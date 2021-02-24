Премьеры недели: «Том и Джерри», Станиславский и победитель «Кинотавра» из Якутии

«Том и Джерри» («Tom and Jerry»); Тим Стори

История про вечную вражду кота Тома и мышонка Джерри на этой раз развернется в престижном отеле Нью-Йорка. Главные герои тут нарисованные, а люди — настоящие. По сюжету Джерри арендует номер в самом дорогом и респектабельном отеле Нью-Йорка, где совсем скоро должна состояться роскошная свадьба. Сотрудница отеля (Хлоя Морец) нанимает Тома, чтобы он помог избавиться от мыши, но, как известно, у кота редко это выходит.

«Пугало»; Дмитрий Давыдов

В прокат выходит якутский фильм «Пугало» Дмитрия Давыдова. Он расскажет о знахарке, которая хочет завязать с исцелением и помощью, поскольку это отнимает у нее силы и здоровье. Картина стала обладателем сразу трех наград 31-го «Кинотавра», в том числе главного приза и за лучшую женскую роль (Валентина Романова-Чыскыырай).

«Газета.Ru» ранее публиковала интервью с режиссером картины.

«Друзья навсегда» («The Friend»); Габриэла Каупертвэйт

По сюжету фильма «Друзья навсегда» муж, узнав о смертельной болезни жены, делает все, чтобы оставшиеся полгода прошли идеально. Но все резко пошло не по плану после того, как в гости приехал ее лучший друг. Главные роли исполнили Дакота Джонсон, Джейсон Сигел и Кейси Аффлек.

«Уиджа. Проклятое зеркало» («The 100 Candles Game»); Виктор Катала, Брайан Дин, Оливер Ли Гарлэнд

«Уиджа. Проклятое зеркало» — новозеландский ужастик о том, как компания друзей сыграла в игру «100 свечей» и вызвала потусторонние силы. По правилам игры, каждая взятая в руки свеча равняется одной страшной истории. Внезапно кошмары начинают воплощаться в реальность.

«История семьи Блум» («Penguin Bloom»); Глендин Айвин

В центре сюжета австралийской драмы с Наоми Уоттс в главной роли — многодетная мама Сам Блум, которая случайно сорвалась с балкона и получила серьезную травму позвоночника, в результате чего оказалась полностью парализованной. Вместе с мужем и тремя сыновьями они находят раненого птенца сороки, которого выхаживают и который становится их талисманом.

«Дом Пьера Кардена» («House of Cardin»); П. Дэвид Эберсоул, Тодд Хьюз

Документальный фильм расскажет об истории жизни выдающегося французского модельера итальянского происхождения Пьера Кардена длиною почти в столетие (дизайнер умер в декабре 2020 года в возрасте 98 лет). Лента опишет его путь от молодого художника по костюмам в Большом театре до иконы моды. В съемках поучаствовали модель Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун, Элис Купер и многие другие.

»Станиславский. Жажда жизни»; Юлия Бобкова

Студия «Лендок» сняла фильм о режиссере Константине Станиславском. В нем российские режиссеры Мария Брусникина, Кирилл Серебренников, Рената Литвинова и их зарубежные коллеги Деклан Доннеллан, Кэти Митчелл и другие расскажут, как на них повлиял основатель МХТ имени А. П. Чехова и теоретик сценического искусства.