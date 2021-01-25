«Опасаюсь за безопасность»: Максакова тайно вернулась в Москву

Певица Мария Максакова инкогнито вернулась из Киева в Москву с пересадкой в Стамбуле, сообщил телеканал НТВ.

После возвращения в Россию Максакова зарегистрировалась в одном из отелей под чужим именем. Затем она в сопровождении съемочной группы отправилась на творческий вечер своей матери Людмилы Максаковой в арт-кафе театра им. Вахтангова, где вынесла ей на сцену букет цветов.

Позднее в интервью Business.fm Мария Максакова подтвердила, что вернулась в Москву из-за московской квартиры. В 2017 году Максакова оформила доверенность на дочь своего мужа Дениса Вороненкова Екатерину, которая заключила сделку о продаже жилплощади экс-главе СК Одинцовского района Московской области Денису Панаитову за 38 млн рублей. Певица утверждает, что не получила никаких денег с продажи квартиры и предположила, что Екатерина могла согласиться на сделку в состоянии наркотического опьянения.

«Я сделала свой визит в Москву таким гласным и шумным по одной причине: я опасаюсь за свою безопасность. Идут суды, суды назначают мне прохождение определенных мероприятий, естественно, и Панаитов тоже знает о том, что я буду эти мероприятия проходить», — сказала она.

Певица подчеркнула, что последняя кассация по этом делу встала на ее сторону.

«Я считаю, что гласность — это моя защита, моя броня. Я очень рада, что журналисты меня поддерживают, я считаю, что вы помогаете мне добиться справедливости, и эта огласка позволяет мне чувствовать себя хоть немного безопаснее и увереннее», — отметила Максакова.

По ее словам, до вынесения судом вердикта, в Москве ей негде будет даже остановиться.

«Пока ко мне с гораздо большим теплом относятся люди чужие, радуются при встрече. Что касается моей мамы, она со мной не встречается, что касается отца моих старших детей, Тюрина, то я, к сожалению, не могу приехать к родной дочери. Я не понимаю, как это сделать», — призналась она.

По словам журналистов НТВ, для возвращения Максаковой телеканал развернул специальную операцию. После условного знака от певицы, которая находилась на территории Украины, они сделали контрольный звонок «через IP в Новой Зеландии на левую sim-карту в Киев».

Убедившись, что за Максаковой не следят, шофер отвез ее в аэропорт Борисполя. Так как авиарейсы из Киева в Москву запрещены, сначала она отправилась в международный аэропорт им. Ататюрка в Стамбуле, после чего села на рейс в Россию.

В свою очередь, актер Станислав Садальский выразил уверенность, что певица вернулась в страну намного раньше. Поддерживающий дружеские связи с Людмилой Максаковой артист на просьбу «Газеты.Ru» прокомментировать ситуацию, ответил, что Мария Максакова вернулась в Москву еще в ноябре.

«Это старая новость, она в ноябре была», — сказал он.

Тем не менее, сама Максакова утверждает, что вернулась в Россию только сейчас. Находясь в Турции, Максакова рассказала НТВ о мотивах своих действий. Она объяснила, что покинула Россию из-за опасности, которая грозила ее мужу Денису Вороненкову после потери депутатской неприкосновенности. Максакова добавила, что после поражения Вороненкова на выборах ее мать заявила, что тот больше «не подходит» их семье.

«Когда я решила, что уезжаю вместе с Денисом, мама мне звонила несколько ночей подряд, говорила одно слово, даже кричала, потом перезванивала и опять это слово говорила: «Опомнись!» — вспомнила она.

Певица также рассказала подробности их спешного отъезда из страны.

«Я помню, что мы прибежали в аэропорт за десять минут до окончания регистрации на рейс в Мюнхен. Я побежала в кассу за пять минут до конца продажи билетов, быстро купила два билета. Я допускала, что могло быть какое-то указание, из-за которого он не смог бы уехать, поэтому мы делали все стремительно», — вспомнила она.

После переезда на Украину Максакова, по ее словам, столкнулась с волной травли.

«Среди близких людей тоже есть ряд подпевал этому хору людоедов. И безусловно эта часть когда-то близких людей конечно подливают маме, детям… Я не хотела никого провоцировать и не понимала, что происходит», — пояснила она.

Денис Вороненков был убит в центре Киева весной 2017 года. Преступник был смертельно ранен в перестрелке с телохранителем экс-депутата и умер в больнице. Следствие пришло к выводу, что убийство было заказано бывшим гражданским мужем Максаковой, бизнесменом Владимиром Тюриным.