«Здравоохранение — это большой бизнес»: Розамунд Пайк об уроках пандемии и новой роли

— Что вас привлекло в сценарии «Аферистки»?

— Я подумала, что он отлично написан. Джей показал потрясающий современный взгляд на нечто очень опасное. Я посчитала умным решением то, как он взял столь отталкивающее явление, когда слабостью пожилых пользуются ради личной выгоды, но вместо того, чтобы подать историю с точки зрения жертвы, он рассказал ее с позиции аферистки, превратил ее в сатиру.

Это сделало саму историю более зрительской, но не менее впечатляющей. Марла не похожа ни на одну из моих героинь — у нее нет стыда, нет жалости, она амбициозна, похожа на уличного бойца в дизайнерской одежде. Я подумала, что чем бы не закончился фильм, это будет провокационно и необычно. Ради этого стоило рискнуть.

— Вы сказали о сатирическом характере фильма. Он посвящен системе здравоохранения и приватизации здравоохранения в США. Считаете ли вы, что есть связь между событиями в фильме и тем, что происходит сейчас в связи с пандемией?

— Я думаю, что больниц в новостях стало больше, чем мы когда-либо видели. И когда Джей писал сценарий, и когда мы приступили к съемкам. Мы не знали, что вступаем на нетвердую почву, что имеем дело с одним из самых уязвимых элементов нашего общества. Пожилые, дети, люди с психическими заболеваниями. Я думаю, что поднимать вопросы в фильме, который был изначально задуман как развлечение — правильно и полезно.

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Интересно поднимать неудобные вопросы о том, что мы принимаем как данность. Особенно об институтах, которые, как мы считаем, должны обеспечивать безопасность и определенный уровень доверия тогда, когда наши собственные умственные способности перестают справляться с новыми задачами. И «Аферистка» показывает, что на этом делаются громадные деньги. Я думаю, что это одна из тех вещей, свидетелями которой мы стали во время пандемии.

Здоровье — это большой бизнес. Те решения, которые позволяют нам быстро избавиться от проблем стоят больших денег. И Марла предоставляет людям услуги, которые решают множество их проблем. Она берет на себя опеку над их пожилыми родственниками. Многие думают: «Слава богу, о моей матери теперь позаботятся». Они не понимают, что такой бесчестный человек, как Марла, просто воспользуется их родственниками. И, конечно, я уверена, что есть опекуны, которые действительно помогают людям. Но здравоохранительная система очень обширна, и мы все узнали, что это большой бизнес для некоторых людей.

— Не опасаетесь ли вы, что после «Исчезнувшей» для вас появился риск стать актрисой одного типажа — холодная, сильная женщина, которая может показать себя с самой темной стороны?

— Совсем нет! Когда вышла «Исчезнувшая» — в 2013 году? Потом я вновь вернулась к некоторым чертам этой героини в 2019 году. А между этим я сыграла множество героинь, у которых не было таких качеств. Я не знаю, видели ли вы «Недругов» или «Частную войну». Мне всегда нравилось играть жизнь больших личностей. И после того, как зрители приняли эти фильмы, я подумала: черт, надо было раньше вернуться на эту территорию!

Я совершенно уверена, что дело не в типаже. Мне кажется, иногда есть аппетит на таких персонажей, как Эми Данн. Мне кажется, у нее было много поклонников, и многие зрители получили наслаждение от того, что увидели своего рода женщину без маски. Так что я взволнована и надеюсь, что те, кому понравилась «Исчезнувшая», смогут найти для себя что-то похожее и в «Аферистке». Так что, нет я об этом совсем не переживаю. Я думаю, что сама решаю, в какую сторону двигаюсь.

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— В фильме «Частная война» у вашей героини, военной корреспондентки Мэри Колвин, в момент слабости выпадает зуб, и эта сцена читается как ее готовность к самопожертвованию. Когда Марла в «Аферистке» теряет зуб во время драки, она сохраняет его в растворе и потом просит врача вставить его обратно. Почему самопожертвование разрушает героев, а у преступников остается возможность восстановиться?

— Вы очень правы. Джею множество раз предлагали вырезать сцену, где ей вставляют зуб обратно. Она несущественна для основного повествования. Но он настаивал: «Вы не понимаете, улыбка — одно из главных орудий Марлы». Она может обезоружить, заставить людей довериться ей. С потерей зуба она потеряет и часть этой силы, этой улыбки. Потеря зуба для нее критична.

В самой Марле очень много недостатков и «дыр», но ее образ должен быть совершенен. В ее образе дыр быть не должно. А Мэри Колвин, человек прекрасной души, должна была жить со своими дырами. Со всеми повреждениями, ранами и шрамами, которые на ней оставила жизнь.

— Как соотносится Марла с героинями, которых вы играли раньше?

— Многие сравнивают ее с «Исчезнувшей». Я думаю, это из-за того, что в последние годы фильмы с моим участием были очень эмоциональными, касались очень глубоких вещей, связанных с человеческим опытом. И в этом немного напоминали «Исчезнувшую». Героиня «Аферистки» тоже выстраивает сложную схему, держа в уме злые намерения. И есть нечто ужасающее в том, как великолепно все получается у этих двух женщин — Марлы Грейсон и Эми Данн. Мне кажется, всегда интересно смотреть, когда персонажи ведут себя плохо, если они могут умно подать такое поведение. И ты поражаешься гениальности их плана.

