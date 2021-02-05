«Лежал лицом к стене»: умер актер из «Бригады» Виталий Альшанский

На 53-м году жизни умер российский актер Виталий Альшанский. Об этом его подруга Юлия Бурименко рассказала в Facebook. По словам женщины, полицейские позвонили их общей знакомой с телефона актера и сообщили о трагедии. Отвечая на многочисленные вопросы в комментариях, Бурименко написала, что ее друг умер от острой сердечной недостаточности. Актриса Ольга Сидорова заявила, что ей тоже звонили из полиции, рассчитывая выйти на родственников погибшего актера.

«Ночью мне позвонили с его номера. Спросили, не родственница ли я, — написала Сидорова в Facebook. — Я спала уже, очень испугалась, начала спрашивать, что случилось, но на том конце провода между собой говорили, что, мол, это не родственница, это актриса, отключите телефон, а то сейчас пойдут разговоры... И положили трубку».

close

Актер и телеведущий Михаил Полицеймако в соцсетях назвал погибшего друга «светлым, добрым человеком, который очень любил кино и всех». В сети близкие и знакомые отзываются об Альшанском как о «чудесном человеке» и «взрослом ребенке».

«Где тот, кто наблюдает за кошмаром, за несправедливостью? Ну, не может так быть. Он чистый, светлый, тонкий, добрейший, — написала журналистка Марина Зельцер. — При том, что он не был самым снимающимся актером, его все любили. Потому что таких людей очень мало — с такой открытой детской душой, большим сердцем, искренним и теплым, не говоря уж о его оптимизме и чувстве юмора, самоиронии».

Крестная мать актера Элеонора Шашкова рассказала, что «он два дня не выходил на связь». По ее словам, полицейские взломали дверь и увидели Альшанского, который «лежал лицом к стене».

«Телефон лежал на кухне, а он лежал в своей комнате на боку лицом к стене, — сообщила Шашкова телеканалу «360». — Это было мгновенно, потому что он еще мне SMS успел написать, но не отправил. Потом мне ее почитали, я со смартфонами не в дружбе. Самые ласковые слова [написал]. Как прощался со мной».

Близкий друг Альшанского, певец и композитор Дмитрий Дунаев сообщил, что актер мог умереть из-за «уколов молодости» в позвоночник. Он отметил, что в последнее время артист постоянно носил корсет и испытывал сильные боли в спине.

«Он был одиноким человеком, у него никого не было. И никто руки помощи ему никогда не протягивал. Он сам крутился. Я знаю, что в последнее время он взял кредит. Думаю, он был у него не выплачен. И еще у него была одна тайна такая. Он вводил в позвоночник стволовые клетки. Он мне это по секрету сказал. Хотел быть вечно молодым. Я его предупреждал, что очень многие коллеги ушли именно по этой причине, из-за стволовых клеток», — сказал Дунаев «Пятому каналу».

Также он опроверг слухи о том, что Альшанский мог умереть из-за зависимости от спиртного. По словам Дунаева, его друг выпивал редко и мало.

Актер родился 20 октября 1968 года в Новочеркасске Ростовской области, окончил режиссерский факультет ВТУ им. Б.В. Щукина. Затем Альшанский служил в театре Ролана Быкова, театре им. А.С. Пушкина, играл в фильмах и сериалах «Майор Гром», «Бригада», «Полицейский с Рублевки», «Молодежка» и «Кухня».