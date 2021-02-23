Домашний прокат: Кейдж против аниматроников, любовь в тайм-лупе, супербелка и Алжир 90-х

«Страна чудес Вилли» («Willy's Wonderland»), Кевин Льюис

История, подозрительно напоминающая игровую серию «Five Nights at Freddy's», следующая: некий мужчина (Николас Кейдж) должен за ночь отмыть заброшенный семейный ресторан в каком-то захолустье, за это ему обещают починить сломавшуюся поблизости машину. Параллельно мужчина вынужден уничтожать огромных кукол-аниматроников, одержимых злыми духами. Спасают только перерывы на пинбол и баночку странной газировки. В общем, это удачный момент, чтобы наконец признать: жанр «дичь с Николасом Кейджем» — явление уже более-менее оформившееся как самостоятельное и, будем честны, сугубо восхитительное. Кто бы знал пару лет назад, что «Мэнди» — это лишь начало и вскоре на наших глазах разверзнется портал в босховский ад, только не с мультикультурными гендерно-нейтральными чертями, а невыносимой тяжестью огромного таланта, довлеющего над племянником Фрэнсиса Форда Копполы. «Страна чудес Вилли» — очередной отблеск этого величия, слегка потускнее, конечно, поскольку сделан совсем уж на коленке, однако грех жаловаться: Кейдж тут уже даже не говорит (то есть, вообще), а просто молча сияет, крошит и крушит.

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«Карта крошечных идеальных вещей» («The Map of Tiny Perfect Things»), Иэн Сэмюэлс

Всецело милая драмеди про юную любовь (и другие вечные ценности) внутри дня сурка, где в отличие от прошлогоднего «Зависнуть в Палм-Спрингс» не пытаются особенно иронизировать над происходящим и нащупывать новый подход к вопросу. Дело ограничивается конвенциональной подростковой мелодрамой — и это работает: к «Карте крошечных идеальных вещей» сложно не проникнуться нежными чувствами, а совсем уж влюбляешься (это если не успеть с самого начала поддаться очарованию артистки Кэтрин Ньютон из сериала «Общество»), когда в последнем акте фильм вдруг меняет оптику и ломает троп «маниакальной девушки-мечты». Автор оригинального рассказа Лев Гроссман («Волшебники») сам же написал сценарий, режиссурой занимался Иэн Сэмюэлс, пару лет назад снявший для Netflix сомнительный тинейджерский ромком как бы на основе «Сирано де Бержерака». Из четырех продюсеров только одна женщина, поэтому несколько удивительно, что такая несбалансированная компания сумела остаться в рамках порядочности, но — вроде и правда не придраться.

Где смотреть: Amazon Prime Video

«Флора и Улисс» («Flora & Ulysses»), Лина Хан

Предельно душеспасительная лента, ровно то, что должно скрываться под семейным «диснеевским» фильмом, выпущенным сразу на видео, точнее, ровно это — и еще пара сюрпризов. Во-первых, «Флора и Улисс» при всей необязательности почему-то довольно здорово выглядит: картинку легко спутать с зернистой пленкой, а компьютерная белка до жути хорошо нарисована и очень правдоподобно пачкается. Во-вторых, тут иногда великолепно шутят: главная героиня (бесподобная Матильда Лоулер), десятилетняя девочка с родителями в разладе, преисполнена уморительного цинизма, еще есть чудесный мальчик, у которого случилась «истерическая слепота». Если у вас нет детей, количество поводов включать это кино стремится к нулю, разве что полюбоваться на Элисон Ханниган и Бена Шварца, но если вдруг душа потребует чего-то предельно безопасного, держите в уме фильм о супергероической белке (нужный сектор памяти отыщется по писку «Элвина и бурундуков»).

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«Лапочка» («Papicha»), Муния Меддур

В Алжире конца 90-х студентка Неджма (Лина Кудри из «Гагарина» и «Французского вестника» Уэса Андерсона) занимается студенческими делами: просачивается на вечеринки и знакомится с парнями. А глобально мечтает стать дизайнеркой и устроить настоящий модный показ, чтобы с музыкой и дефиле. При этом она не хочет уезжать из родной страны, как многие ее сверстники и сверстницы. Хотя вообще-то поводов достаточно: идет война, по новостям регулярно сообщают о терактах, религиозные экстремисты ведут охоту на женщин без хиджабов. «Лапочка», первый игровой полный метр режиссерки Мунии Меддур, это в некотором смысле антипод белорусского «Хрусталя» — там тоже было про попытку быть собой и место, где это, кажется, невозможно, только в картине Дарьи Жук оттуда хотели выбраться, а тут, напротив, где родился, там и пригодился. И в итоге получается так, что никакой страх, никакая система угнетения не способны задавить жизнь, а где жизнь — там стремление к свободе, и она обязательно будет, пускай в запущенных случаях и не обойдется без трагедий. Это, в общем, полезная мысль в наши непростые дни.

Где смотреть: Qatar Film Days (до 8 марта)