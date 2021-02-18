«Рыцари справедливости» с Мадсом Миккельсеном: черная комедия о мести и статистике

Профессиональный военный Маркус получает из родной Дании сообщение о смерти жены в железнодорожной катастрофе. Он возвращается домой, где пытается наладить отношения с дочерью, вот только характерами они не сошлись — молчание и замкнутость отца становятся для девочки новым испытанием. Их траур нарушает своим появлением статистик Отто, который не только был в том же вагоне железнодорожного состава, но и уступил место жене Маркуса за несколько минут до аварии.

На основании принципа вероятности и своих личных наблюдений за событиями перед катастрофой Отто выдвигает теорию — погибшая женщина стала жертвой разборок местной криминальной группировки.

Маркус, у которого не получается ни смириться с потерей близкого человека, ни найти общий язык с дочерью, хватается за возможность придать своей жизни осмысленность с помощью мести. Вместе с двумя коллегами Отто они образуют классический квартет — стратег, технический специалист, дипломат и солдат.

Чтобы не беспокоить дочь, новые знакомые ее отца представляются психологами. Сначала девушка радуется людям — ведь после беспричинного нападения отца на ее возлюбленного отношения в их доме пошли совсем наперекосяк. Однако несмотря на постоянные разговоры о работе над психологической травмой, атмосфера в доме продолжает накаляться, и ситуация грозит в любой момент выйти из-под контроля вопреки статистическим выкладкам Отто и военной подготовке Маркуса.

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Черная комедия датского творческого тандема актера Мадса Миккельсена и режиссера Андерса Томаса Йенсена, который когда-то открыл зрителям главного киноскандинава современности, отдаленно похожа на их же работу 2005 года «Адамовы яблоки» о группе верующих, которых судьба сводит с членами неонацистской банды. Только место веры в «Рыцарях справедливости» занимают статистика и психология, а агрессия и желание мести перестали нести однозначный политический оттенок.

На том, как именно подана месть в этой истории, стоит остановиться отдельно. Сюжет возмездия широко распространен как в западном, так и в отечественном кино. Если для западного героя месть, обычно, — способ восстановить в мире утраченную гармонию, хотя бы и ценой собственной жизни, то с российскими героями-мстителями дела обстоят сложнее. Их мир, как правило, уже не подлежит никакому восстановлению. Их смерть может послужить лишь предупреждением — если не блюсти мораль смолоду, то совесть может проснуться слишком поздно, когда ничего уже не изменишь. Однако в обоих случаях герои все же считают возможным рационализировать мир с помощью силы.

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Главное отличие мести в скандинавских черных комедиях — понимание ее иррациональности. Персонажи «Рыцарей справедливости» за чаем обсуждают насилие как «непременный атрибут жизни военного» и объясняют Маркусу, что это именно профессия определила его способ справляться с кризисом. Такое отношение не только придает происходящему на экране комический эффект за счет контраста со сценами перестрелок и драк, но и представляет действия главного героя как исступленную и иррациональную попытку найти виноватого.

И вопреки законам жанра сильным оказывается не герой, который предстает жертвой собственной агрессии, а те, кто готовы проявить внимание к близким и найти в себе силы двигаться дальше. При этом, благодаря роли статистика (и немного психолога), которую берет на себя режиссер, фильм лишь показывает причинно-следственные связи — такой аналитический подход обычно и любят называть «скандинавской отстраненностью». Благодаря свободному отношению автора к происходящему на экране для младшего поколения «Рыцари справедливости» могут стать комедией о глупости старшего поколения, которое никак не выкарабкается из токсичных представлений о чести, а для старшего поколения, скорее всего, наоборот — о тяжелом пути человека, который старается поступать «как правильно».

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В любом случае, «Рыцари справедливости» найдут путь к сердцу своего зрителя — каждый сможет найти здесь кому сопереживать и о чем поспорить. Особенно, учитывая, что за всеми разговорами о статистических вероятностях, причинно-следственных связях, совпадениях и закономерностях лежит понятная и человечная история о чувстве вины и о том, как жить в мире, где случайность может стать спусковым крючком непредсказуемой цепочки событий, которые изменят чью-то жизнь.