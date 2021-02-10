«Тяжелое решение»: Disney закрывает создавшую «Ледниковый период» студию

Работа студии будет полностью прекращена в течение двух месяцев, в результате чего около 450 человек потеряют рабочие места, пишет Bloomberg. По информации Variety, некоторые сотрудники Blue Sky рассчитывают перейти на работу в студии Walt Disney Animation Studios и Pixar.

«Учитывая текущую экономическую обстановку, после долгих размышлений и оценок мы приняли тяжелое решение прекратить кинопроизводство в Blue Sky Studios», — говорится в заявлении Disney.

Как сообщает Deadline, компания сохранит за собой интеллектуальные права на все проекты Blue Sky. В ее собственности останется библиотека фильмов студии.

В 2022 году Blue Sky должна была выпустить анимационный фильм «Нимона» о девочке-оборотне и безумном ученом. Над ним работал Патрик Осборн, лауреат «Оскара» за короткометражку «Меню». Из-за закрытия студии мультфильм не выйдет. Что касается «Ледникового периода», то история вселенной продолжится. По слухам, спин-офф проекта находится в разработке стримингового сервиса Disney+.

Blue Sky была основана в 1987 году Кристофером Уэджем, мультипликатором и лауреатом «Оскара» за лучшую анимационную короткометражку «Банни». Изначально студия занималась разработкой рекламных роликов и короткометражных фильмов. В 1997 году ее купила 20th Century Fox, и через год Уэдж занялся полнометражной анимацией.

В 2019 году года компанию приобрела Disney, к ней перешли Blue Sky и другие основные активы. После поглощения Disney Fox президент Walt Disney Animation Studios Эндрю Миллстайн вошел в состав руководства Blue Sky наравне с президентом Робом Бэрдом. Теперь оба руководителя покинут компанию после расформирования.

Blue Sky выпустила 13 полнометражных проектов, среди них — пять частей франшизы «Ледниковый период» и три короткометражки, снятые по ее мотивам, мультфильмы «Фердинанд», «Хортон», «Рио» и его продолжение. В 2019 году вышла последняя работа студии — «Камуфляж и шпионаж».

Все проекты Blue Sky были коммерчески успешными: каждый собрал в мировом прокате от $150 млн. Пять фильмов франшизы «Ледниковый период» заработали более $3 млрд. Помимо мультфильмов, Blue Sky придумала спецэффекты для четвертой части «Чужого» и «Бойцовского клуба».

В прошлом году Disney потеряла из-за пандемии $2,86 млрд при объеме продаж $65,4 млрд.

Компания была вынуждена перенести выход мультфильма «101 далматинец» на 2021 год, а сиквела «Аватара» — на конец 2022-го. Кроме того, локдаун парализовал работу тематических парков Disney. Осенью прошлого года корпорация сообщила, что сократит до 32 тыс. сотрудников в первой половине 2021-го. В первую очередь — это коснется работников «Диснейлендов».

Из-за вызванного пандемией кризиса генеральный директор Disney Боб Чапек урезал себе зарплату на 50%, остальному руководству — на 20-30%. Ему также пришлось закрыть радиосеть Radio Disney, основанную еще в 1996 году.

Помимо самой Walt Disney Animation Studios, компании принадлежит купленная в 2006 году за $7,4 млрд студия Pixar.