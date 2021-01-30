Гуф, Паша Техник, Yung Trappa: кто из русских рэперов попадал за решетку из-за наркотиков

Алексей Долматов уже давно воспринимается поклонниками рэпа больше как живая легенда-мем, нежели в качестве актуального для жанра артиста, однако его реальный вклад в российскую хип-хоп-культуру переоценить довольно сложно. Гуф, а также его экс-товарищи по группе Centr Слим и Птаха во второй половине нулевых серьезно поспособствовали превращению жанра из подпольно-субкультурного в полноценную поп-музыку со всеми вытекающими. При этом достигли крупных площадок и ротаций (по тем временам — абсолютная роскошь для «тру»-рэперов) они без заигрывания с радиостанциями, телеканалами и шоу-бизнесом в целом, как тот же ранний Децл, а просто делали крайне самобытную музыку, мало чем напоминающую даже западный рэп.

Главными темами самобытной музыки Гуфа и Centr, безусловно, были наркотики — без упоминания запрещенных веществ (включая самые тяжелые) не обходилась, кажется, ни одна песня рэперов. Наиболее красочно и страшно о зависимости и ее последствиях читал именно Долматов: поклонники рэпера узнали о его проблемах с наркотиками еще из трека «Китайская стена», записанного в 19 лет (сейчас ему 41), а затем долгие годы следили за динамикой взаимоотношений музыканта с веществами.

Удивительно, но особых проблем с законом из-за наркотиков Гуф так и не заимел. Единственные действительно громкие эпизоды случились в Красноярске в 2014-м и 2015 годах. Тогда артист был дважды задержан сотрудниками ФСКН при поддержке активистов движения спортсмена Дмитрия Носова под названием «Антидилер». В результате исполнитель, в крови которого, согласно СМИ, нашли следы наркотиков, провел в заключении несколько суток, после чего был выпущен на свободу. Спустя пять лет Долматов, явно не забывший деятельность Носова, вызвал его на бой.

Чуть меньше повезло рэперу Принципу, входившему вместе с Гуфом в первый состав Centr, — он провел в тюрьме по наркотическим статьям несколько лет.

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Паша Техник

Подобно нынешнему Гуфу, Паша Техник (Павел Ивлев) известен широкой аудитории не столько благодаря своей музыке, сколько как мемный персонаж из интернета — в последние годы обладающий необычной харизмой и чувством юмора рэпер принял участие в уйме YouTube-шоу, включая собственные, тем самым проникнув в массы.

При этом творчеством Техник занимается уже более 20 лет: и поныне существующую группу Kunteynir он основал еще в 2001 году. В 2009-м она, правда, распалась. Причиной тому стал тюремный срок Ивлева, арестованного по обвинению в хранении и распространении наркотиков. Музыканта приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, он вышел по УДО в 2013-м. Впоследствии Техник описывал те годы, проведенные за решеткой в Карелии, как «потерянное время».

«Местечко само по себе печальное. Кто знает, тот знает, что такое Карелия. <...> Попал туда — и не думал, что меня кто-то там узнает. А узнали все-таки. Слава богу, что под конец уже, ближе к освобождению — не хотелось мне, чтобы все знали, что я рэпер», — говорил Павел в интервью «Афише».

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«Рыночные отношения»

Сверхпопулярные в узких кругах «Рыночные отношения» попали в заголовки не тематических СМИ в феврале 2016 года. Тогда участники группы Бразилец, Ост, Румяный и Сыт были задержаны оперативниками при попытке сбыта 18 кг гашиша: по данным полиции, двое из них были продавцами, двое — собирались приобрести товар для последующей перепродажи. Спустя год Осту (Никита Савинкин) и Бразильцу (Сергей Мишко) дали по шесть с половиной и шесть лет лишения свободы соответственно — хотя изначально речь шла в том числе и о пожизненном сроке. При этом Румяный (Евгений Румянцев) и Сыт (Антон Сетенко) незадолго до этого получили условные сроки, пойдя на сделку со следствием. Коллеги и поклонники «Рыночных отношений» подобные действия рэперов не оценили — их начали считать предателями, в сети появились отредактированные треки группы без их участия, состав коллектива по понятным причинам они покинули.

В ноябре 2020 года Бразилец оказался на свободе по УДО — за месяц до этого у «Рыночных отношений» вышел очередной альбом, уже второй после уголовного дела по статье за сбыт. Ост по-прежнему остается за решеткой.

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Yung Trappa

Массовому хип-хоп-слушателю Yung Trappa стал известен после «Версуса» с Федуком, где он смешно шутил над любовью будущей хаус-поп-рэп-звезды к футболу (строчка «Пошел [нафиг] со своим футболом» стала жанровой легендой). В 2015 году Владислав Ширяев, ранее уже получавший «условку» по статье 228, был задержан полицией Санкт-Петербурга, а в октябре 2016-го его приговорили к 5 годам и 7 месяцам тюрьмы с учетом срока в СИЗО, на тот момент музыканту было всего 21.

В 2018 году авторы шоу «Вписка», рассказывающего о жизни рэперов, представили выпуск с Yung Trappa — он был снят прямо в месте заключения артиста. В ходе передачи Ширяев, в частности, показал, как записывает рэп, отбывая срок. Кроме того, в выпуск были включены кадры выступления исполнителя на новогоднем концерте перед другими арестантами, а также съемки клипа в лимузине (!), который был пригнан прямо на территорию исправительного учреждения.

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Kizaru

Уроженец Ленинграда Олег Нечипоренко может похвастаться по-настоящему гангстерской биографией — в свое время он был задержан российской полицией за торговлю наркотиками, после чего сбежал в Барселону, разыскивался Интерполом, отсидел несколько месяцев в испанской тюрьме.

«Меня никто не отпускал, братан. Я бежал. Потом меня подали в список Интерпола, я отсидел четыре месяца в испанской тюрьме. Я бы это не назвал «отпустили». Просто потом меня Испания оставила на своей территории», — подтверждал он в одном из интервью.

Несмотря на в целом удачный исход истории, Kizaru неоднократно предостерегал молодежь от наркоторговли: «Я бы посоветовал молодежи держаться подальше от всего этого. Потому что ничего кроме страданий вы не получите».