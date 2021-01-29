2 кг превратились в 0,4 г: что известно о задержании Тимы Белорусских с гашишем

Тиму Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) задержали в Минске с 2 кг гашиша и отправили под домашний арест — теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом 29 января сообщил Telegram-канал Mash. Как подчеркивает источник, 22-летний музыкант хранил запрещенное вещество у себя дома и не планировал его сбывать. Задержали артиста еще 10 января, а спустя два дня его арестовали.

Впоследствии информацию о задержании подтвердила Daily Storm представительница музыканта. При этом сам Белорусских опроверг ее слова в Instagram.

«До последнего игнорировал ситуацию, но вижу, что уже нереально. Потому что добавилось очень много новеньких диванных пацанов, наших комментаторов. В общем, ребятки, заявляю вам открыто, в лоб: все то, что вы читаете, — неправда. Я нахожусь дома, да, но я не под арестом. Все как всегда. Ребятки, наркотики это плохо, это надо понимать в любом случае. Поэтому не знаю, что вы там прочитали. Расходимся», — сказал Тима.

Также в одной из историй он попросил не звонить ему с соответствующими вопросами, чтобы не отвлекать от процесса создания музыки. «Пацаны, кто из вас вообще хоть раз двигался с 2 кг? Вы о чем?» — добавил рэпер.

Позднее ситуацию прокомментировали белорусские правоохранители. Согласно следствию, 6 января 22-летний молодой человек, имя которого не уточняется, был задержан в помещении одного из игровых клубов в Минске. При личном обыске у него обнаружили 0,4 г гашиша. В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК., также к нему применили меру пресечения в виде залога, сообщает портал Onliner со ссылкой на УСК по Минску.

«Проведены неотложные следственные действия. Назначены химические и судебно-генетические экспертизы, производство которых поручено экспертам ГКСЭ. Расследование уголовного дела продолжается», — добавила официальный представитель УСК Екатерина Гарлинская.

Знакомый с ситуацией источник уточнил, что в настоящий момент артист ждет суда. «Было «маски-шоу», их «приняли». Но речь не идет про 2 кг. Так что певец сейчас не находится под домашним арестом», — сказал инсайдер. Также в СМИ появилась фотография, якобы сделанная в первые минуты после задержания музыканта в минском РУВД.

Уже после официального комментария белорусских следователей Mash распространил информацию, что якобы Белорусских все же был пойман с 2 кг запрещенного вещества — и он сначала «достаточно быстро дал признательные показания», а впоследствии сумел договориться.

Источник утверждает, что артист «пообещал отказаться от поддержки местных протестов в обмен на снижение размера изъятого и смягчение меры пресечения». Якобы данный сговор планировалось держать в строжайшей тайне, но о нем узнали СМИ.

Согласно уголовному кодексу Белоруссии, «незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет».

Тима Белорусских родился в Минске в 1998 году. Он наиболее известен как автор треков «Витаминка» и «Мокрые кроссы» — в общей сложности клипы на эти песни на YouTube посмотрели более 180 млн пользователей.