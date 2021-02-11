От Достоевского до Звягинцева: какие отечественные фильмы номинировались на «Оскар»

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Экранизация романа Федора Достоевского «Брат­ья Карамазовы» от режиссера Ивана Пырьева стала вторым полнометражным художественным фильмом из СССР, номинированным на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». В тридцатые и сороковые годы Пырьев сделал себе имя как создатель пропагандистских музыкальных фильмов «Трактористы», «Свинарка и пастух», «Кубанские казаки» и других.

С началом «Оттепели» шестикратный лауреат Сталинской премии сменил жанровую ориентацию и взялся за экранизацию текстов Федора Достоевского. Правда, из трех фильмов по мотивам произведений русского классика довести до конца сталинскому классику удалось лишь один – «Белые ночи». Его версия «Идиота» осталась незаконченной из-за того, что Юрий Яковлев отказался от съемок после завершения работы над первой частью.

Работу над «Брат­ьями Карамазовыми» прервала смерть режиссера, и последнюю серию фильма закончили за него Михаил Ульянов и Кирилл Лавров. «Брат­ьев Карамазовых» выдвинули на «Оскар» на следующий год после триумфа «Войны и мира» Сергея Бондарчука. Однако камерная психологическая драма уступила политическому детективу француза с греческими корнями Коста-Гавраса «Дзета», номинированному от Алжира.

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В 1971 году СССР вновь предпринял попытку завоевать «Оскар», сделав ставку на наследие Российской империи. Режиссер Игорь Таланкин представил двухсерийный фильм «Чайковский», где главную роль исполнил Иннокентий Смоктуновский. В фильме также появились Евгений Леонов, Майя Плисецкая, Алла Демидова, Кирилл Лавров и Евгений Евстигнеев.

Видная писательница первой волны эмиграции Нина Берберова утверждала, что сценарий был снят по биографии композитора ее авторства, а музыкальным оформлением картины занялся голливудский композитор российского происхождения Дмитрий Темкин, четырехкратный обладатель «Оскара».

В основу картины легла переписка с меценаткой Надеждой фон Мекк. Основное внимание в биографической картине было уделено созданию Чайковским его самых популярных произведений: «Щелкунчика», «Евгения Онегина», «Пиковой дамы» и Первого концерта. При этом многие стороны личной жизни композитора остались за кадром фильма, что вызвало множество упреков в попытке представить очищенную от неудобных деталей версию жизни Чайковского.

Однако академики в тот год отдали предпочтение картине «Сад Финци-Контини» ключевого режиссера итальянского неореализма Витторио Де Сика.

«А зори здесь тихие», реж. Станислав Ростоцкий

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Роман «А зори здесь тихие» писателя-фронтовика Бориса Васильева был опубликован в журнале «Юность» в 1969 году. Экранизация Станислава Ростоцкого вышла на экраны в конце 1972 года. Несмотря на то что актерский ансамбль состоял почти полностью из дебютантов, картина имела огромный успех — в СССР ее посмотрели 66 млн зрителей.

Фильм Ростоцкого был отмечен призом на Венецианском кинофестивале и в 1973 году был номинирован на «Оскар». Однако в борьбе за статуэтку американской киноакадемии военная драма уступила сюрреалистической сатире от Луиса Бунюэля «Скромное обаяние буржуазии».

«Белый Бим, черное ухо», реж. Станислав Ростоцкий

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В 1979 году Ростоцкий вновь был номинирован на «Оскар» с фильмом «Белый Бим, черное ухо». Однако и в этот раз американские академики обошли стороной трагическую картину из СССР, сделав выбор в пользу мелодрамы Бертрана Блие «Приготовьте ваши носовые платки» с Жераром Депардье. Сам Ростоцкий объяснял прохладное отношение со стороны киноакадемии США причинами идеологического характера.

«В Америке, и особенно в сегодняшней Америке, где при рейгановской администрации заметно активизировались крайне правые, реакционные силы, намеренно преграждают путь всему, что может возбудить симпатии к нашей стране, к миру социализма, и советские фильмы не составляют в этом смысле исключения», — приводил его слова журнал «Искусство кино» за 1982 год.

