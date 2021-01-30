«Поскользнулась и упала»: погибла 34-летняя трансгендерная певица Sophie

В возрасте 34 лет погибла продюсер и певица из Великобритании Sophie (Софи Ксеон). Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителей артистки. По их словам, трагедия произошла в ночь на 30 января в Афинах, ее причиной стал несчастный случай.

«В настоящее время приоритетным для нас является уважение чувств ее родственников, а также их конфиденциальность. Мы также просим с уважением отнестись к фанатам Софи, — добавили менеджеры артистки. — Она была пионером нового звучания, одним из самых влиятельных художников последнего десятилетия».

Представители британского лейбла артистки Transgressive в своем заявлении уточнили, что Sophie погибла в результате падения с высоты. «Верная своей духовности, она поднялась наверх, чтобы полюбоваться на полнолуние, однако случайно поскользнулась и упала. Софи всегда будет с нами», — сообщается в Twitter лейбла.

Соболезнования в связи с гибелью британки выразила певица Christine and the Queens, назвавшая Софи «звездным продюсером, провидцем и ориентиром». «Она восстала против узкого, нормативного общества, явившись абсолютным триумфом — как художница, так и как женщина. Не могу поверить, что она ушла. Мы должны чтить и уважать ее память и наследие», — заявила исполнительница.

Sophie was a stellar producer, a visionary, a reference. She rebelled against the narrow, normative society by being an absolute triumph, both as an artist and as a woman. I can't believe she is gone. We need to honor and respect her memory and legacy. Cherish the pioneers. pic.twitter.com/3kyRl1KabY — Chris (@QueensChristine) January 30, 2021

В свою очередь модель и активистка Манро Бергдорф призналась, что «убита горем» в связи с гибелью Sophie: «Наше сообщество потеряло икону и первооткрывательницу. Мы будет по тебе скучать, Софи. Спасибо, что делилась с нами своим талантом. Надеюсь, однажды мы встретимся. Покойся с миром, сестра».

А музыкант Сэм Смит написал в соцсетях: «Душераздирающие новости. Мир потерял ангела. Настоящую провидицу и икону нашего поколения».

Heartbreaking news. The world has lost an angel. A true visionary and icon of our generation. Your light will continue to inspire so many for generations to come. Thinking of Sophie's family and friends at this hard time pic.twitter.com/7qr4aI0DDi — samsmith (@samsmith) January 30, 2021

По информации СМИ, Софи родилась 17 сентября 1986 года в Глазго. Музыкой она начала заниматься еще в детстве, а первый сингл выпустила в 2013-м. Артистка долгое время не раскрывала своей личности, пока в 2016 году журналисты не выяснили, что под никнеймом Sophie скрывается молодой британец Сэмюел Лонг. Спустя год артистка выпустила клип на трек «It's Okay to Cry», который фактически стал ее каминг-аутом: им она призналась слушателям, что является трансженщиной. Сама она позднее позитивно оценивала решение раскрыть миру правду, подчеркивая, что именно музыка является пригодным для нее способом общения и самовыражения.

В 2018-м Sophie представила дебютный сольный альбом «Oil of Every Pearl's Un-Insides», который получил номинацию на «Грэмми» в категории «лучшая танцевальная или электронная пластинка» и был признан критиками одним из лучших жанровых релизов года. Это был всего третий раз в многолетней истории «Грэмми», когда номинация доставалась трансгендерной девушке.

Поклонники Софи всегда отмечали оригинальное звучание ее музыки, сочетавшей в себе поп, транс и индастриал. Помимо этого, артистка активно сотрудничала со звездами первой величины, включая Мадонну, Charli XCX и Леди Гагу.