Normalin, normalin! На Netflix выйдет аниме-сериал по мотивам Dota 2

Стриминговый сервис Netflix выпустит аниме-сериал, действие которого будет разворачиваться в фантастическом мире компьютерной игры Dota 2. Релиз запланирован на 25 марта этого года. Как говорится в официальном Twitter Dota, шоу исследует вселенную многопользовательской онлайн-игры «как никогда раньше».

Мини-сериал, который будет состоять из восьми выпусков, получил название «Кровь дракона» («DOTA: Dragon's Blood»). Сюжет проекта сконцентрируется на истории одного из героев игры — Dragon Knight (Рыцаря-дракона). Согласно описанию, отважный воин Дейвион, посвятивший жизнь уничтожению зла, после встречи с могущественным драконом и принцессой Мираной (еще один персонаж Dota 2) будет втянут в события «даже более масштабные, чем он мог себе представить». В самой Dota 2 у героя есть несколько отличительных способностей — он может извергать пламя, а также превращаться в дракона.

Шоураннером сериала выступил Эшли Эдвард Миллер («Люди Икс: Первый класс», «Тор»), за анимацию отвечает студия Mir («Легенда о Корре»).

Экранизацией компьютерных игр как таковых уже давно никого не удивишь («Doom», «Кредо убийцы», в ближайшем будущем выйдет сериал по «The Last of Us», постановщиком которого будет Кантемир Балагов). Однако аниме-шоу по Dota 2 — другой случай.

Эта компьютерная игра по сути не имеет сюжета как такового и является чисто соревновательной, наподобие FIFA и прочих спортивных симуляторов, культового Counter-Strike или новомодного Fortnite. При этом как киберспортивная дисциплина Dota 2 по совокупности факторов (число зрителей, призовые, качество офлайн-турниров) является главной среди прочих. Правда, в последнее время ситуация меняется не в лучшую сторону. По ряду причин, включая пандемию (которая сделала невозможными проведение «живых» турниров на стадионах) и странное отношение к игре со стороны самих разработчиков (игроки часто критикуют издателя Valve за желание зарабатывать на Dota, не улучшая игровой процесс), так называемый онлайн, общее количество играющих людей в конкретный момент неизменно падает.

Мультфильм, который будут показывать на Netflix, явно поможет привлечь новых пользователей, с которыми у Dota также есть проблемы. В свою очередь и стриминг получит некоторое число новых подписчиков: интерес к проекту в соцсетях проявили многие геймеры, сильно удивившиеся неожиданными новостями о скором выходе экранизации.

Сама Dota (именно первая, ее оригинальное название DotA — Defense of the Ancients или «Оборона древних») появилась в далеком 2003 году.

Изначально она даже не была отдельной игрой, а являла собой одну из многих сценарных карт в популярнейшей стратегии Warcraft 3 (фильм по «Варкрафту», кстати, вышел в 2016-м). Однако со временем некоторые геймеры стали целенаправленно играть именно в DotA — карта становилась чуть ли не более популярной, чем сам Warcraft, параллельно превращаясь в полноценную киберспортивную дисциплину.

Для перехода на следующий уровень игре требовалась модификация — движок и графика Warcraft постепенно устаревали, отпугивая потенциальных новых игроков. Однако владелец Warcraft компания Blizzard во второй половине нулевых был больше занят разработкой MMORPG WoW («World of Warcraft») и не торопился как-то улучшать Dota. В итоге тогдашний разработчик карты Icefrog (реальная личность которого до сих пор окутана завесой тайны) ушел к Valve — и в 2011 году вышла Dota 2, по сути та же игра, но на новом движке и с новой графикой.

Отношение новых владельцев к Dota (жаль, что только поначалу) было куда более лояльным — чтобы привлечь интерес к новинке, компания в кратчайшие сроки организовала чемпионат мира (он получил название International), разыграв сумасшедший по тем временам $1 млн. Победителями International-2011 стали игроки украинской команды Natus Vincere. Чемпионат мира по Dota 2 проходит ежегодно и поныне — лишь в прошлом году он не состоялся по причине пандемии. Призовой фонд на данный момент последнего International составил $34 млн. Его чемпионами стали представители европейской команды OG, выигравшие International и за год до этого. В 2021 году турнир, как ожидается, пройдет в Стокгольме, прежде его принимали Кельн, Сиэтл, Ванкувер и Шанхай.

Кстати, еще задолго до анонса Netflix энтузиасты создавали различные мультфильмы по мотивам любимой игры, включая такие вот трогательные. Лучшие из них соревновались в специальной конкурсной программе на International и показывались на весь мир.

Если в двух словах объяснять, что такое Dota 2 (тут все чуть сложнее, чем в том же Counter-Strike), то победа в матче достигается путем уничтожения вражеской крепости — так называемого «трона». Время одной битвы ограничено лишь способностями сторон: выиграть можно как за 15 минут, так и растянуть все дело на три часа. Но вообще среднее время игры — где-то 25-45 минут. В каждую из команд входят по пять человек. Перед началом матча они выбирают одного из 120 уникальных героев.

Именно в количестве персонажей популярной игры и кроется потенциальная мощь коллаборации с гигантом стриминга — если уж кто и может позволить себе выпустить 120 мини-сериалов, связанных друг с другом, то это Netflix. А Dota в долгу не останется: по информации из открытых источников, игра приносит Valve по несколько сотен миллионов долларов ежегодно. И это при том, что она условно бесплатная — реальные деньги здесь по сути тратятся во внутриигровом магазине на внешний вид персонажей, что никак не влияет на сам игровой процесс.