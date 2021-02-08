Трейлеры Супербоула: «Форсаж 9», Илья Найшуллер и Эдди Мерфи

Из-за пандемии COVID-19 многие фильмы, рекламируемые во время прошлогоднего Супербоула, до сих пор не вышли. Это коснулось и девятого «Форсажа»: режиссер Джастин Лин объявил об окончании съемок картины еще 15 ноября 2019 года. В этом году зрителям игры показали новый трейлер боевика с Вином Дизелем и Мишель Родригес, мировая премьера которого состоится 26 мая. В России «Форсаж 9» выйдет на день позже.

Компания Universal Pictures купила рекламное время на показ трейлера фильма «Никто» россиянина Ильи Найшуллера, известного по боевику «Хардкор». Российская премьера экшен-триллера с Бобом Оденкерком состоится 25 февраля. Перед выходом первого трейлера Найшуллер дал «Газете.Ru» интервью, в котором рассказал об отличии его нового фильма от предыдущих проектов, работе над клипами «Ленинграда» и сотрудничестве с голливудскими кинематографистами. Также режиссер снимал клип для The Weeknd, который выступал в перерыве вчерашнего Супербоула.

Новый фильм ужасов М. Найта Шьямалана, вдохновленный романом «Замок из песка» Пьера Оскара Леви, рассказывает о странном пляже, где люди быстро стареют. В трейлере показаны жуткие метаморфозы людей в течение дня. Российская премьера триллера запланирована на 22 июля.

«Райя и последний дракон» («Raya and the Last Dragon»); Дон Холл, Карлос Лопес Эстрада, Пол Бриггс

Студия Disney показала небольшой ролик к мультфильму «Райя и последний дракон», российская премьера которого пройдет 4 марта. По сюжету картины драконы пожертвовали собой ради спасения человечества. Спустя 500 лет девушке-воину Райе необходимо найти последнего дракона, который должен сыграть решающую роль в восстановлении мира среди людей.

«Сокол и Зимний Солдат» («The Falcon and the Winter Soldier»); Кари Скогланд

Студии Disney и Marvel представили наполненный экшн-сценами трейлер мини-сериала «Сокол и Зимний солдат» с Энтони Маки и Себастианом Стэном. Также на Супербоуле показали новый постер к шоу. Премьера проекта из шести эпизодов состоится 19 марта на Disney+.

«Кларисса» («Clarice»); Димэйн Дэвис, Майя Врвило

В многосерийном спин-оффе культовой ленты «Молчание ягнят» агента ФБР Клариссу Старлинг сыграла Ребекка Бридс. События сериала разворачиваются через год после того, как героиня поймала маньяка. Согласно синопсису, «блестящая и уязвимая Кларисса начнет обретать голос, работая в мире мужчин». Премьера первого сезона шоу пройдет 11 февраля на CBS.

«Поездка в Америку 2» («Coming 2 America»); Крэйг Брюэр

Сервис Amazon Prime Video показал на Супербоуле новый трейлер второй части комедии «Поездка в Америку» Крэйга Брюэра. Актер Эдди Мерфи вернулся к роли принца африканской страны Замунда Акима более чем через 30 лет после премьеры оригинального фильма. По сюжету герой Мерфи узнает, что в США у него родился сын. Мужчина отправляется на другой континент, чтобы встретиться с молодым человеком, привезти его вместе с матерью в свою страну и познакомить с семьей. Мировая премьера фильма «Поездка в Америку 2» состоится 5 марта.