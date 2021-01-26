«Пытались подкупить врачей»: как Голливуд охотится на вакцину

По состоянию на 26 января 2021 года США остаются лидером по числу выявленных случаев заболевания COVID-19 (25,3 млн, более четверти от общемирового показателя) и жертв пандемии (421 тыс. — около 1/5 от всех смертей, связанных с коронавирусом). Несмотря на то что вакцинация стартовала в стране еще в середине декабря, ситуация в некоторых регионах с тех пор не сильно улучшилась. Речь, в частности, про Лос-Анджелес — 14 декабря, в день начала общей вакцинации, здесь было зарегистрировано 30,2 тыс. новых случаев (при средненедельном значении в 31,7 тыс.), а 25 января этот показатель составил 26,9 тыс. (25,8 тыс. в среднем по неделе). При этом еще на экваторе января в городе выявляли по 40+ тыс. случаев в сутки.

В числе прочих причин подобной статистики американские СМИ называют медленное внедрение в регионе противокоронавирусных вакцин — округ Лос-Анджелес на данный момент имеет один из самых низких показателей иммунизации в США. Согласно отчетам американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на 15 января в Калифорнии было введено всего по 2,7 тыс. доз препарата на каждые 100 тыс. жителей (совокупное население штата в 2019 году равнялось 39,5 млн человек).

В середине января в Лос-Анджелесе был расширен список лиц, имеющих право на получение вакцины, — теперь привиться от COVID-19 здесь можно людям от 65 лет. До этого препарат был доступен только местным жителям от 75 лет и старше, а также работникам системы здравоохранения. Однако даже несмотря на расширение перечня, проблема получения вакцины остается одной из самых острых в штате.

На фоне этого, как выяснило Variety, многие крупные представители Голливуда пытаются использовать свое влияние и связи, чтобы привиться вне очереди, обходя установленные правила. По информации издания, с соответствующей просьбой они обращаются либо к частным врачам, либо к так называемым консьерж-сервисам. И, естественно, получить вакцину рассчитывают не просто за «спасибо»: согласно доктору Роберту Хьюзенгу, имеющему отношению к процессу вакцинации, ему предлагали взятки в размере более $10 тыс.

«Нам предлагали взятки. <...> Мы видели случаи, когда люди пытались временно оказаться в числе работников медицинской сферы или же «устроиться» в дом престарелых, чтобы получить препарат, — отметил врач, добавив, что представители сферы развлечений «были хорошо представлены» в числе тех, кто пытался вакцинироваться вне очереди. — Но не стоит их винить за то, что они делают все возможное ради вакцины. Просто государство и правительство создали действительно ужасающую систему [вакцинации населения]».

В свою очередь один из сотрудников Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе рассказал, что спонсоры «завалили их вопросами» относительно того, когда смогут получить вакцину.

«Однако мы работаем, строго соблюдая правила и не давая им ни единого шанса, — уточнил он. — Благотворительная поддержка не является критерием при определении кандидатуры для вакцинирования, у нас не существует программы обхода общих приоритетов для прививания.

Мы следуем указаниям Департамента общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес и уделяем приоритетное внимание медицинским работникам. Далее следуют пациенты в возрасте 65 лет и старше, которым грозит наибольший риск».

Существует и еще один вариант, как жителю Лос-Анджелеса привиться, не дожидаясь очереди. На прошлой неделе стало известно, что 73-летний продюсер Аллен Шапиро, входящий в число наиболее влиятельных людей индустрии, вместе с друзьями летал на частном самолете во Флориду, устав ждать вакцину в Калифорнии. Изначально Шапиро обвинили в так называемом «вакцинном туризме» (когда кто-либо едет в другой штат с целью фактически незаконного получения вакцины), однако затем источники уточнили, что продюсер владеет в Майами недвижимостью и ведет здесь бизнес. Туда же, во Флориду, ради прививки из Нью-Йорка недавно съездил 72-летний Ричард Парсонс, экс-гендиректор Time Warner.

Подобные действия обеспеченных представителей индустрии по понятным причинам осуждаются медиками: они резонно считают, что имеющие влияние и деньги люди «должны способствовать исцелению системы, а не вредить ей».

«Это плохое поведение, — говорит директор отдела медицинской этики Медицинской школы Нью-Йоркского университета Арт Каплан. — С этим нельзя мириться. Мы должны найти способы наказывать за это. Нас ждут 90-летние, ждут медицинские работники. Богатые люди могут легко найти способы оставаться в полной изоляции еще месяц или два. И уже тогда получить вакцину».