«В ее глазах»: захватывающий триллер от авторов «Ганнибала» — с мистикой и эзотерикой

Луиза (Симона Браун из «Маленькой барабанщицы») — секретарша в психиатрической конторе, страдающая от ночных кошмаров мать-одиночка с паузой в социальной жизни. В кои-то веки отправившись в бар, она заводит разговор с привлекательным мужчиной, встреча завершается неловким поцелуем. А наутро незнакомец оказывается ее новым начальником Дэвидом (Том Бейтман из «Убийства в «Восточном экспрессе»).

Который к тому же женат на Адель (Ив Хьюсон; «Больница Никербокер» и «Шпионский мост») — болезненного вида женщине на таблетках, почти безвылазно сидящей в огромном доме. Между Луизой и Дэвидом разгорается роман, но параллельно с этим героиня заводит дружбу и с Адель, что ставит ее в крайне щекотливое положение. Обычной любовной драмой дело не ограничивается — и вскоре из всех шкафов начинают сыпаться скелеты, а совы снова не то, чем кажутся.

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Провернем небольшой ритуал неймдроппинга. Шоураннер, сценарист и продюсер — Стив Лайтфут, работавший над «Ганнибалом» и «марвеловским» «Карателем». Вторая сценаристка — Анджела Ламанна, тоже засветившаяся и в «Ганнибале», и в «Карателе», а еще приложившая руку к «Призракам усадьбы Блай». В числе продюсеров — граждане, ответственные за «Корону» и «Полдарк». Режиссером всех шести эпизодов выступил норвежец Эрик Рихтер Страндт, в свое время придумавший нордический нуар «Валькирия», который считают скандинавской версией «Во все тяжкие». Словом, над экранизацией бестселлера Сары Пинборо «В ее глазах» трудилась компания без преувеличения прекрасная; в таких случаях выходит, как правило, либо замечательно, либо совершенно ужасно. Здесь повезло.

Довольно сложно объяснить, на что похож «В ее глазах», поскольку любой референс обернется спойлером. Поэтому будем придерживаться общих формулировок. Шоу довольно долго остается в рамках психологического триллера, вписанного в семейную драму. Но во второй половине сезона начинается черт-те что. Местами фильм Кристофера Нолана, местами игра студии Quantic Dream, хоррор Джордана Пила, готика «нетфликсовских» сериалов Майка Флэнагана и дьявольщина Стивена Кинга. В определенный момент «В ее глазах» с невозмутимым видом обнажает свой подлинный жанр, тогда становится совсем уж жутко и жутко интересно, и на пути к оглушающему финалу, не самому типичному для западной традиции, шоу принимается щеголять лихими твистами. А вместо изучения своеобразных сцен из супружеской жизни предостерегает о подводных камнях поиска себя в других, игнорировании собственного благополучия и проживания чужих жизней.

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Пожалуй, не совсем корректно будет приписывать все эти достоинства Лайтфуту и компании; в конце концов, книгу Пинборо в первую очередь хвалили именно за великолепное развитие сюжета, так что здесь от экранизаторов требовалось лишь не угробить готовое (хотя им необходимо отдать должное за формирование вязкой сомнамбулической атмосферы, но это их умение мы обнаружили еще в «Ганнибале»). Поэтому лучше направить основную массу восторгов артистам — они заслужили.

Вообще в центре тут находится Симона Браун, и ей даже подворачивается несколько шансов блеснуть, но де-факто шоу полностью крадет Ив Хьюсон, способная каким-то невообразимым образом чередовать дрожание губ с инфернальными ухмылками, а хищные вопли — с исполненными нежности взглядами (на то есть свои причины, но они откроются лишь под конец). Это, скажем уж прямо, лучшая роль в карьере Хьюстон; при ином раскладе ее Адель вполне бы могла работать сменщицей сестры Милдред Рэтчед из фильма Милоша Формана (здесь не спешите записывать героиню в злодейки). Без Хьюстон «В ее глазах» смотрелся бы куда суше и понурее, именно она наполняет сериал той подшкаливающей тревожностью, которая не позволяет бросить его на стадии психодрамы про трескающуюся семью. А так — один из лучших представителей библиотеки Netflix.