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Но, что интересно — Эми совершила хладнокровное убийство. Она была преступником первого порядка. Марла не считает, что нарушает закон — она использует его, чтобы победить. В каком-то смысле Джей издевается над американской системой, которая просто создана для того, чтобы бесчестные люди могли заработать состояние. В каком-то смысле, «Аферистка» — это криминальная драма, где главная героиня, по большому счету, не нарушает закон.

— В фильме есть большая сцена, где вы пытаетесь выбраться из машины под водой. Как проходили съемки?

— Это были два самых физически тяжелых съемочных дня, в которых я когда-либо участвовала. Я снималась без дублера. Перед съемкой я провела целый день с инструктором по дайвингу, училась замедлять частоту сердцебиения, максимально долго задерживать дыхание. Тренировалась взаимодействовать с командой ныряльщиков, которые потом присутствовали на съемках. Все было по-настоящему — машина под водой, ремень безопасности застрял, времени нет, ничего не видно.

И необходимо было полное доверие к команде, потому что, когда заканчивался кислород, надо было дать им специальный знак, а это фантастически сложно сделать в таких условиях. Нужно было быть уверенной в том, что вам в рот вставят аппарат для подачи кислорода. И команда, конечно, следит за каждым вашим движением, эти люди полностью на вас сконцентрированы. Это позволяет выйти из зоны комфорта и продолжать двигаться дальше, потому что вы знаете, что вам помогут по первой просьбе.

Но, как и во многих других ситуациях во время съемок, тело не всегда понимает, что вы играете. Вы играете панику – и ваше тело начинает отзываться настоящей паникой. Вас переполняет адреналин. Была сцена, когда Марла уже выбралась из машины и плывет к поверхности воды — глубина была около десяти метров, я думаю, может быть пятнадцать. Но нам нужно было изобразить, что расстояние составляет около двадцати метров, поэтому меня привязали шнуром ко дну резервуара, в котором мы снимали сцену, чтобы я плыла вверх, но не всплывала. Но из-за внутренней борьбы, которая происходила в моем теле, я разорвала этот шнур и поднялась на воздух. Тогда съемочной группе пришлось использовать трос потолще, который используют для охоты на акул – вот его я уже не смогла разорвать. Это была очень драматичная пара дней.

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— Главные героини фильма — квир-пара, они достигают своих целей умом и хитростью. Их враги — агрессивные мужчины, которые полагаются на силу. Есть ли здесь мотив гендерного противостояния?

— Забавно, мне не казалось, что они сражаются против мужчин. Очевидно, что Лунев, которого играет Питер Динклейдж, попадается им на пути, но он изначально не входил в их планы. А в итоге им приходится столкнуться с русской мафией. Но я точно не считаю, что их цель — противостоять мужчинам. Мне кажется, что они безжалостны и амбициозны в достижении собственных целей. Мне точно не кажется, что здесь речь идет о войне полов.

Мне нравится, что их квир-пара показана как часть повседневности и в этом нет никакой драмы. За исключением того, что у вас не получается возненавидеть Марлу со всей силой, потому что ее любит девушка, которая может быть очень милой и хорошей. Я думаю, это интересно — Джей Блейксон считает, что нет однозначно хороших и плохих людей. Даже самые отталкивающие люди находят тех, кто их любит. Каждый человек может вызвать чью-то любовь. Я не считаю, что они ведут войну против мужчин, и мне не кажется, что в истории показано, будто они не любят мужчин или ненавидят их.

— Когда Марла начинает всерьез относиться к угрозам русской мафии, она говорит: «Если вы хотите меня победить, то вам придется победить по правилам, а не силой». Можно ли здесь говорить о конфликте между Западом и Востоком?

— Это вы мне скажите (смеется)! Я думаю, что это говорит о характере Марлы. Когда она использует насилие, она использует его не для того, чтобы убивать. Она использует электрошокеры — это говорит о том, что ей не нужно держать в руках оружие и убивать людей. И, как я уже говорила, она никогда не нарушает закон по-настоящему. Я думаю, поэтому она и ждет от людей, что те попытаются обхитрить ее. То есть, она, конечно, этого не хочет, она сама хочет выиграть. Но она использует это как аргумент, потому что считает, что ведется честная игра.

Здесь важно учитывать, что у Марлы был свой бизнес по производству электронных сигарет до того, как она начала заниматься пожилыми людьми. И ее маленький вейп-магазин был вытеснен с рынка, когда через дорогу открылся сетевой супермаркет Walmart со скидочной системой. Она считает, что это нечестная игра, как мне кажется. Это лишает людей их шанса на успех. Если ты принес с собой оружие в дом для престарелых, это игра не по правилам. Даже несмотря на то, что она сама ведет совершенно нечестную игру! Но в ее представлении о том, как устроен мир, нельзя использовать мускулы там, где можно обойтись словами — можно использовать хитрость.