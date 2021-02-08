«Я не Дзюба»: Дана Борисова об утечке интимного видео

Телеведущая Дана Борисова прокомментировала слив в сеть интимного видео с ее участием. Знаменитость подтвердила, что изображенная на видео девушка действительно очень похожа на нее и, скорее всего, это на самом деле она. При этом телезвезда подчеркнула, что запись была сделана очень давно — около восьми лет назад. В это время, по утверждению Борисовой, она страдала от наркозависимости. Ведущая отметила, что на видео изображена «совершенно другая Дана».

«Там и прическа, которую я уже сто лет не ношу, и интерьеры другие, — заявила она в беседе с ФАН.

— Так что не вижу ничего страшного в том, что запись оказалась в сети: о своих злоключениях с запрещенными веществами я рассказала уже везде, а подобное поведение (запись эротических видео) оказалось следствием опасных экспериментов с ними».

Телеведущая предположила, что за «сливом» ролика может стоять актриса Анна Калашникова, с которой у нее давний конфликт. Борисова рассказала, что актриса сердится на нее из-за того, что она раскрыла историю своей наркозависимости, в которой прозвучали имена как самой Калашниковой, так и их общего продюсера, скончавшегося от передозировки шесть лет назад.

«И вот вышло интервью с ней в четверг [на YouTube-шоу «Алена, блин!»], где Аня заявила, что Борисова, мол, присылала ей интимные фото, — продолжила она. — Ну и я тоже ей в ответ многого наговорила и компромат на нее выложила, о чем совершенно не жалею — выплеснули негатив друг на друга, ну и бог с ним».

Борисова призналась, что спокойно и по-философски относится к своей скандальной славе. Она добавила, что 26 апреля будет отмечать четыре года с момента, когда она выбрала трезвую жизнь «без единого срыва по алкоголю и наркотикам». Знаменитость также отметила, что смогла себе это простить.

«Это мое прошлое, я его приняла, я его люблю, и без него я не была бы тем человеком, которым являюсь сейчас, — продолжила телеведущая. — И я желаю всем такого же здорового отношения к своим ошибкам».

Борисова также отреагировала на комментарии СМИ и пользователей соцсетей, окрестивших ее «новым Дзюбой». Она отвергла такое сравнение и отметила, что ее видео — «с бородой», ему много лет, и оно давно потеряло актуальность.

Ролик телеведущей действительно вызвал меньший резонанс, чем аналогичное видео футболиста Артема Дзюбы. Также невозможно сравнивать ущерб, который понесли обе знаменитости. В случае Борисовой, как предположили многие ее подписчики в Instagram, это вовсе и не ущерб, а, напротив, привлечение внимание общественности.

Напомним, что в конце прошлого года форварда «Зенита» шантажировали, требуя $5 млн за то, чтобы ролик не стал достоянием общественности. Согласно сведениям СМИ, Дзюба лично встречался с человеком, укравшим его интимное видео. Условия шантажиста не устроили футболиста, и он их не принял.