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Роман Третьяков в комментарии для «Рен ТВ» рассказал о своем общении с Шаляпиным и признался, что давно не видел его выступлений.

«Как снег на голову. Мы с Сашей достаточно хорошо знакомы, часто выступали вместе, общались. Но я последний раз его видел, наверное, год назад, может быть, даже больше, на стендап-вечеринках выступали. Потом он пропал с мониторов. Комиков, которые активно выступают, я часто вижу, а его не видел давно. Как раз недавно думал, куда он пропал. И тут ваш звонок», — сказал он.

Актер и продюсер Карен Арутюнов также сообщил, что долгое время не общался с Шаляпиным. Он отметил, что причиной было прохождение стендапером лечения от алкогольной зависимости.

«Мы не общались, потому что он был все это время на лечении, очень долго, полгода, больше. У него была алкогольная зависимость, уехал на лечение на время. Контактов с ним не было. Только через жену», — заявил он.

По данным «Московского комсомольца», за последнее время Шаляпин неоднократно устраивал скандалы, которые заканчивались вызовом скорой помощи. Как утверждает издание, год назад стендапер вызывал врачей из-за травмы головы. Также в ночь на 12 декабря 2019 года к нему в квартиру приехала бригада наркологов из-за серьезной алкогольной интоксикации.

Последним подобным случаем, о котором стало известно СМИ, стал перелом ребер 25 апреля 2020 года. Отмечается, что после этого случая стендапера доставили в НИИ им. Склифосовского.

После появления новостей о смерти Шаляпина поклонники начали выражать свои соболезнования под его последней записью в Instagram от 11 мая 2020 года.

«Братан, ты был офигенным. Надеюсь, ты там офигенно тусишь с Джорджем Карлиным»; «А я думаю, что ж так плохо с утра... Покойся с миром!»; «Я не хочу в это верить», — написали комментаторы.

Александр Шаляпин дебютировал на экране в эпизодической роли в картине «Бумер: Фильм второй» 2006 года. Затем он снялся в ряде популярных сериалов, включая «Универ. Новая общага» и «Тяжелый песок». Он также известен участием в Stand Up Show на канале ТНТ и выступал в КВН.