Инвалидность и психические отклонения: как звезды уклонялись от армейской службы

Творчество «Любэ» неразрывно связано с военной тематикой — без главных хитов группы, включая «Атас», «Давай за...» и «Комбат», не проходит, кажется, ни один армейский концерт. Однако лидер коллектива Николай Расторгуев, в свое время нередко выступавший в форме, в армии не служил. Как рассказывал сам народный артист России, он очень хотел пройти службу — причем в элитных войсках (например, ВДВ), но получил «белый билет».

«Купаясь в детстве в Москве-реке, залил ухо. Родителям ничего тогда не сказал, а вскоре началось сильное воспаление, перенес операцию. Из-за этого и «завернули» на медкомиссии», — цитирует его kp.ru.

В сети также можно найти материалы с намеком на то, что в реальности Расторгуев «откосил» от службы, а уже позднее, когда добился известности в качестве исполнителя военных песен, начал придумывать себя противоречивые оправдания — от учебы до того же «белого билета». Но на деле певец еще в середине 2010-х расставил здесь все точки над «i».

«Самому в армии служить не довелось. Но я не «косил» никогда. Сначала я учился в институте, и у меня была отсрочка. Я собирался пойти служить, пришел на медкомиссию, а медкомиссия меня завернула обратно. Но в жизни вышло так, что я, не служа в армии, «относил» форму десять лет. Теперь выхожу на сцену в гражданской одежде. Мы очень часто выступаем перед военными. Они нас принимают очень тепло, особенно», — говорил он «Российской газете».

Кстати, как вспоминал артист, к своему сценическому образу он во многом пришел благодаря Алле Пугачевой, которая посоветовала ему примерить на себя военную форму: «Когда мы репетировали «Рождественские встречи», она посмотрела на меня и вдруг говорит: «Коля, почему бы тебе не надеть военную форму?» Позвонили в Театр Российской армии, заказали размеры костюмов. Но выступил я не в театральном костюме, а с плеча реального военного. У нашего звукорежиссера осталась форма от отца. Она пришлась мне впору. Это была форма обычная, офицерская, со стоячим воротником, старого образца».

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Продолжая тему Пугачевой: ее бывший и нынешний супруги, Киркоров и Галкин соответственно, тоже в армии не служили, но по разным причинам. Согласно СМИ, юморист, сын генерал-полковника Александра Галкина, в призывные годы активно учился, сначала на факультете лингвистики РГГУ, затем — в аспирантуре. В интервью Владимиру Познеру Максим Галкин признавался, что у него никогда не было желания стать офицером, несмотря на богатую в армейском плане родословную.

«Я как-то подсчитывал суммарную выслугу лет своих родственников. Вот если взять моего деда — это мамин отец, по моей еврейской линии, если взять отца моего русского и если взять моего брата, который тоже служил в армии, в общей сложности 100 лет они служили советской и российской армии. И когда возник вопрос о том, идти мне в армию или нет, я имею в виду не срочную службу, а именно идти по этой военной тропе, то отец сказал, что наша семья уже все отдала, что могла, в том числе и часть здоровья», — отмечал комик.

Что касается Киркорова, то он, как объясняется в сети, не оказался в армии по целому ряду причин — из-за болгарского гражданства, учебы и работы в другой стране. Сам артист при этом отмечал, что с радостью бы послужил в военном оркестре.

К слову, во время «ковидного» карантина Филипп Киркоров все-таки примерил на себя военную форму, причем десантника. Сделал это он для юмористического видео, однако шутку поняли далеко не все. В частности, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов призвал поп-звезду «для своего же блага» извиниться в кратчайшие сроки.

Прохор Шаляпин

По информации из открытых источников, певец не служил в армии из-за инвалидности отца — в позапрошлом году сам артист рассказывал на шоу «Секрет на миллион», что его родитель, с которым у него были непростые отношения, в общей сложности провел около 20 лет в психиатрических клиниках. Попал он туда из-за нападения на сотрудника правопорядка. «Он совершил преступление, когда мне было девять лет. Да, серьезное преступление. Напал на сотрудника полиции и поранил его сильно ножом. Тот, слава богу, выжил, хотя был на грани», — делился Прохор Шаляпин.

При этом в одном из интервью Шаляпин признавался, что «всегда хотел примерить на себя мужественный образ военного».

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Дима Билан и Сергей Лазарев

Двукратные призеры «Евровидения» также не оказывались в рядах российских войск. И Билан, и Лазарев не особо любят распространятся на эту тему. В прессе со ссылкой на Сергея Лазарева утверждается, что в армии он не оказался из-за спортивных травм — с детства он занимался спортивной гимнастикой.

В свою очередь исполнитель суперхита «Believe» был признан годным, однако из-за учебы и плотного концертного графика так и не успел отдать долг родине. Причем еще в 2006 году СМИ писали, что артист находится в списке уклонистов, но его не могут найти.

«Что вы зациклились на этом Билане? — негодовал тогда в разговоре с журналистами сотрудник отдела, ответственного за поиск призывников. — У нас на территории, кроме него, проживает еще куча уклонистов. И один Билан проблему призыва нам не решит. Ну, ищет его участковый, не может найти. Не можем же мы пойти к нему на концерт и сорвать шоу?»

Сам Билан объяснял, что «предпочитает служить на сцене, а не в вооруженных силах».

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Сергей Шнуров

Лидер «Ленинграда» никогда не скрывал своего отношения к службе в армии — и к войне в целом. В частности, ровно два года назад, на позапрошлый День защитника Отечества, он опубликовал у себя в соцсетях стихотворение, в котором были следующие строчки: «И как всегда начальники [говорили], /// Мы, как один, за Родину умрем. /// Но приходилось умирать ребятам, /// Из маленьких российских городов./// Призвали в восемьдесят их девятом. /// За них я выпью, это сто пудов».

В армии Шнуров не оказался сначала из-за учебы в ВУЗе (который, правда, не окончил), а затем — так как «не нашли».

«В 90-м году у всех нормальных мальчиков была одна мечта — не попасть в армию. Моя профессия была такая — не попасть в армию. Поэтому я поступил в ЛИСИ», — цитируют артиста СМИ.

Долгожитель отечественной хип-хоп-индустрии не служил в армии из-за множества татуировок, однако официальная причина негодности звучала иначе. «В моем военном билете так и написали: «Психически неуравновешен», — передает слова рэпера mk.ru. — На тот момент, когда я проходил медкомиссию, человека, тело которого было покрыто татуировками более чем на 60 процентов, подозревали в психической неуравновешенности. <...> Я пришел туда, [на медкомиссию]. Меня посмотрели и сказали: «Видимо, вы не подходите для службы в Вооруженных силах».

Саму службу в армии он называл пустой тратой времени, признаваясь, что его совершенно не смущает надпись «психически неуравновешен» в документах: «Ничуть. Уж лучше у меня будет написано, что я «психически неуравновешен», чем я буду служить в армии и попусту тратить свое время».

Примечательно, что в 2019 году Тимати, на тот момент главное лицо лейбла Black Star, представил неожиданный коллаб с российской армией — модную одежду в стиле милитари. Показ, согласно СМИ, прошел в Национальном центре управления обороной, закрытом военном объекте.