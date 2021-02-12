«Неловко за вас, неловко»: Епифанцев осудил подписчиков за реакцию на драку

Актер Владимир Епифанцев высказался о драке, произошедшей в одном из баров Санкт-Петербурга 10 февраля. Обращаясь к подписчикам в Instagram-историях, 49-летний артист подверг их критике за положительную реакцию на участие в резонансной потасовке.

«Друзья, если честно, мне кажется — вы несете полнейшую дичь, когда хвалите [меня] за произошедшее, за то, что я сделал, — начал Епифанцев. — Как-нибудь расскажу, месяца через два, когда все уляжется, мои соображения: не по поводу того, кто хороший и плохой и так далее, а просто о своем внутреннем ощущении».

По словам актера, он испытывает «мерзкие» ощущения от сложившейся ситуации, а за хвалящих его подписчиков — неловкость.

«У меня внутри мерзко, и вообще неприятно, что вы пишете... Неловко за вас, неловко. Никто не спросил: «А что произошло? А что было?» Просто сразу, как животные: «Молодец-молодец, вот так, вот так». Вы похожи на стадо», — посетовал Епифанцев.

Впоследствии он также пояснил, почему в ходе конфликта, попавшего на видео, дрался босиком. «Эта та обувь, которую я снял [перед дракой], — заявил артист, демонстрируя массивные зимние ботинки. — Довольно тяжелый ботинок. Это чисто на рефлексе: снимаешь обувь, чтобы ногами отвешивать пощечины, а не убивать человека».

О драке с участием Епафанцева стало известно 11 февраля, когда в сети появилось видео, на котором актер разбирается с обидчиками своей бывшей жены — Анастасии Веденской. Как выяснили СМИ, конфликт произошел в одном из увеселительных заведений Санкт-Петербурга спустя несколько часов после премьерного показа фильма «Дочь тьмы» Ростислава Мусаева, главную роль в котором исполнила Веденская.

В ходе банкета между его участниками (среди которых, предположительно, не было самого Епифанцева) завязался спор, и в результате спутница Мусаева ударила Веденскую пивным бокалом по голове, серьезно травмировав артистку. После этого, как сообщается в прессе, Мусаев и нынешний бойфренд Анастасии Максим Онищенко устроили потасовку.

Впоследствии в бар ворвался и Епифанцев: босой артист грубо встряхнул зачинщицу конфликта (и якобы ударил ее по щеке), а затем вступил в ожесточенную драку с режиссером, из которой вышел победителем.

Спустя некоторое время на место происшествия прибыли сотрудники правопорядка, а Веденской была оказана первая медицинская помощь. По словам актрисы, она «впервые столкнулась с подобной агрессией». Также девушка сообщила, что подала заявление в полицию. Женщину, ударившую Анастасию, задержали, сообщили в Росгвардии.

Согласно данным из открытых источников, Веденская и Епифанцев состояли в браке в 2004-2018 гг. Сам актер признавался, что неоднократно изменял бывшей супруге во время их отношений.

«Поначалу у меня не было любовниц. Потом какая-то временная появилась. Были проститутки, какие-то левые женщины. Но я все это скрывал. У меня сейчас эрекция намного сильнее, чем была в браке, потому что я ничего не скрываю и не боюсь. В браке эрекция была вполовину меньше», — цитирует его «СтарХит».