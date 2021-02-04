«Его эксплуатировали»: друг Ланового пояснил критику в адрес организаторов гастролей

Вячеслав Моцардо в интервью сайту kp.ru заявил, что Василий Лановой не заболел бы коронавирусом, если бы не ездил на гастроли. По словам музыканта, актер не мог отказаться, поскольку организаторы якобы грозили ему штрафными санкциями. При этом Моцардо упомянул три города — Брянск, Тверь и Ржев. Туда Лановой якобы приезжал с концертами незадолго до того, как заразился коронавирусом.

Однако, судя по упоминаниям в СМИ, в Брянск и Тверь Лановой приезжал с концертами еще в 2018 году. В прошлом году артист действительно выступил в Ржеве во Дворце культуры, но в сентябре. С диагнозом «коронавирус» Лановой был госпитализирован только 2 января 2021-го.

Директор Дворца культуры в Ржеве Ольга Кресницкая в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркнула, что с их стороны никаких штрафов из-за отмены мероприятия предусмотрено не было.

«В сентябре он был в прекрасном расположении духа. Информация о штрафе и каких-то санкциях — полная чушь», — сказала Кресницкая. По ее словам, Лановой всегда приезжал в Ржев с большим удовольствием.

Кресницкая уточнила, что организацией концертов Ланового по малым городам занималась его директор Антонина Журавлева. «Газете.Ru» не удалось дозвониться до нее, чтобы уточнить эту информацию.

Сам Моцардо не смог подтвердить собственные же слова о том, что Лановой ездил с гастролями по российским городам в пандемию. Позднее музыкант вовсе призвал не зацикливаться на упомянутых городах и подчеркнул, что артиста «эксплуатировали».

«Да не смотрите вы на эти города, были не только отдаленные. Я не говорю вообще про конкретные города, я имею в виду, что он [во время пандемии] ездил [с концертами] по той же Москве. Везде все сидят на самоизоляции, а человека эксплуатировали», — уточнил свои слова в беседе с «Газетой.Ru» Моцардо.

Музыкант также обратил внимание, что в начале декабря 2020 года Лановой принял участие в благотворительном фестивале «День Героев Отечества», где, по его словам, все были в масках, кроме актера.

Лановой почувствовал недомогание еще в декабре, но продолжал ходить в Театр Вахтангова и даже сыграл в спектакле «Последние луны» 24 декабря. Это был его последний выход на сцену.

«Мы старались делать все, чтобы не отменять спектакль. Ничего не предвещало беды, все было нормально», — рассказывал Кирилл Крок, директор Театра Вахтангова, в эфире «Пусть говорят».

Тем временем Лановой на следующий день после спектакля дал интервью ведущему программы Дмитрию Борисову, в котором рассказал, что его буквально заставили выйти на сцену.

«Мне стало так плохо, я думаю: «Нет, не могу, текст забуду». И когда я сказал, что я не могу, мне сказал замдиректора: отменять что ли прикажете? Я думал, что я не смогу, но они так нагрянули», — поделился артист.

В Театре Вахтангова говорить на тему последних гастролей Ланового отказались.

Василий Лановой умер в возрасте 87 лет 28 января после заражения коронавирусом. Актер и его жена Ирина Купченко заразились им в начале января. У Ланового не было тяжелых симптомов, но, несмотря на это, его положили в больницу. Позже артиста перевели в реанимацию, так как его состояние ухудшилось.

Прощание с народным артистом России состоялось в понедельник, 1 февраля. Актер похоронен на Новодевичьем кладбище.