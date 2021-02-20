Поставил клеймо и слизывал кровь: бывшая Арми Хаммера о жуткой ночи с актером

Бывшая девушка актера Арми Хаммера Пейдж Лоренце рассказала, что во время их отношений мужчина нанес на нее клеймо в виде буквы «А» чуть выше лобковой зоны, после чего слизал кровь с образовавшейся ранки. Лоренце встречалась со звездой фильма «Назови меня своим именем» в конце 2020 года. Они расстались незадолго до того, как широкое распространение получили слухи о пристрастии артиста к каннибализму.

«В один из вечеров, когда я была связана, он осмотрел мое тело и сказал: «Где на тебе оставить свои инициалы?» Я ничего не ответила, и тогда он просто начал вырезать свои инициалы на мне, а я ничего не говорила. Это было сложно. Я всегда хотела угодить ему и никогда не хотела говорить «нет». Я была в слабом положении, а он — в позиции силы. Хаммер знал, как некомфортно мне было, но я никогда не говорила «нет», — рассказала пострадавшая.

По ее словам, когда Хаммер вырезал на ней букву «А», началось кровотечение — и актер стал слизывать с нее кровь.

«Мои родители — врачи, и я думала: «Будет инфекция. Во рту столько бактерий», — вспомнила Пейдж.

Лоренце также рассказала о своих разговорах с матерью Хаммера, которая говорила о «демоническом поведении» своего сына.

«Она говорила что-то в духе: «Он ведет себя как демон, дьявол пытался забрать его». Я выросла не очень религиозной, поэтому для меня это было немного чересчур, но я почувствовала, как будто она знала о его темной-темной стороне», — отметила девушка.

Скандал вокруг предполагаемой склонности Хаммера к каннибализму разгорелся после публикации в сети скриншотов (вероятно) его переписки с девушками в личных Instagram-сообщениях.

«Я так возбуждаюсь от мысли, что держу твое сердце в руке. <...> Я 100-процентный каннибал, я хочу съесть тебя. Черт! Так страшно в этом признаваться, я никогда не признавался в этом ранее. Но я вырезал сердце из еще дышащего животного и ел его, пока оно еще было теплым», — писал он одной из девушек.

Несмотря на всю шумиху, реальных доказательств того, что артист действительно писал подобные вещи кому-либо в соцсетях представлено не было. Из-за этого некоторые пользователи, подключившиеся к обсуждению, выразили мнение, что вызвавшие резонанс переписки являются подделкой. Заявление Лоренце стало первым случаем, когда был упомянут факт реального физического насилия со стороны Хаммера — тем более что она предоставила снимок оставленного на ней клейма.

Обвинения в адрес Хаммера прокомментировала в своем Instagram его бывшая жена Элизабет Чеймберс.

«Неделями я пыталась уложить все, что выяснилось. Я шокирована, раздавлена и у меня разбито сердце. Если отложить все это в сторону, то я слушаю, продолжу слушать и узнавать новое об этих щекотливых вопросах. Я не представляла себе, как много я не знала», — написала она.

Чеймберс также заявила, что поддерживает всех жертв насилия и призвала всех, кому причинили боль, найти необходимую помощь.

«На данный момент я не буду никак больше комментировать эту тему. Мои заботы и внимание сейчас сконцентрированы на наших детях, на моей работе и на лечении в это невероятно сложное время», — добавила она.

Арми Хаммер является номинантом на «Золотой глобус» за фильм «Назови меня своим именем». Также на его счету такие проекты, как «Отель Мумбаи: Противостояние», «Под покровом ночи», «По половому признаку», «Одинокий рейнджер», «Дж. Эдгар», «Ребекка», «Рождение нации» и «Роковой выбор». Актер на протяжении десяти лет был женат на модели Элизабет Чеймберс, летом 2020 года пара распалась. В браке у них родились два ребенка.