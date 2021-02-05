Сдержать Netflix и Amazon: в США представили антимонопольный законопроект

Сенатор и бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Эми Клобушар представила поправки в антимонопольное законодательство страны. Это стало следствием крупных сделок, включая приобретение FOX компанией Disney и присоединение Time Warner (ныне — WarnerMedia) к конгломерату AT&T. Портал Deadline опубликовал проект обновленного закона, который «предоставит федеральным правоохранительным органам ресурсы, необходимые для выполнения своей работы, усилит запреты на слияния и антиконкурентное поведение, а также проведет дополнительные реформы для улучшения правоприменения». Соавторами законопроекта выступили сенаторы Ричард Блюменталь, Кори Букер, Эдвард Марки и Брайан Шац.

«В Соединенных Штатах когда-то действовали одни из самых эффективных антимонопольных законов в мире. Однако сегодня наша экономика сталкивается с серьезной проблемой конкуренции, — говорится в заявлении Клобушар. — Мы больше не можем замалчивать этот вопрос и надеяться, что наши существующие законы адекватны».

Крупные фирмы, которые уже сталкивались с федеральными судебными исками, будут подвержены еще большему риску в случае принятия законопроекта. Издание The Hollywood Reporter отмечает, что внимание власти сосредоточится на Facebook, Google, Apple, Amazon и всех компаниях с потенциальной возможностью приобрести другую фирму.

Кроме того, законопроект призывает остерегаться не только монополий, но и монопсоний. Если понятие «монополия» относится к компании, которая продает товар или услугу, то монопсония единолично что-то приобретает. И то, и другое вызывает опасения по поводу ценообразования (слишком высокого, если есть только один продавец, и слишком низкого при наличии одного покупателя), стагнации заработной платы и высокого барьера для входа молодых компаний на рынок.

Конкуренция и вертикальная интеграция были постоянными проблемами в непрерывно консолидирующейся индустрии развлечений. Самым громким примером этой тенденции за последние годы стала победа корпорации AT&T в суде с Министерством юстиции, оспорившим ее покупку Time Warner за $85 млрд.

Учитывая повышенное внимание к стриминговым сервисам, без обновленного законодательства медиагиганты могут поглотить популярные платформы — например, Amazon приобретет Netflix. Либо сам Netflix начнет поглощать развивающиеся сервисы и предотвратит рост конкурентов.

Сенаторы предлагают снизить порог запрета слияний, которые «существенно уменьшают конкуренцию», до тех, которые просто «создают заметный риск существенного уменьшения конкуренции». В объявлении отмечается, что объединяющиеся стороны сами будут доказывать, что их слияние не нарушает закон. Таким образом законопроект «перекладывает бремя с правительства» на компании. Также Клобушар предложила идею организации Управления по защите конкуренции и предложила гражданские штрафы за нарушение антимонопольного законодательства в размере до 15% доходов компании в США или 30% доходов пострадавшей стороны. Также предлагается увеличить финансирование соответствующих контрольных ведомств — Антимонопольного управления Министерства юстиции на $484,5 млн и Федеральной торговой комиссии — на $651 млн.