Украшения XVIII века, шахматы и мужские цепочки: как популярные сериалы влияют на моду

Первый сезон исторической драмы «Бриджертоны» вышел в конце декабря и сразу же стал хитом. По данным стрим-сервиса, за первые 28 дней сериал посмотрели 63 млн зрителей. В январе Netflix официально продлил костюмную драму на второй сезон. Главные герои сериала — восемь дружных братьев и сестер из влиятельной семьи Бриджертонов, которые пытаются найти любовь.

На экране романтические испытания высшего общества Лондона эпохи Регентства дополняются сверкающими украшениями, роскошными костюмами и старинной мебелью. Популярные проекты давно известны способностью влиять на тенденции, и «Бриджертоны» не стали исключением. Рассказываем о том, как сериалы 2020 года формировали спрос на определенные товары и услуги.

«Бриджертоны»

Костюмная драма спровоцировала резкий рост продажи дорогих украшений, одежды и мебели начала 1800-х годов. Об этом изданию The Hollywood Reporter рассказал арт-директор люксового магазина 1stDibs Энтони Барзилай Фрайнд.

«Успех «Бриджертонов», вероятно, стал причиной резкого скачка продаж мебели XVIII и XIX веков, ювелирных изделий в стиле Регентства и даже винтажной одежды с высокой талией и рукавами с буфами», — сообщил Фрайнд. — Нас всегда удивляет то, как популярный фильм или телесериал может вызвать интерес к стилю, эпохе или деятельности, и существенно повлиять на продажи».

На сайте представлены предметы эпохи Регентства, начиная с 1815 года. Например, там можно найти золотое колье с камеями из сардоникса стоимостью $36 тыс., кольцо 1815 года с розовым сапфиром за $8,7 тыс. и серьги-люстры из старинного золота и бирюзы за $6,5 тыс.

«Ход королевы»

Сериал Netflix «Ход королевы», вышедший в октябре 2020 года, за месяц посмотрели 62 млн пользователей. Проект значительно повлиял на продажи шахмат на сайте 1stDibs, которые выросли на 1200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно исследованию оператора фискальных данных OFD.ru, в России продажи шахмат после премьеры «Ход королевы» выросли на 48% относительно октября 2019-го. Онлайн-покупки древней игры поднялись на 12%, а в офлайн-магазинах ее приобретали на 166% больше. В Москве и Санкт-Петербурге продажи шахмат выросли в два и полтора раза соответственно. Один из самых дорогих наборов шахмат был продан в столице за 1,4 млн рублей. Также прошлой осенью наблюдался повышенных интерес к шахматным курсам и литературе.

«Нормальные люди»

Ирландский драматический сериал «Нормальные люди», снятый по одноименному роману Салли Руни, обратил внимание зрителей на мужские ювелирные украшения. На старшекласснике Коннеле была надета серебряная цепь — единственная вещь, которую он не снимал во время нашумевших откровенных сцен. Согласно аналитикам Lyst, после выхода сериала продажи мужских украшений выросли на 43% по сравнению с 2019 годом. Поклонники проекта даже создали в Instagram страницу с подборкой кадров, на которых изображен актер Пол Мескал с цепочкой на шее. На аккаунт подписаны 176 тыс. человек.

«Эмили в Париже»

Сериал об американке, которая отправилась работать в Париж, раскритиковали за стереотипный взгляд на французскую моду. Тем не менее, гардероб героини Лили Коллинз приглянулся многим. После выхода «Эмили в Париже» поисковые запросы панамок Kangol взлетели на 342%, красных беретов — на 100%, сумок Jelly Snapshot от Marc Jacobs — на 92%, сумок Aldo — на 64%. За двое суток после премьеры сериала поиски юбки Ganni увеличились на 289%. Также зрители часто интересовались «змеиной» мини-юбкой Ronny Kobo, которую искали в сети на 22% больше. Через две недели после выхода «Эмили в Париже» люксовый французский бренд Chanel продал на 25% больше вещей, чем двумя неделями ранее. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Thredup и ежегодный отчет Lyst «Год в моде».

«Корона»

Четвертый сезон «Короны», посвященный отношениям принца Чарльза и принцессы Дианы, взбудоражил фанатов британской королевской семьи. Стиль леди Ди до сих пор остается актуальным и вызывает повышенное внимание поклонников. Безупречные наряды Елизаветы II также вдохновляют фанатов на повтор королевских луков. После выхода «Короны» огромной популярностью стали пользоваться сумки Launer. Однажды сайт британского бренда, который более 70 лет снабжает монархов аксессуарами, не выдержал нагрузки и сломался.

«Я никогда не был знаменит так, как сейчас», — рассказал генеральный директор Launer Джеральд Бодмер изданию The Telegraph.

По словам Бодмера, в последний раз он наблюдал такой наплыв покупателей после смерти Маргарет Тэтчер в 2013 году. Бывшая премьер-министр Великобритании была большой поклонницей сумок Launer.