Вторая попытка Кончаловского: «Дорогие товарищи!» попали в шорт-лист «Оскара»

Пресс-служба Американской академии кинематографических искусств и наук огласила короткий список претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный художественный фильм». В шорт-лист попала историческая драма режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», рассказывающая о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году.

В списке будут представлены еще 14 фильмов: «Куда ты идешь, Аида?» от Боснии и Герцеговины, «Проклятие плачущей» от Гватемалы, «Лучшие дни» от Гонконга, «Еще по одной» от Дании, «Солнечные дети» от Ирана, «Ночь королей» от Кот-д'Ивуара, «Меня здесь больше нет» от Мексики, «Надежда» от Норвегии, «Коллектив» от Румынии, «Солнце» от Тайваня, «Человек, который продал свою кожу» от Туниса, «Ты и я» от Франции, «Шарлатан» от Чехии и «Крот» от Чили. Ранее заявки на участие в категории подали 93 страны.

Официально номинанты «Оскара-2021» будут объявлены 15 марта. Сама церемония состоится 25 апреля — в этом году сроки ее проведения были сдвинуты на несколько месяцев из-за пандемии.

Российский оскаровский комитет выдвинул фильм Кончаловского в качестве претендента на премию 13 ноября 2020 года. О решении комитета сообщил его председатель Владимир Меньшов. Кончаловский поблагодарил своих коллег за такой выбор.

«Мне дорого то, что они поняли фильм, который я сделал о поколении наших родителей, прошедших войну, разрушивших нацизм и восстановивших потом страну в кратчайший срок. Это поколение очень чистых людей, и то, что коллеги оценили это, для меня лучшее признание», — цитирует постановщика ТАСС.

При этом режиссер выразил сомнение в том, что иностранные зрители смогут понять картину, которая посвящена драматическому эпизоду из истории СССР периода «оттепели».

«Я не знаю, насколько такая картина способна взволновать людей, которые не знают, что такое Советский Союз и Россия. Будем надеяться», — сказал он.

О том, что новый фильм Кончаловского попал в лонг-лист премии Американской киноакадемии, стало известно в конце января. В этом году руководство организации объявило о решении изменить правила для фильмов из категории «Лучший иностранный фильм» в связи с пандемией коронавируса и ограничением на работу кинотеатров. В соответствии с новыми правилами — на «Оскар» в 2021-м смогут претендовать фильмы, которые должны были выйти в прокат на больших экранах, однако сначала появились на стриминговых платформах или в формате «видео по запросу».

В сентябре 2020 года фильм «Дорогие товарищи!» был удостоен специальной премии жюри международного Венецианского кинофестиваля. Кончаловский признался, что не ожидал награды за ленту «о советских людях, о Сталине, о сталинизме».

«Я не думаю, что они вообще могли бы понять что-нибудь. Но то, что они взяли на фестиваль, и то, что картина получила признание, — это, конечно, очень важно», — говорил он.

Главная героиня исторической драмы Кончаловского «Дорогие товарищи!» становится свидетельницей расстрела мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Во время массовой паники пропадает ее дочь. После увиденных событий женщина меняет свои взгляды на происходящее в стране. Подробнее о фильме и о трагедии в Новочеркасске читайте в материалах «Газеты.Ru».

Грядущая церемония вручения премий «Оскар» станет для режиссера третьей попыткой побороться за награду американской киноакадемии. В 2002 году Кончаловский представил на суд в США свой фильм «Дом дураков», однако картина не попала в шорт-лист. В 2016 году его ленту «Рай» включили в короткий список претендентов, но в финальном перечне номинации ее не оказалось.

Помимо Кончаловского, в шорт-листах «Оскара-2021» оказался еще один российский режиссер — Виктор Косаковский. На премию Американской киноакадемии претендует его лента «Гунда», спродюсированная Хоакином Фениксом, она представлена в категории «Лучший документальный полнометражный фильм». Это черно-белая картина, являющая собой наблюдения за жизнью свиньи и ее поросят.