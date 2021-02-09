«Хорошая альтернатива»: назван сменщик Серебренникова в «Гоголь-центре»

Слухи о том, что в Департаменте культуры Москвы не собираются продлевать контракт с Кириллом Серебренниковым, появились еще на прошлой неделе. Утром 9 февраля худрук подтвердил у себя в Instagram, что действительно покидает пост 25-го числа, опубликовав фотографию соответствующего извещения от Депкультуры.

«Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах, — добавил он. — «Гоголь-центр» как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее, всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей».

Режиссер также призвал «не унывать» в сложившейся ситуации и постараться сделать так, «чтобы театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас». «В унынии нет ни жизни, ни свободы. Вы знаете, что надо делать», — заключил Серебренников.

В комментариях к записи отметились многие почитатели творчества Серебренникова, включая актеров Максима Виторгана, Максима Матвеева и Юлию Пересильд, журналистку Ирину Шихман, режиссерку Ян Гэ, а также комика Александра Незлобина.

Позднее во вторник в Департаменте культуры Москвы сообщили, что новым худруком «Гоголь-центра» назначен Алексей Агранович, один из артистов театра. Он вступит в должность 26 февраля.

«Приказом Департамента культуры города Москвы Алексей Агранович назначен художественным руководителем Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя» с 26 февраля 2021 года», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Сам Агранович комментировать «Газете.Ru» перестановки в учреждении отказался. В труппе театра также заявили, что на данный момент не говорят со СМИ об изменениях в руководстве — ни об уходе Серебренникова, ни о назначении его сменщика.

Спустя несколько часов после появления новости о новом худруке «Гоголь-центра» Агранович уточнил, что приказ о назначении пока официально не подписан.

«Пока могу сказать, что приказ этот есть, он еще не подписан. Принимая это решение, я осознаю всю ответственность, которая на мне лежит. Но говорить о чем-либо конкретном я смогу только после того, как вступлю в должность и поговорю с коллективом и Кириллом Семеновичем», — отметил он.

Обсуждая с «Газетой.Ru» назначение Аграновича, экс-руководитель департамента культуры Сергей Капков, при котором в 2012 году Серебренников и возглавил на тот момент Театр имени Гоголя, назвал нового худрука «хорошим актером и хорошим организатором».

«Но это [характеристика Аграновича] не имеет отношения к увольнению Кирилла Семеновича», — добавил Капков, ранее сетовавший, что с уходом нынешнего руководителя учреждение прекратит свое существование как театр современной и актуальной пьесы.

В свою очередь режиссер Нигина Сайфуллаева поприветствовала назначение Аграновича. Несколько лет назад он в качестве актера работал с ней над фильмом «Верность».

«Мой опыт [работы с ним] — исключительно позитивный. Мы, собственно, помимо работы, дружим семьями. Я чрезвычайно уважаю его за гражданскую позицию, человеческую. По-моему — очень достойный человек. Могу только порадоваться [за его назначение], — сказала она. — В любом случае я огорчена завершением работы Серебренникова в театре «Гоголь-центр», но альтернатива Аграновича — хорошая альтернатива. Он, мне кажется, очень цельный человек».

Глава Минкультуры России Ольга Любимова в беседе с «Российской газетой» назвала приход Аграновича на новый пост «очень хорошей новостью».

«Искренне поздравляю Алексея Аграновича с новой должностью и желаю ему больших успехов», — добавила Любимова.

Алек­сей Аг­ра­нович ро­дил­ся 23 ок­тября 1970 го­да в Моск­ве. В конце 1980-х он работал на ки­нос­ту­дии «Мос­фильм» и в те­ат­ре-сту­дии «При­сутс­твие», позднее — обучался на актера во ВГИКе, играл в театре «Квартет И». В «Гоголь-центре» Агранович с 2014 года, на его счету роли в таких постановках, как «Маленькие трагедии» и «Обыкновенная история». Также он снялся в ряде фильмов и сериалов («О чем говорят мужчины», «Дедушка моей мечты», «Юморист», «Доктор Лиза»), выступил режиссером нескольких фильмов. Женат на известной актрисе Виктории Толстогановой. Имеет богатый опыт продюсирования и режиссуры церемоний и шоу, включая церемония открытия и закрытия Московского международного кинофестиваля, фестиваля «Кинотавр» и премии «Золотой орел».

В ходе разбирательства по уголовному делу против Серебренникова новый худрук «Гоголь-центра» высказывался в его защиту.