Плейлист недели: Земфира, Ариана Гранде и «Лауд»

Земфира — «Остин»

Земфира неожиданно вернулась с новой песней и клипом к ней — и это посвящение дворецкому из игры Homescapes. Ожидается, что «Остин» войдет в предстоящий седьмой альбом певицы. Это будет первая большая работа Земфиры с 2013 года, когда вышел альбом «Жить в твоей голове».

Сразу три новинки от поп-звезды Арианы Гранде — «test drive,» «worst behavior» и «main thing». Песни вошли в делюкс-версию прошлогоднего шестого альбома певицы «Positions». К переизданию также добавился ремикс «34+35», записанный при участии Doja Cat и Megan Thee Stallion.

Кассандра Дженкинс — «Ambiguous Norway»

Нью-йоркская исполнительница в жанре spoken word Кассандра Дженкинс выпустила второй студийный альбом «An Overview on Phenomenal Nature». Это поэтичная пластинка о светлом будущем, пронизанная диалогами, а также воспоминаниями певицы. В записи поучаствовал саксофонист Джош Кауфман из групп Muzz и Bonny Light Horseman. Поклонникам Bon Iver точно понравится.

<a href="https://badabingrecords.bandcamp.com/album/an-overview-on-phenomenal-nature">An Overview on Phenomenal Nature by Cassandra Jenkins</a>

«Лауд» и Lovanda — «Человек с планеты Земля»

Питерская группа «Лауд» вернулась с новым альбомом «Красный закат». На фитах по традиции много громких имен — VAC1O, Cream Soda, Gone.Fludd, Thomas Mraz, Lovanda, Lurmish и Tapenight.

Макс Рихтер — «Mirrors»

Живой классик современной академической музыки Макс Рихтер, сочинивший гениальную восьмичасовую колыбельную «Sleep», поделился свежим синглом «Mirror». Он войдет в грядущую вторую часть проекта «Voices», вдохновленного Всеобщей декларацией прав человека. Выход альбома ожидается весной/летом 2021 года.

SG Lewis, Robyn и Channel Tres — «Impact»

У британского продюсера и мультииинструменталиста Сэмюэля Джорджа Льюиса (он же SG Lewis) вышел долгожданный дебютник «Times». В него вошли десять диско-треков для домашних вечеринок. Внутри фиты с Rhye, Robyn, Channel Tres, Lucky Daye, Lastlings и фанк-легендой Найлом Роджерсом.

Porridge Radio и Piglet — «Strong Enough»

Британцы Porridge Radio и ирландская композиторка Piglet записали две совместные композиции: гипнотическую «Strong Enough» и мечтательную «Let's Not Fight!». Ранее Porridge Radio выпустили песню «7 seconds», в которой отошли от интровертной рок-музыки в сторону дримпопа. В марте 2020 года у группы вышла вторая студийная пластинка «Every Bad», посвященная жизни с социофобией.