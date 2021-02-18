«Удар по простым людям»: Киркоров о призывах отстранить Белоруссию от «Евровидения»

Российский певец Филипп Киркоров, комментируя призыв отстранить Белоруссию от «Евровидения», подчеркнул, что инициатива исходит «не от Европарламента, который может предлагать такие вещи, а от депутата от Шведской либеральной партии».

«Во-вторых, EBU (Европейский вещательный союз) — независимая компания, которая базируется в Швейцарии, а Швейцария даже не часть Европейского союза, поэтому тот, кто говорит такие вещи, должен понимать, что он спрашивает и от кого требует. Поэтому вся эта инициатива только для пиара, не думаю, что это серьезно», — заявил Киркоров «Газете.Ru»

Народный артист России задался вопросом, как предложение не пускать белорусского певца на конкурс связано с творчеством, открытием и продвижением талантов.

«Это удар по простым людям, обществу. Смешивать политику с творчеством нельзя. «Евровидение» — конкурс, призванный объединить европейские страны, поэтому я так люблю этот праздник музыки», — сказал Киркоров.

Неоднократный участник конкурса в качестве исполнителя, автора и продюсера также вспомнил историю создания музыкального состязания и выразил уверенность, что «Евровидение» не потеряет своих позиций в будущем.

«Вообще, не зря Евровидение было создано после Второй Мировой войны, чтобы объединить нации Европы после разрушительной войны. По моему мнению, цель создания данного конкурса — объединить людей через музыку, а не разобщить их. Это и моя позиция. Эта идея была на протяжении всех 65 лет и продолжится, и останется таковой», — заключил Киркоров.

По мнению продюсера Виктора Дробыша, организаторам «Евровидения» не стоит оставлять белорусского исполнителя без шанса выступить на конкурсе.

«Как всегда из нас, балалаечников, делают крайних. Я считаю, что мешать музыку и политику — последнее дело, — сказал один из композиторов песни «Party for Everybody» в исполнении «Бурановских бабушек», которые заняли второе место на «Евровидении-2012».

— Они постоянно отыгрываются на культуре — то украинцы наших не пускают, то еще что-то. Будто артисты определяют политические действия. Для давления на политику должны использоваться другие рычаги».

Продюсер Яна Рудковская согласилась с мнением коллеги. Наставник победителя «Евровидения-2008» Димы Билана сказала «Газете.Ru», что «музыку и политику смешивать нельзя». Российские комментаторы конкурса Дмитрий Губерниев и Яна Чурикова не стали обсуждать предложение депутата. Участник «Евровидения-2007» от Белоруссии Дмитрий Колдун также воздержался от комментариев.

Ранее депутат Европейского парламента от шведской либеральной партии Карин Карлсбро предложила запретить Белоруссии участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2021 году. Она призвала своих коллег из Европарламента подписать документ об отстранении страны от участия в мероприятии. Если подписей будет достаточно, Карлсбро направит письмо руководству Европейского союза радио и телевидения (EBU). Об этом депутат написала на своей странице в Facebook.

«С прошлого года глава государственной Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт находится в санкционном списке ЕС. Свыше 100 сотрудников и журналистов из компании уволены, а несколько — заключены в тюрьму, — сообщила Карлсбро, ссылаясь на Фонд солидарности Белоруссии.

— Участие такого вещателя в «Евровидении» недопустимо. EBU должен выступить с заявлением об отстранении БТРК от участия в конкурсе».

С начала года Белоруссия лишилась нескольких крупных спортивных мероприятий. Международный союз современного пятиборья (UIPM) запретил стране принимать Чемпионата мира, который должен был проходить в Минске с 7 по 13 июня 2021 года. Белоруссию также лишили права на организацию Чемпионата мира по хоккею. Изначально турнир должен был пройти в Риге и Минске, но его полностью перенесли в Латвию.

В мае прошлого года «Евровидение» не состоялось из-за пандемии — вместо классического шоу вещатели показали концерт нынешних конкурсантов и участников прошлых лет. В июне представители EBU рассказали, что конкурс 2021 года останется в Роттердаме: два полуфинала пройдут 18 и 20 мая. Большой финал запланирован на 22 мая.