«Спелась против меня»: Мария Максакова раскритиковала мать

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова, недавно вернувшаяся в Россию из Украины, стала героиней шоу Первого канала «Пусть говорят». В ходе передачи артистка нелестно отзывалась о своей матери и других членах семьи. Оперной диве пришло на ум сравнение, что она впавшая в кому богатая женщина, чьи родные успели поделить все ее имущество. Теперь же, когда она «вышла из комы», родственники не хотят знать о ней.

Находившийся в студии журналист Сергей Мардан был возмущен заявлением Максаковой о своей матери.

«Смотрю и ужасаюсь — это три поколения несчастных людей! Несчастная мать, дочь, дети... Сегодня любят, через минуту ненавидят. Никакой психолог не поможет — это безумная, адская трагедия. Детей жалко — через 20 лет вам же все вернется, они придут на Первый канал и скажут: «Мама, будь ты проклята!» — заявил колумнист газеты «КП».

Основная претензия певицы к матери заключается в том, что та общается с отцом ее дочери, а с ней рвет все отношения. При том, что бывший партнер, по словам артистки, запрещает ей видеться с дочерью.

«Я возмущена. Кто он ей вообще? Возмущена, что она спелась с ним против меня, и этого ей я не могу простить!» — посетовала певица.

Одна из приглашенных экспертов, полковник и директор Университета имени Витте Галина Запорожцева, также дала низкую оценку поведению Максаковой.

«У вас духовно-нравственная инвалидность. Вы человек, который не чувствует чужой боли, только собственную боль. Ни боль детей, ни боль мамы», — сказала Запорожцева.

В ответ на это Максакова взорвалась и попыталась уйти из студии. «Зачем все это слушать? А мою боль кто-то слышит? Это вы моральный урод, а не я», — выкрикнула она.

Она попыталась убедить ведущего Дмитрия Борисова, что он должен выбрать между ней и Запорожцевой, однако тот отказался это делать. В итоге Борисов убедил Максакову вернуться на место.

Участие Максаковой в съемках передачи на Первом не стало единственным ее появлением на российском федеральном канале после возвращения из Украины. Ранее Максакова дала большое и откровенное интервью ведущему Борису Корчевникову на «России-1». Она заявила, что намерена вернуться в Киев, а затем покорить американскую сцену. Рассказала о непростых отношениях с матерью, которая проигнорировала ее приезд, а также заявила, что с удовольствием выучила украинский язык и не считает, что «кого-то предала».

«Я действительно решила выставить все на всю страну. Мне надоело выслушивать упреки. Я решила открыть всю подноготную, и сейчас можно посмотреть, кто и кого бросил и почему это все происходило. Мне надоело, что меня поливают грязью. А я в свою очередь никогда не отказывалась от своих слов», — отметила артистка.

Максакова уехала на Украину в 2016 году вместе со своим мужем, политиком Денисом Вороненковым, который был убит в центре Киева весной 2017 года. В Россию певица вернулась в конце января этого года. Она подтвердила, что вернулась в Москву из-за квартиры. В 2017 году Максакова оформила доверенность на дочь своего мужа Дениса Вороненкова Екатерину, которая заключила сделку о продаже жилплощади экс-главе СК Одинцовского района Московской области Денису Панаитову за 38 млн рублей. Максакова заявила, что не получила никаких денег с продажи квартиры и предположила, что Екатерина могла согласиться на сделку в состоянии наркотического опьянения.