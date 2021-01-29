От Андрея Разина до фаната: кто подавал в суд на Шнурова

Сергей Шнуров и оскорбленные москвичи

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин объявил войну Сергею Шнурову в 2019 году, когда потребовал привлечь его к уголовной ответственности по статье о защите чести, достоинства и деловой репутации. Поводом для возмущения стало сравнение музыкантом Москвы с женским половым органом, а Санкт-Петербурга — с мужским. Сделал это лидер группировки «Ленинград» в эфире ток-шоу «Z+» футбольного клуба «Зенит». Истец потребовал удалить видео из интернета, поскольку слова Шнурова «формируют негативное отношение к столице, ее символам и жителям». По итогу суд не удовлетворил иск: представители клуба на заседание не явились. Также выяснилось, что YouTube-шоу ему не принадлежит.

Андрей Разин и призывы к насилию

На этом история не закончилась. Вскоре уже адвокат Шнурова обратился в правоохранительные органы с просьбой привлечь Разина к уголовной ответственности за призывы к насилию. Продюсер в Instagram-посте пообещал выплатить «премию» в размере 5 млн рублей тому, кто «разобьет рожу этому подонку». До суда дело не дошло — Разин удалил публикацию.

Юрий Лоза и «ущемленное мини-достоинство»

«Ущемленное мини-достоинство», «автор одного хита», «самый главный в стране говномет» — что только не сыпалось в адрес Юрия Лозы от Сергея Шнурова. В 2020 году адвокат певца подал иск к лидеру «Ленинграда» о защите чести и достоинства. Причиной тому стал стих, в котором Шнуров высмеял получение музыкантом благодарности от Владимира Путина за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства. Несмотря на желание «проучить» артиста, о котором Лоза говорил СМИ, до судебных разбирательств дело не дошло. Как указано в картотеке Симоновского суда, исковое заявление было оставлено без движения.

Сергей Шнуров и сеть быстрого питания

За свою поэтическую карьеру Шнурову приходилось выяснять отношения не только с коллегами по цеху. В 2016 году в суд на музыканта подала сеть фастфуда «Бургер Кинг», возмутившись строчкой «Бургер Кинг-промокод не однажды доводил до икот». Компания заявила, что это выражение нанесло ей репутационный ущерб, и потребовала компенсацию в размере 200 тыс. рублей. Однако через несколько дней иск отозвали: генеральный директор сети оказался «фанатом Шнурова».

Моральная компенсация в размере 6725 рублей

В 2019 году Шнуров выплатил 6725 рублей в качестве моральной компенсации зрителю, посетившему концерт группы «Ленинград» в Новосибирске. Мужчина услышал песни с нецензурной бранью и разочаровался. По его словам, по радио и телевидению мата нет. Сумма истца не удовлетворила, полученный ущерб он изначально оценил в 300 тыс. рублей.

«Ленинград» и православные активисты

1 июля 2014 года вступил в силу закон о запрете мата в кино, театре и на концертах, который позволял штрафовать группу «Ленинград» за исполнение нецензурных песен. На деле же подобных инцидентов было немного, самому Шнурову штрафы ни разу не выписывали. В 2014-м суд оштрафовал организатора пензенского концерта «Ленинграда» на 40 тыс. рублей, несмотря на расписку (в ней указывалось, что Шнуров предупрежден о запрете использовать мат на сцене. Таким образом, ответственность падала на артиста, а не на организатора — прим.). Такая же участь ждала новосибирский концертный зал в 2016 году. Тогда Шнуров назвал инициаторов процесса «самозваными православными активистами», которые «отжали в суде денежку» у организаторов мероприятия, и заявил, что продолжит исполнять свои матерные песни, потому что этого требует его природа.