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Кристофер Пламмер на 90-й церемонии вручения наград премии «Оскар», 2018 год Кристофер Пламмер на 90-й церемонии вручения наград премии «Оскар», 2018 год

Умер лауреат «Оскара» Кристофер Пламмер

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Канадский актер Кристофер Пламмер умер в возрасте 91 года

Великий канадский актер Кристофер Пламмер умер в США на 92-м году жизни. Его обширная фильмография включает такие выдающиеся картины, как «Звуки музыки», «12 обезьян», «Достать ножи» и «Игры разума». Пламмер был широко известен советской публике благодаря роли герцога Веллингтона в фильме Сергея Бондарчука «Ватерлоо».

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В США в возрасте 91 года скончался лауреат «Оскара» Кристофер Пламмер, сообщило представлявшее интересы канадского актера агентство ICM Partnets. Пламмер умер у себя дома в Коннектикуте под присмотром своей жены Элейн Тейлор, с которой прожил 53 года в браке.

«Крис был экстраординарным человеком, который глубоко любил и уважал свою профессию, — сообщил его постоянный менеджер Лу Питт. — Он был «Сокровищем нации» и всегда гордился своими канадскими корнями. Он смог достучаться до наших сердец, и будет с нами навсегда».

Кристофер Пламмер родился в 1929 году в Торонто. Будучи школьником, молодой Пламмер был впечатлен игрой Лоренса Оливье в шекспировской постановке «Генрих V», после чего решил связать свою жизнь с актерской карьерой. Профессии он обучался в Монреальском театре, в котором проходил стажировку. Однако высшего актерского образования он так и не получил, о чем позднее сожалел.

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Кадр из фильма «Звуки музыки» (1965) Кадр из фильма «Звуки музыки» (1965)
Кадр из фильма «Ватерлоо» (1970) Кадр из фильма «Ватерлоо» (1970)
Кадр из фильма «Возвращение Розовой пантеры» (1975) Кадр из фильма «Возвращение Розовой пантеры» (1975)
Кадр из фильма «12 обезьян» (1995) Кадр из фильма «12 обезьян» (1995)
Кадр из фильма «Игры разума» (2001) Кадр из фильма «Игры разума» (2001)
Кадр из фильма «Сокровище нации» (2004) Кадр из фильма «Сокровище нации» (2004)
Кадр из фильма «Воображариум доктора Парнаса» (2009) Кадр из фильма «Воображариум доктора Парнаса» (2009)
Кадр из фильма «Последнее воскресение» (2009) Кадр из фильма «Последнее воскресение» (2009)
Кадр из фильма «Начинающие» (2010) Кадр из фильма «Начинающие» (2010)
Кадр из фильма «Девушка с татуировкой дракона» (2011) Кадр из фильма «Девушка с татуировкой дракона» (2011)
Кадр из фильма «Все деньги мира» (2017) Кадр из фильма «Все деньги мира» (2017)
Кадр из фильма «Достать ножи» (2019) Кадр из фильма «Достать ножи» (2019)
Кристофер Пламмер на 90-й церемонии вручения наград премии «Оскар», 2018 год Кристофер Пламмер на 90-й церемонии вручения наград премии «Оскар», 2018 год

В возрасте 24 лет Пламмер дебютировал на бродвейской сцене, а уже четыре года спустя выдающийся режиссер Сидни Люмет пригласил молодого актера сняться в картине «Очарованная сценой». В ранние годы за Пламмером закрепилось амплуа классического актера, и в течение нескольких лет он сыграл чуть ли не во всех пьесах Шекспира — будь то экранизации, телефильмы или спектакли.

Настоящая слава пришла к канадцу в 1965 году после выхода на экраны картины «Звуки музыки», в которой он составил дуэт с Джули Эндрюс. Фильм получил пять премий «Оскар», включая категорию «Лучший фильм». Однако актерских премий лента не была удостоена. Джули Эндрюс хотя бы получила номинацию, а Пламмера академики и вовсе проигнорировали.

Тем не менее, народная любовь, которая обрушилась на канадского актера, быстро вывела в его разряд звезд первой величины. Предложения посыпались на Пламмера со всех сторон и с тех пор фильмы с его участием выходили на экраны буквально каждый год, и часто — более одного в год. Удивительно, но даже в прошлом десятилетии, уже находясь в преклонном возрасте, Пламмер снялся в 17 фильмах и озвучил шесть героев в мультфильмах. Его последней работой стал фильм «Отчаянный ход» — военная драма Тодда Робинсона о последствиях вооруженного конфликта во Вьетнаме.

Отечественному зрителю Пламмер стал широко известен благодаря «Звукам музыки», который выходил в советский прокат, и, конечно же, эпическому полотну Сергея Бондарчука «Ватерлоо», вышедшему на экраны в 1970 году. После «Оскара» за «Войну и мир» Бондарчук стал фигурой мирового масштаба. Легендарный продюсер Дино Де Лаурентис предложил ему поставить масштабный фильм о последней битве Наполеона при Ватерлоо.

Бондарчук быстро согласился, а благодаря своему авторитету Де Лаурентис смог заполучить в картину Пламмера, исполнившего роль герцога Веллингтона, и Рода Стайгера, который сыграл Бонапарта.

«Ватерлоо» с большим успехом прошел в Советском Союзе, однако этого было недостаточно, чтобы отбить огромный по тем временам бюджет. На Западе картине, хотя картина и была тепло встречена критиками и получила две премии BAFTA, провалилась в прокате.

В последние 30 лет Пламмер сыграл в целом ряде выдающихся фильмов: «12 обезьян», «Игры разума», «Воображариум доктора Парнаса», «Не пойман — не вор», «Достать ножи» и многих других.

Как это не удивительно, но за свою карьеру Пламмер был всего трижды номинирован на премию «Оскар», причем первая из них пришла к нему уже в 2010 году.

А единственную золотую статуэтку актер получил в 2012 году за роль второго плана в фильме «Начинающие», став самым возрастным лауреатом «Оскара» в истории.

Его дочь Аманда Пламмер также стала успешной актрисой, получив за карьеру три премии «Эмми». Пик ее популярности пришелся на первую половину 90-х благодаря работе Терри Гиллиама «Король-рыбак», а также колоритной роли Иоланды в «Криминальном чтиве», где она вместе с персонажем Тима Рота грабит закусочную в начале и финале картины.