Я тебя люблю: 4 маленьких сериала от Netflix на 14 февраля

«Любовь и анархия» («Kärlek och anarki»)

1 сезон, 8 эпизодов по ~27 минут

Шведский ромком о бизнес-консультантке, направленной в загибающееся литературное издательство, и юном айтишнике, который там работает. Между героями возникает странная химия, базирующаяся на сексуальном притяжении и азарте: они назначают друг другу необычные челленджи (например, публично наорать на кого-нибудь или саботировать важное мероприятие). Для нее это способ вырваться из бытовухи, выстроившейся вокруг мужа с двумя детьми. Для него — кажется, первая серьезная влюбленность. В итоге все, разумеется, выходит из-под контроля. Сериал не такой сахарный, как, скажем, рождественская безделушка «Дэш и Лили», но и до напряженной драмы дело не доходит, поэтому «Любовь и анархия» — идеальный вариант для тех, кто предпочитает средние значения.

«Сближение» («Bonding»)

2 сезона, 7 эпизодов по ~15 минут + 8 эпизодов по ~19 минут

Уморительная и умилительная черная комедия, затянутая в кожу и латекс. Главные герои — студентка психфака Тифф, по ночам подрабатывающая доминатрикс, и ее лучший друг Пит, мечтающий о карьере в стендапе. Чтобы добыть денег на оплату квартиры, Пит становится ассистентом Тифф. Так начинается череда смешных и чудны́х ситуаций, выбираясь из которых, герои многое выяснят о себе и своих отношениях. «Сближение», строго говоря, не совсем про романтику, однако придется к месту в День всех влюбленных: «Bonding» — не только веревки, которыми Тифф и Питт опутывают своих клиентов, но и невидимые связи, протянутые между близкими людьми. Первый сезон шоу встретил критику со стороны БДСМ-коммьюнити за местами некорректное отображение практик и принципов; во втором создатели, кажется, исправились и стали иронизировать над своим поверхностным погружением в материал.

«Как же хорошо...» («Feel Good»)

1 сезон, 6 эпизодов по ~25 минут

Комедийная драма, придуманная канадской стендапершей Мэй Мартин — и рассказывающая, в общем, о ней самой. Главная героиня — канадская стендаперша по имени Мэй (играет тоже сама Мартин) — после выступления в баре встречает девушку Джордж, между ними быстро завязываются отношения. Джордж уговаривает Мэй начать посещать собрания Анонимных наркоманов. А Мэй все никак не может убедить Джордж признаться родителям, что встречается с женщиной. «Как же хорошо...», пускай и не выдумывает чего-то революционного, рассказывает о знакомых вещах с такой невероятной искренностью, что его очарованию сложно не поддаться. Мартин, похоже, прекрасно знакома со своими травмами и переживаниями, поэтому способна выуживать из них как пробивную комедию, так и раздирающую драму. В качестве особого бонуса — участие Лизы Кудроу, которая изображает мать Мэй.

«Сожители» («Crashing»)

1 сезон, 6 эпизодов по ~23 минуты

Комедийная драма, с которой Фиби Уоллер-Бридж ворвалась на британское телевидение. «Сожители», ее первый полностью авторский проект, вышли всего за полгода до старта «Дряни», прославившей сценаристку и актрису на весь мир. История вращается вокруг шести молодых людей (всем слегка за 20), которые проживают в здании бывшего госпиталя (в Англии существует программа, призванная бороться со сквоттерами: легальные резиденты таких зданий платят по значительно сниженной ставке). Среди них — Энтони, помолвленный с Кейт (она живет тут же), и его подруга детства Лулу (Уоллер-Бридж), внезапно приехавшая в Лондон. Растущее романтическое напряжение между почти всеми участниками процесса приходит к не самому очевидному разрешению. «Сожители» — безусловно, не такая безупречная работа, как «Дрянь», но в них есть все, за что мы любим и ценим Уоллер-Бридж: изящный бронебойный юмор с горчинкой и поразительно глубокие познания человеческой души.