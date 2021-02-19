Задолжал миллионы: Жигунов не смог отсудить квартиру у банка

Никулинский районный суд Москвы отклонил иск актера и продюсера Сергея Жигунова к банку по делу об изъятии квартиры в счет погашения кредита в размере 28 млн рублей, передает ТАСС.

В своем ходатайстве Жигунов планировал оспорить решение Останкинского отдела судебных приставов, в соответствии с которым было возбуждено исполнительное производство по передаче квартиры банку. «Газете.Ru» не удалось получить комментарий у самого актера.

Согласно mk.ru, в 2017 году Жигунов взял в волгоградском банке кредит на кинопроизводство под залог своей недвижимости. Однако выплатить деньги в срок не удалось, после чего банк обратился в суд. В ходе судебного процесса Жигунов заключил с представителями банка мировое соглашение.

«Да, наш банк судился с Жигуновым и выиграл. Было заключено мировое соглашение об отсрочке до 31 января 2019 года. Но компания Жигунова долг так и не выплатила, поэтому с этого года начали работу судебные приставы», — говорил представитель банка.

«Как видно из решения суда, ранее между должником и кредитором было подписано мировое соглашение, но должник эти условия не выполнил. И так как мировое соглашение приравнивается к решению суда, организация получила исполнительный лист и обратилась за взысканием к судебным приставам», — отмечал адвокат Сергей Жорин.

Судебные приставы забрали загородную недвижимость Жигунова, а также недвижимость на Мосфильмовской улице.

«Был произведен арест недвижимости, затем по закону назначили торги. В первый раз они не состоялись, поскольку ни один из участников не явился. А во второй раз было подано менее двух заявок на участие в торгах», — рассказывал Жорин.

По словам адвоката, подобная ситуация может сложиться, когда о проведении торгов либо никто не знает, «либо эта недвижимость по установленной цене никому не нужна». В результате организация-кредитор выкупила недвижимость на 25% ниже начальной стоимости.

«У Жигунова были еще три квартиры и дача в Абрамцеве. Но большую часть недвижимости он переписал на жену. Оставшуюся же в собственности единственную квартиру закон забрать не позволяет. Кстати, Жигунову придется еще и выплатить исполнительский сбор — почти 2,7 миллиона рублей», — говорили источники в окружении продюсера.

В октябре прошлого года стало известно, что Жигунов во второй раз развелся с Верой Новиковой — артисткой Театра имени Вахтангова. В прессе тогда писали, что на подобный шаг исполнитель одной из главных ролей в ситкоме «Моя прекрасная няня» пошел ради журналистки и кинопродюсера Виктории Ворожбит. Поклонники тут же назвали ее «копией Анастасии Заворотнюк», партнерши Жигунова по все той же «Няне», с которой актер в свое время встречался.