«Был готов убить обоих»: FKA Twigs о жестоком обращении со стороны ЛаБафа

Британская певица FKA Twigs познакомилась с актером Шайей ЛаБафом в 2018 году на съемках фильма «Милый мальчик», где она дебютировала в качестве актрисы. Их роман длился около года.

«Поначалу он мог прийти, перепрыгнуть через ограду дома, где я жила, оставить у моей двери цветы, стихи и книги, и мне это казалось очень романтичным. Но это быстро изменилось. Знаете, теперь я понимаю, что это проверка ваших границ.

Вместо того, чтобы думать: «О, это так мило — цветы у моей двери», я теперь думаю: «Это неправильно — перепрыгивать через ограду моего дома. Это нарушение границ», — сказала певица в телеинтервью телеканалу CBS.

Она обратила внимание, что постепенно поведение актера становилось все более жестоким. По словам исполнительницы, она решила поделиться своей историей, чтобы помочь другим жертвам домашнего насилия как можно раньше распознать проблему и не чувствовать себя в одиночестве.

Одним из первых признаков жестокого поведения FKA Twigs назвала «бомбардировку любовью».

«Он ставил меня на пьедестал, говорил, какая я замечательная, только чтобы потом сбросить вниз, назвать меня никчемной, критиковать меня и ругать», — поделилась она.

Певица также рассказала, что актер старался внушить ей неуверенность в себе и преуменьшить значение ее переживаний.

«Это когда меняют смысл ваших слов, или не слушают вас, или отрицают значение вашего опыта, и со временем это перешло в рукоприкладство. Были случаи, когда он толкал меня, а потом говорил: «Ты упала». И это сильно сбивало меня с толку. И я начинала думать, что, может быть, правда упала», — призналась FKA Twigs.

По словам исполнительницы, она стала всерьез сомневаться в текущих отношениях во время поездки на спа-курорт на день святого Валентина.

«Это превратилось в один из худших уикендов, которые бывали в моей жизни. Все закончилось тем, что он гнал по трассе и говорил, что если я его брошу или скажу, что не люблю, то он разобьет машину о стену. И я подумала: «Ему так нужен контроль надо мной, что он готов убить нас обоих», — вспомнила она.

Когда на ближайшей заправочной станции партнер начал ее душить, FKA Twigs решила, что отношениям пора положить конец.

«Я помню, когда вернулась после этого уикенда, посмотрела на себя в зеркало. Одна сторона моего тела была совершенно черно-синяя. Я помню, что подумала: «А ведь я танцовщица». И мне правда нравится мое тело, и я забочусь о нем. Я смотрела на него и не понимала, когда все пошло не так», — рассказала певица.

Она заявила, что сначала не хотела подавать в суд на ЛаБафа. По словам исполнительницы, целью было дать ему возможность получить помощь, чтобы он больше не мог никому причинить боль. Звезда отметила, что не стала бы давать делу ход, если бы актер поступил так, как она просила.

FKA Twigs впервые рассказала об агрессивном поведении ЛаБафа в декабре 2020 года. Знаменитость пояснила, что решилась раскрыть правду об этих отношениях только сейчас, потому что боялась, что ей не поверят, и не хотела навредить карьере знаменитого актера. Следом за ней о жестокости со стороны ЛаБафа рассказала стилистка Кэролин Фо. По ее словам, актер в пьяном состоянии прижал ее силой к кровати и ударил головой с такой силой, что у девушки пошла кровь.

Певица Сиа в Twitter призналась, что тоже была жертвой ЛаБафа.

«Я тоже эмоционально пострадала из-за Шайи, патологического лжеца, который обманом заставил меня вступить с ним в сексуальные отношения, утверждая, что у него никого нет. Я считаю, что он очень болен, и сочувствую ему. И его жертвам», — написала она.

Сам актер в официальном заявлении для The New York Times назвал многие из этих заявлений «не соответствующими действительности». Вместе с этим он признал, что часто его поведение переходило разумные границы, и принес за это извинения.

«Моему алкоголизму или проявлениям агрессии нет оправдания. Я был жесток к себе и ко всем остальным в течение многих лет», — сказал он.