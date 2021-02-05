Умер лауреат «Оскара» Кристофер Пламмер

В США в возрасте 91 года скончался лауреат «Оскара» Кристофер Пламмер, сообщило представлявшее интересы канадского актера агентство ICM Partnets. Пламмер умер у себя дома в Коннектикуте под присмотром своей жены Элейн Тейлор, с которой прожил 53 года в браке.

«Крис был экстраординарным человеком, который глубоко любил и уважал свою профессию, — сообщил его постоянный менеджер Лу Питт. — Он был «Сокровищем нации» и всегда гордился своими канадскими корнями. Он смог достучаться до наших сердец, и будет с нами навсегда».

Кристофер Пламмер родился в 1929 году в Торонто. Будучи школьником, молодой Пламмер был впечатлен игрой Лоренса Оливье в шекспировской постановке «Генрих V», после чего решил связать свою жизнь с актерской карьерой. Профессии он обучался в Монреальском театре, в котором проходил стажировку. Однако высшего актерского образования он так и не получил, о чем позднее сожалел.

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В возрасте 24 лет Пламмер дебютировал на бродвейской сцене, а уже четыре года спустя выдающийся режиссер Сидни Люмет пригласил молодого актера сняться в картине «Очарованная сценой». В ранние годы за Пламмером закрепилось амплуа классического актера, и в течение нескольких лет он сыграл чуть ли не во всех пьесах Шекспира — будь то экранизации, телефильмы или спектакли.

Настоящая слава пришла к канадцу в 1965 году после выхода на экраны картины «Звуки музыки», в которой он составил дуэт с Джули Эндрюс. Фильм получил пять премий «Оскар», включая категорию «Лучший фильм». Однако актерских премий лента не была удостоена. Джули Эндрюс хотя бы получила номинацию, а Пламмера академики и вовсе проигнорировали.

Тем не менее, народная любовь, которая обрушилась на канадского актера, быстро вывела в его разряд звезд первой величины. Предложения посыпались на Пламмера со всех сторон и с тех пор фильмы с его участием выходили на экраны буквально каждый год, и часто — более одного в год. Удивительно, но даже в прошлом десятилетии, уже находясь в преклонном возрасте, Пламмер снялся в 17 фильмах и озвучил шесть героев в мультфильмах. Его последней работой стал фильм «Отчаянный ход» — военная драма Тодда Робинсона о последствиях вооруженного конфликта во Вьетнаме.

Отечественному зрителю Пламмер стал широко известен благодаря «Звукам музыки», который выходил в советский прокат, и, конечно же, эпическому полотну Сергея Бондарчука «Ватерлоо», вышедшему на экраны в 1970 году. После «Оскара» за «Войну и мир» Бондарчук стал фигурой мирового масштаба. Легендарный продюсер Дино Де Лаурентис предложил ему поставить масштабный фильм о последней битве Наполеона при Ватерлоо.

Бондарчук быстро согласился, а благодаря своему авторитету Де Лаурентис смог заполучить в картину Пламмера, исполнившего роль герцога Веллингтона, и Рода Стайгера, который сыграл Бонапарта.

«Ватерлоо» с большим успехом прошел в Советском Союзе, однако этого было недостаточно, чтобы отбить огромный по тем временам бюджет. На Западе картине, хотя картина и была тепло встречена критиками и получила две премии BAFTA, провалилась в прокате.

В последние 30 лет Пламмер сыграл в целом ряде выдающихся фильмов: «12 обезьян», «Игры разума», «Воображариум доктора Парнаса», «Не пойман — не вор», «Достать ножи» и многих других.

Как это не удивительно, но за свою карьеру Пламмер был всего трижды номинирован на премию «Оскар», причем первая из них пришла к нему уже в 2010 году.

А единственную золотую статуэтку актер получил в 2012 году за роль второго плана в фильме «Начинающие», став самым возрастным лауреатом «Оскара» в истории.

Его дочь Аманда Пламмер также стала успешной актрисой, получив за карьеру три премии «Эмми». Пик ее популярности пришелся на первую половину 90-х благодаря работе Терри Гиллиама «Король-рыбак», а также колоритной роли Иоланды в «Криминальном чтиве», где она вместе с персонажем Тима Рота грабит закусочную в начале и финале картины.