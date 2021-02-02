«Искажение реальности»: Мэрилин Мэнсон ответил на обвинения в насилии

Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон опроверг обвинения в насилии над бывшей подругой Эван Рейчел Вуд и еще четырьмя женщинами. Он заверил, что никогда не вступал в интимную связь против воли своих партнеров.

«Очевидно, мое искусство и моя жизнь долгое время были магнитом для споров, но эти недавние заявления обо мне — ужасное искажение реальности, — написал Мэнсон в Instagram. — Мои интимные отношения всегда были полностью согласованными с партнерами-единомышленниками. Независимо от того, как и почему другие теперь предпочитают искажать прошлое, это правда».

В связи с обвинениями в харассменте лейбл Loma Vista Recording объявил о завершении сотрудничества с музыкантом, а пресс-служба телеканала Stars сообщила об его увольнении из сериала «Американские боги». Согласно порталу The Wrap, сцену с участием артиста вырежут из третьего сезона проекта.

Ранее звезда сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рейчел Вуд обвинила Мэнсона в жестоком обращении. Она заявила, что рок-музыкант «ужасно издевался» над ней во время их отношений.

«Имя моего обидчика — Брайан Уорнер, также известный как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и в течение нескольких лет ужасно издевался надо мной. Мне промывали мозги и заставляли подчиниться. Я жила в страхе возмездия, клеветы или шантажа, — написала Вуд в Instagram. — Я делаю это, чтобы разоблачить опасного человека и привлечь к ответственности индустрию, которая приняла его, прежде чем он разрушит еще больше жизней. Я поддерживаю многих жертв, которые больше не будут молчать».

В ответ на это сообщение еще как минимум четыре женщины выдвинули свои обвинениям в адрес Мэнсона. Похожие заявления сделали актриса Эшли Линдси Морган, бывшая помощница артиста Эшли Уолтерс, модель Сара Макнилли и музыкант Габриэлла (также известна как SourGirrrl).

«Я боялась привлечь к себе внимание, чтобы снова не попасть к нему на прицел, — рассказала Макнилли. — Из-за того, как он относился ко мне, у меня появились проблемы с психическим здоровьем и посттравматическое стрессовое расстройство, которые повлияли на мои личные и профессиональные отношения, самооценку и личные цели. Я считаю, что он получает удовольствие, разрушая жизни людей. Я поддерживаю всех, кто уже выступил и еще выступит [против него]. Я хочу, чтобы Брайан понес ответственность за свои злодеяния».

По словам Морган, после абьюзивных отношений с Мэнсоном ее мучают ночные кошмары, посттравматическое стрессовое расстройство, тревожность и ярко выраженное обсессивно-компульсивное расстройство.

«Я постоянно стараюсь смыть его с себя. Я выступаю с обвинениями, чтобы он наконец остановился», — написала она в Instagram.

Бывшая личная помощница артиста написала, что он «часто прибегал к насилию» и бросал в нее тарелки. По словам женщины, Мэнсон предлагал ее в качестве «подарка» для секса с его коллегами и продолжал преследовать после завершения сотрудничества.

«Пока мы все, все выжившие, пытались пережить случившееся, я продолжала слышать истории, тревожно напоминающие мой собственный опыт. Я поняла, сколько боли он причинил и продолжает причинять, и я не могу оставаться в стороне и позволять этому случиться с другими. Брайан Уорнер должен быть привлечен к ответственности», — заявила Уолтерс.

Музыкант Габриэлла рассказала, что Мэнсон связывал ее, насиловал, заставлял принимать наркотики и требовал заключения с ним «договора, скрепленного кровью», разрезая руки стеклом.

«Мне потребовалось пять лет, чтобы рассказать об этих абьюзивных отношениях. Мне поставили диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство», и мне до сих пор снятся кошмары», — призналась Габриэлла.

В 2018 году суд отклонил полицейский протокол с обвинениями Мэнсона в «преступлениях на сексуальной почве», которые могли быть совершены в 2011-м. Окружной прокурор объяснил свое решение окончанием срока давности дела и отсутствием подтверждения правонарушений.