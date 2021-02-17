«Я был в аду»: пьяный Бэм Марджера пожаловался на продюсеров «Чудаков»

Скейтбордиста, каскадера и телезвезду Бэма Марджеру вырезали из нового полнометражного фильма франшизы «Чудаки». Он заявил об этом в видеообращении с призывом бойкотировать ленту. Артист записал несколько роликов в нетрезвом состоянии и со слезами на глазах обвинил Paramount Pictures в краже его идей.

«Да кого сейчас вообще волнует, пьяный я или нет? Из-за «Чудаков» я на протяжении полутора лет был в аду на колесах, — сказал он в одном из видео. — Я придумал для них столько идей! Как, по-вашему, я буду себя чувствовать, если меня не будет в фильме, но там будут использованы мои идеи?»

Представители Paramount не стали комментировать увольнение Марджеры. Согласно порталу TMZ, главным условием участия 41-летнего артиста в новых «Чудаках» был его отказ от спиртного и наркотиков. Согласно контракту, Марджера должен был сдавать анализы, посещать терапевта и принимать назначенные лекарства. О том, какие пункты договора нарушил артист, не уточняется.

В одном из роликов Марджера заявил, что из-за проблем с работой он столкнулся с мыслями о суициде. По словам артиста, его жена Никки Бойд забила тревогу, когда обнаружила в браузере поисковый запрос с инструкцией затягивания петли на шее. Каскадер признался, что в течение полутора лет был вынужден принимать антидепрессанты во время съемок проектов. Артист отметил, что почувствовал себя лучше после переезда в Сан-Диего и прекращения приема лекарств.

Далее Марджера рассказал, что перед съемкой видеороликов выпил бокал вина и семь бутылок пива. На протяжении всего видео артист плакал, но в какой-то момент успокоился и попросил публику отправить ему деньги на онлайн-кошелек. Позже он удалил видеоролики, но СМИ успели их сохранить.

На следующий день после публикации обращений Марджера отказался от своих слов и уточнил, что «получил ответы на свои вопросы о фильме». Также он отметил, что осознал свое «маниакальное биполярное расстройство».

«Это будет чертовски круто, и в итоге все выиграют. Так что я всех люблю», — сказал Марджера и добавил, что в ближайшее время собирается посетить специалиста по биполярному расстройству.

Источник, близкий к фильму, сообщил, что в начале съемок «Чудаков 4» за Марджерой наблюдал медработник, но актер нарушал правила и самовольно покидал съемочную площадку. Затем участники фильма узнали, что он зарегистрировался в реабилитационном центре во Флориде (на это Марджера ссылался в своих видео).

По словам источника, из-за пандемии коронавируса новые «Чудаки» все еще находятся в стадии постобработки. Он отметил, что, возможно, к фильму будут снимать дополнительный видеоматериал. Выход четвертой части «Чудаков» запланирован на 3 сентября 2021 года.

Американский телевизионный сериал «Чудаки» выходил на канале MTV с 2000 по 2002 год. Он представлял собой шоу с исполнением различных опасных и грубых трюков и розыгрышей. Проект стал трамплином для актерской карьеры Марджеры и Джонни Ноксвилла.

С 2003 по 2005 год Марджера вел собственное каскадерское шоу на MTV под названием «Viva La Bam». Проект о приключениях, поездках и приколах друзей и семьи артиста просуществовал в течение пяти сезонов с 2003 по 2005 год. Также Марджера был ведущим передачи Radio Bam на радиостанции Sirius и участвовал в реалити-шоу Bam's Unholy Union, которое следило за процессом подготовки к его свадьбе.