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Режиссер Юлий Райзман стал вторым номинантом на «Оскар» с шестью Сталинскими премиями за спиной. Главную роль в фильме «Частная жизнь» об отставном директоре большого предприятия сыграл легендарный Михаил Ульянов.

Однако съемочная группа не предполагала, что история о человеке «старой закалки», опирающаяся на исторический опыт СССР, может быть востребована за рубежом – Райзман и Ульянов были удостоены специальных призов Венецианского кинофестиваля, а сама «Частная жизнь» была номинирована на «Оскар». Правда, в США Райзман уступил испанцу Хосе Луису Гарси с фильмом «Начать сначала».

«Когда мы с «Частной жизнью» попали на Венецианский фестиваль, я полагал, что история про какого-то советского пенсионера тут заинтересовать не может. На следующий день — показ, успех и сразу огромная пресса. Оказывается, проблема ненужности, неприкаянности волнует повсюду», — говорил позднее Ульянов.

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В 1985 году СССР вновь попробовал взять «Оскар» военной тематикой. На церемонию награждения отправился режиссер Петр Тодоровский с фильмом «Военно-полевой роман». За год до «Оскара» состоялась премьера картины на Берлинском кинофестивале, где исполнительница одной из главных ролей Инна Чурикова была удостоена премии «Серебряный медведь» за лучшую женскую роль.

Исполнитель главной роли в фильме Николай Бурляев говорил, что после поездки в США Тодоровский рассказывал ему об энтузиазме киноакадемиков, которые заверили режиссера в грядущем триумфе на «Оскаре». Однако победа досталась фильму «Диагональ слона» постановщика Ришара Дембо о шахматном чемпионате, в котором советский гроссмейстер вступает в схватку с эмигрировавшим из СССР соперником.

«Меня номинировали на «Оскар», но к этой поездке я отнесся спокойно. Наши были в Афганистане. Аэрофлот выгнали из Америки. Так что я понимал…», — вспоминал Тодоровский.

«Урга — территория любви», реж. Никита Михалков

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Первым российским фильмом, заработавшим номинацию на «Оскар» после распада СССР, стала картина Никиты Михалкова «Урга — территория любви». Как рассказывал «Газете.Ru» сценарист фильма Рустам Ибрагимбеков, в начале 1990-х Михалков планировал приступить к работе над «Сибирским цирюльником», после чего должны были начаться съемки «Утомленных солнцем». Однако неожиданное предложение от западных продюсеров смешало эти планы.

«Возникло предложение с французской стороны сделать документальную картину о кочевых монгольских племенах в Китае. И когда мы ознакомились с реальным положением дел, выяснилось, что никаких кочевых монгольских племен там нет — они ведут достаточно оседлый образ жизни. И постепенно этот документальный замысел перерос в фильм «Урга. Территория любви», который оказался неожиданным проектом. Этот проект вклинился между двумя последовательно задуманными картинами», — рассказывал он.

Нетипичный для творческой манеры Михалкова фильм завоевал главную награду Венецианского кинофестиваля, однако уступил «Оскар» фильму французского режиссера Режиса Варьне «Индокитай» с Катрин Денев в главной роли.

«Кавказский пленник», реж. Сергей Бодров-старший

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В 1997 году на «Оскар» от России был выдвинут фильм Сергея Бодрова-старшего «Кавказский пленник», в котором режиссер перенес действие одноименной повести Льва Толстого во времена Первой чеченской войны. Постановщик рассказывал, что в 1996 году картину представили президенту России Борису Ельцину, и через две недели после просмотра тот начал переговоры о перемирии.

К этому моменту Бодров-старший уже успел поработать с Энтони Куинном, Харви Кейтелем, Стивом Бушеми и даже снять в небольшом камео Квентина Тарантино в фильме «Любить кого-то». Однако ни опыт работы с западными актерами, ни первоисточник Толстого, ни военная тематика не смогли покорить американскую киноакадемию – награда досталась чешскому фильму «Коля» режиссера Яна Сверака.

