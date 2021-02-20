«Спектакль должен жить»: актеры и заложники о перезапуске «Норд-Оста»

Артисты «Норд-Оста» поддержали предложение о возможном перезапуске мюзикла спустя 20 лет после теракта в театральном центре на Дубровке. В разговоре с «Газетой.Ru» актер Андрей Богданов, который провел трое суток в заложниках у террористов, высказался против ассоциации произведения с трагическим событием. Исполнитель роли Сани Григорьева заявил, что «почтет за честь» принять участие в новой постановке, если его пригласят.

По мнению Олега Голуба, сыгравшего в «Норд-Осте» Стрелка, мюзикл не стоит лишать названия, которое стало нарицательным для теракта.

«Никакого другого названия, по моему мнению, у мюзикла «Норд-Ост» и не может быть. Не его вина, что трагедия случилась именно с ним. И что, еще у него и имя забрать? Даже хорошо будет, если название «Норд-Ост» будет связано, прежде всего, с замечательным отечественным мюзиклом, а не с терактом», — отметил Голуб.

Игравшая в спектакле Марью Васильевну актриса Ирина Линдт назвала идиотами людей, которые «мешают в одну кучу теракт и мюзикл». Она выразила сожаление по поводу долгого отсутствия постановки на сцене.

«Это, в первую очередь, уникальное явление культуры, прекрасный, красивый проект. То, что с мюзиклом случилась беда, не значит, что он должен ассоциироваться только с ней. Многие люди нового поколения как не знают, что такое «Норд-Ост», так и не знают, что такое теракт. А если говорить о вопросах памяти, то, как раз-таки, существование этого мюзикла напоминало бы о том, что люди погибли, — сказала Линдт «Газете.Ru». — Спектакль должен жить, потому что там и наши коллеги погибли. После восстановления те же артисты, которые участвовали в мюзикле и сидели в заложниках, вернулись на эту же сцену. Я считаю, что любви к этому проекту гораздо больше, чем негатива. При этом я абсолютно уважаю людей, которые столкнулись с бедой во время теракта, пережили такое горе. Я уважаю их точку зрения, и они вправе думать, как хотят. Мне кажется, что тут нужно разделять эти вещи».

Одна из заложниц театрального центра на Дубровке Светлана Губарева, потерявшая во время теракта свою 13-летнюю дочь и жениха из США, также высказалась за перезапуск «Норд-Оста». Она напомнила, что у гендиректора компании «Бродвей Москва» Дмитрия Богачева, предложившего восстановить спектакль, во время захвата погибла мать.

«На мой взгляд, сразу после теракта попытка восстановить спектакль не прижилась, поскольку продюсеры отгородились от событий. Многие из бывших заложников ходили туда, видели много благодарностей, но не было ни слова в память о тех, кто погиб. А если бы они не стали отгораживаться от пострадавших, у которых погибли близкие, мы бы костьми легли, чтобы этот спектакль жил», — сказала Губарева.

Согласно мнению собеседницы, для большинства людей этот мюзикл всегда будет ассоциироваться с захватом театрального центра. Она подчеркнула, что среди бывших заложников и родственников погибших нет единого мнения о спектакле. Например, по словам Губаревой, у сына погибшего музыканта Федора Храмцова на звонке стоит музыка из «Норд-Оста».

«Если мюзикл поставят в память о погибших, я бы пошла [на него]. Я считаю, что к 20-летию трагедии должно быть сделано что-то заметное. А если так же, как это было сделано в первый раз, у меня нет никакого желания туда идти. Потому что мое горе для них не существовало — для них существовал только их спектакль, — отметила Губарева. — Палата предпринимателей выделила средства, чтобы каждому заложнику оказать материальную помощь. Но их вынудили отдать часть денег на восстановление мюзикла. Изначально по телевизору объявили, что помощь выделят всем. Я обратилась, но мне сказали: «Извините, на вас денег не хватает, потому что часть денег ушла на восстановление мюзикла». Это был ответ лично мне».

В начале 2000-х Богачев был коммерческим директором мюзикла «Норд-Ост». О возможном перезапуске проекта он заявил в комментарии news.ru.

«Это было бы правильно [возродить мюзикл]. Но речь в моем понимании не о мемориальной постановке, а о так называемом ривайвле — новой постановке того же произведения. С новым режиссером и творческой командой, — сказал гендиректор компании «Бродвей Москва». — Все-таки 20 лет прошло. Все сильно поменялось. Это обычное дело в театральной практике, когда хороший мюзикл становится классикой и ставится снова и снова в разные годы в разных театрах».

С 23 по 26 октября 2002 года чеченские боевики удерживали технических работников, зрителей и актеров мюзикла «Норд-Ост» в здании театрального центра на Дубровке в Москве. Согласно официальным данным, из числа заложников погибли 130 человек.