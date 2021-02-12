«Верим русским»: кто из знаменитостей вакцинировался «Спутником V»

Многие российские и зарубежные знаменитости доверились российской вакцине «Спутник V» и публично об этом рассказали. Так, по словам сербского режиссера Эмира Кустурицы, большинство его соотечественников доверяет российской вакцине. Сам он уже сделал первую прививку и рассказал об этом Россотрудничеству. Цитату постановщика опубликовал Telegram-канал агентства.

«Я уже сделал первый укол, — сказал Кустурица.

— Белградская элита, которая близка Западу, верит в «Пфайзер» и «Модерну», но я думаю, что 80% сербов верят русским и верят в эффективность «Спутника V». Они считают ее самой лучшей вакциной и надеются, что ее будет больше в Сербии. Эта вакцина для нас самая важная».

В декабре американский режиссер Оливер Стоун сообщил в интервью Первому каналу, что привился от коронавируса российской вакциной. Чтобы провести эту процедуру, 74-летний постановщик приехал в РФ.

«Не знаю, будет ли результат, — сказал Стоун. — Но я слышал немало хорошего о российской вакцине, да. Примерно через 45 дней мне надо сделать второй укол. Придется возвращаться».

Он выразил надежду на то, что препарат сработает и окажется «полезным». Позднее в комментарии The Times режиссер высказал недоумение из-за того, что Запад игнорирует российскую вакцину от COVID-19.

«Странно, что США игнорируют это. У них странное предубеждение против всего, сделанного в России. Я действительно считаю, что это лучшая вакцина на рынке», — признался Стоун.

В январе худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков сделал вторую прививку «Спутником V». В комментарии для сайта «Мосгорздрав» 57-летний артист отметил, что после вакцинации чувствует себя хорошо.

«Я всем не просто рекомендую и советую, это такая прямо просьба: побеспокойтесь о здоровье себя родного и своих самых близких людей, обезопасьте себя, сделайте прививку. Поверьте, это правильно, это самое правильное, что можно сделать в наше время», — отметил Машков.

Композитор Максим Фадеев рассказал о перенесенной в 17 лет тяжелой операции на сердце, что является отягчающим фактором для течения COVID-19. Он решил взвесить все риски и привиться от коронавируса, о чем сообщил своим подписчикам в Instagram. Шоумен рассказал, что после вакцинации пользователи начали писать ему «кучу всевозможной гадости» и «желать смерти». Люди обвинили Фадеева в том, что он «желает вырождения русского народа», призывая прививать детей. Рассказывая о своем опыте вакцинации, 52-летний продюсер упомянул легкую боль в месте прививки и неконтролируемую сонливость в первые дни после процедуры. Он уточнил, что после второй прививки никаких побочных эффектов не было.

«Самые упоротые, которые постоянно кричат «Не ставьте! Не ставьте!» — это как раз те самые люди, которых не нужно слушать», — уверен Фадеев.

Также «Спутник V» опробовали Юрий Стоянов, Алена Апина, Михаил Боярский, Лариса Луппиан, Светлана Дружинина и другие знаменитости.

В прошлом году Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали в честь первого советского космического спутника «Спутник-1», запущенного в 1957 году. На официальном сайте российской вакцины отмечается, что она входит в тройку препаратов от коронавируса, эффективность которых превышает 90%. Стоимость одной вакцины для иностранных граждан составляет менее $10 (курс состоит из двух прививок).