Тем не менее, именно этот фильм сам Бодров-старший называл настоящим началом своей карьеры на Западе: «У Голливуда простые правила: когда ты приезжаешь и у тебя есть, что показать, ты снял приличную картину, пусть даже короткометражку, то тебе довольно быстро открываются все двери. Для меня они открылись после ленты «Кавказский пленник».

Его работы еще дважды были номинированы на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». В 2000 году на премию претендовал фильм Режиса Варьне «Восток-Запад», где Бодров-старший выступил в качестве сценариста, а в 2008 году его «Монгол» был выдвинут от Казахстана.

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Фильм режиссера Павла Чухрая «Вор», где послевоенная жизнь в СССР была показана глазами ребенка, был номинирован на «Оскар» в 1998 году. Эта номинация стала своего рода компенсацией за судьбу картины «Баллада о солдате» его отца Григория Чухрая.

«Спустя много лет отец узнал, что, оказывается, «Баллада о солдате» два раза номинировалась на «Оскар» — в 1961 и 1962 годах. Отцу же об этом никто не сказал. Документы приходили к начальству, а оно отписывалось: дескать, режиссер отказывается ехать на фестиваль», — рассказывал режиссер.

В США «Вор» уступил картине нидерландского режиссера Майка ван Диема «Характер». Однако сам фильм не прошел незамеченным — в 2001 году Чухрай получил предложение от Стивена Спилберга принять участие в создании альманаха документальных фильмов о Холокосте «Прерванное молчание».

«12», реж. Никита Михалков

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На церемонии 2008 года Россию вновь представил Никита Михалков — на этот раз со своей версией американской классики «12». В основу фильма лег сюжет картины «12 разгневанных мужчин», которая принесла в 1958 году «Оскар» режиссеру Сидни Люмету.

К этому моменту фильмы Михалкова уже не раз участвовали в борьбе за статуэтку киноакадемии — в конце восьмидесятых Марчелло Мастроянни был номинирован как «лучший актер» благодаря съемкам в фильме «Очи черные», в 1993 году на звание «лучшего иностранного фильма» претендовал «Урга – территория любви», а в 1995 году Михалков увез домой заветную статуэтку за «Утомленных солнцем».

В конкурсе 2008 года Михалкову пришлось побороться за «Оскар» с Сергеем Бодровым-старшим и Анджеем Вайдой, однако в итоге премия досталась австрийскому режиссеру Штефану Рузовицки за фильм о заключенных нацистского концентрационного лагеря «Фальшивомонетчики».

«Левиафан», реж. Андрей Звягинцев

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Две последние попытки России взять реванш на «Оскаре» связаны с именем Андрея Звягинцева. В 2015 году в США отправился его фильм «Левиафан». Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале, где ей дали высокую оценку как критики, так и зрители.

В России «Левиафан» вызвал критику со стороны официальных лиц – в частности, министр культуры Владимир Мединский признавался, что ему не понравился фильм, несмотря на талантливое исполнение.

В соревновании за награду киноакадемии «Левиафан» уступил польскому фильму «Ида» режиссера Павла Павликовского.

«Нелюбовь», реж. Андрей Звягинцев

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В 2018 году фильм Звягинцева «Нелюбовь» вновь оказался в числе номинантов на «Оскар». Этому предшествовало награждение режиссера призом жюри Каннского кинофестиваля. Успех картины на крупнейшем европейском кинофестивале отметил премьер-министр России Дмитрий Медведев, который поздравил Звягинцева и продюсера фильма Александра Роднянского. Однако награда в тот год вновь обошла проект из России — «Оскар» достался ЛГБТ-драме чилийского режиссера Себастьяна Лелио «Фантастическая женщина».

Сам Звягинцев, говоря о разнице восприятия фильма на Западе и в России, назвал западного зрителя более открытым «к чужому опыту», в то время как реакцию отечественной аудитории счел более жесткой.

«Российская аудитория умудряется увидеть, что зеркало не очень привлекательное. И аудитории не хочется с этим сопрягаться. Не хочет она этот чужой опыт впустить в себя. Другими словами, когда зритель тебе в России говорит: «Зачем вы на Западе показываете нас такими?» — это свидетельствует о том, что аудитория признает, что мы свидетельствуем правду, но просто не хотела бы, чтобы эта правда была доступна для других», — отмечал он.